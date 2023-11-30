Тренер «Палмейрас» Абел Феррейра возглавит «Аль-Садд», зарплата – 20 млн евро в год (Жорже Никола)

«Аль-Садд» сделает Абела Феррейру одним из самых высокооплачиваемых тренеров.

По данным журналиста Жорже Николы, португалец покинет « ». Он уже подписал контракт с катарским клубом, он вступит в силу в 2024 году.

Зарплата португальца может составить около 20 млн евро в год.

При Феррейре «Палмейрас» дважды выигрывали Кубок Либертадорес (2020, 2021) и по разу – чемпионат (2022) и Кубок Бразилии (2020). Команда лидирует в высшей лиге Бразилии за два тура до завершения.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!