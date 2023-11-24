Катарский «Аль-Садд» готов назначить Абела Феррейру из «Палмейрас» и сделать его самым высокооплачиваемым тренером мира

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Абел Феррейра отставки высшая лига Катар Аль-Садд деньги Футбол

Абел Феррейра может возглавить «Аль-Садд» с 1 января 2024 года.

Переговоры главного тренера «Палмейрас» с катарским клубом находятся на продвинутой стадии и завершатся через две недели, когда закончится сезон в Бразилии.

Действующее соглашение 44-летнего португальца с клубом из Сан-Паулу рассчитано до декабря 2024-го. Если Феррейра согласится возглавить «Аль-Садд», то станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.

При нем «Палмейрас» дважды выигрывали Кубок Либертадорес (2020, 2021) и по разу – чемпионат (2022) и Кубок Бразилии (2020).

После 34 туров клуб лидирует в текущем чемпионате Бразилии.

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2 комментария

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TRUMAN88
Ответ Кино Музыка
Был человек и нету.
Да ладно что Бразильский чемпионат, что катарский. Зато бабло правнукам останется, и сам всю жизнь в шоколаде
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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