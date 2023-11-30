Тренер «Палмейрас» Абел Феррейра возглавит «Аль-Садд», зарплата – 20 млн евро в год (Жорже Никола)
«Аль-Садд» сделает Абела Феррейру одним из самых высокооплачиваемых тренеров.
По данным журналиста Жорже Николы, португалец покинет «Палмейрас». Он уже подписал контракт с катарским клубом, он вступит в силу в 2024 году.
Зарплата португальца может составить около 20 млн евро в год.
При Феррейре «Палмейрас» дважды выигрывали Кубок Либертадорес (2020, 2021) и по разу – чемпионат (2022) и Кубок Бразилии (2020). Команда лидирует в высшей лиге Бразилии за два тура до завершения.
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Благодаря ему, Палмейрас прям доминировал в Юж. Америке 20-23 годах
И как фан Реал Мадрида, еше благодарим его за рост в игре Эндрика ;)) (стал первым игроком до 18 забившим 10 мячей после Неймара 2009го года)