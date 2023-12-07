«Палмейрас» выиграли чемпионат Бразилии 2-й раз подряд. У клуба больше всех титулов (12) в турнире
«Палмейрас» выиграли чемпионат Бразилии во втором сезоне подряд.
Клуб из Сан-Паулу защитил чемпионский титул под руководством португальского тренера Абела Феррейры, работающего с командой с 2020 года.
«Палмейрас» выиграли чемпионство в 12-й раз, укрепив лидерство в турнире.
Восемь титулов у «Сантоса», по 7 – у «Коринтианс» и «Фламенго».
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