Катарский «Аль-Садд» готов назначить Абела Феррейру из «Палмейрас» и сделать его самым высокооплачиваемым тренером мира

Абел Феррейра может возглавить «Аль-Садд» с 1 января 2024 года.

Переговоры главного тренера « » с катарским клубом находятся на продвинутой стадии и завершатся через две недели, когда закончится сезон в Бразилии.

Действующее соглашение 44-летнего португальца с клубом из Сан-Паулу рассчитано до декабря 2024-го. Если Феррейра согласится возглавить « », то станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.

При нем «Палмейрас» дважды выигрывали Кубок Либертадорес (2020, 2021) и по разу – чемпионат (2022) и Кубок Бразилии (2020).

После 34 туров клуб лидирует в текущем чемпионате Бразилии.

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