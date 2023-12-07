«Палмейрас» выиграли чемпионат Бразилии 2-й раз подряд. У клуба больше всех титулов (12) в турнире

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Абел Феррейра Футбол

«Палмейрас» выиграли чемпионат Бразилии во втором сезоне подряд.

Клуб из Сан-Паулу защитил чемпионский титул под руководством португальского тренера Абела Феррейры, работающего с командой с 2020 года.

«Палмейрас» выиграли чемпионство в 12-й раз, укрепив лидерство в турнире.

Восемь титулов у «Сантоса», по 7 – у «Коринтианс» и «Фламенго».

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3 комментария
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почему Бразилия не может найти себе тренера?
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Ответ Иван Прошкин
почему Бразилия не может найти себе тренера?
У них есть тренер - Фернандо Диниз (выиграл с Флуминенсе кубок Либертадорес в этом году). Игру пока не могут найти. Надеюсь, это временно.
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Ответ Иван Прошкин
почему Бразилия не может найти себе тренера?
Дело не в тренере, а в завышенных ожиданиях от команды. При том же Тите они хорошо играли, и возили весь матч Хорватию. Раньше в основу не пробивались Элбер, Сонни Андерсон, Жардел и прочие супербомбардиры, а сейчас в основе играет Ришарлисон:))
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