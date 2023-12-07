Наумов о стадионах с крышами: «К этому придут рано или поздно, но пока имеем то, что имеем: упущенный шанс сделать комфортные арены»

Николай Наумов высказался о необходимости установки крыш на футбольных аренах.

«Мы в 2009 году рассматривали вариант реконструкции стадиона в Черкизово и установки крыши. Мы обращались в такую организацию, как архитектурное бюро № 1, которая проектировала арену в начале 2000-х годов.

Они заключили, что технически установить крышу возможно. Хотя это будет и затратнее, чем если бы она делалась, когда стадион строили с нуля, как это сделали в Питере. Сразу подобное сделать проще, чем потом достраивать. Но сегодня такие технологии, что возможно все. Было бы желание или воля. Я думаю, рано или поздно к этому придут, но пока мы имеем то, что имеем: упущенный шанс сделать комфортные арены.

Это касается и московских стадионов, и региональных, строившихся к ЧМ-2018. Я общался в 2010–2011 годах с представителями оргкомитета чемпионата мира. Они говорили, что это будет дорого. И в итоге даже не заложили в смету и не попытались пробить финансирование строительства с крышами. В итоге мы и не знаем, отказали бы им или нет», – сказал бывший президент « ».

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