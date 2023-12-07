«Палмейрас» выиграли чемпионат Бразилии 2-й раз подряд. У клуба больше всех титулов (12) в турнире

«Палмейрас» выиграли чемпионат Бразилии во втором сезоне подряд.

Клуб из Сан-Паулу защитил чемпионский титул под руководством португальского тренера , работающего с командой с 2020 года.

« » выиграли чемпионство в 12-й раз, укрепив лидерство в турнире.

Восемь титулов у «Сантоса», по 7 – у «Коринтианс» и «Фламенго».

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