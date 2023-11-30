Тренер «Палмейрас» Абел Феррейра возглавит «Аль-Садд», зарплата – 20 млн евро в год (Жорже Никола)

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Абел Феррейра возможные трансферы высшая лига Катар Аль-Садд деньги Футбол

«Аль-Садд» сделает Абела Феррейру одним из самых высокооплачиваемых тренеров.

По данным журналиста Жорже Николы, португалец покинет «Палмейрас». Он уже подписал контракт с катарским клубом, он вступит в силу в 2024 году.

Зарплата португальца может составить около 20 млн евро в год.

При Феррейре «Палмейрас» дважды выигрывали Кубок Либертадорес (2020, 2021) и по разу – чемпионат (2022) и Кубок Бразилии (2020). Команда лидирует в высшей лиге Бразилии за два тура до завершения.

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7 комментариев
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какие космические зарплаты. столько даже Талалаеву не предлагали
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ну скоро сделает Палмейраса чемпионами уже 2й год подряд (1 победа хватит).
Благодаря ему, Палмейрас прям доминировал в Юж. Америке 20-23 годах

И как фан Реал Мадрида, еше благодарим его за рост в игре Эндрика ;)) (стал первым игроком до 18 забившим 10 мячей после Неймара 2009го года)
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Гальярдо, Феррейра такие специалисты в топ пять чемпионатах были бы востребованы.:)))))))
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Ответ RealJon
ну скоро сделает Палмейраса чемпионами уже 2й год подряд (1 победа хватит). Благодаря ему, Палмейрас прям доминировал в Юж. Америке 20-23 годах И как фан Реал Мадрида, еше благодарим его за рост в игре Эндрика ;)) (стал первым игроком до 18 забившим 10 мячей после Неймара 2009го года)
Опять фанаты Реала сказки придумывают... Эндрик сколько тогда забил если в этом сезоне (18 лет) у него 20 голов, а в прошлом сезоне у него было 14 голов
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Ответ Максим Черкашин
Гальярдо, Феррейра такие специалисты в топ пять чемпионатах были бы востребованы.:)))))))
20 лямов не дадут там чистыми .Теперь он обеспечил несколько поколений
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Ответ gPk
Опять фанаты Реала сказки придумывают... Эндрик сколько тогда забил если в этом сезоне (18 лет) у него 20 голов, а в прошлом сезоне у него было 14 голов
Эндрику 17
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Ответ madaev
Эндрику 17
Так написали ведь о том, что Эндрик единственный игрок до Неймара который 10 забивал в Бразилии до 18 лет. Роке так же забивал в 17 лет. В этом сезоне те же 12 голов.
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