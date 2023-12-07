Наумов о стадионах с крышами: «К этому придут рано или поздно, но пока имеем то, что имеем: упущенный шанс сделать комфортные арены»

Теги Локомотив РЖД Арена премьер-лига Россия Николай Наумов стадионы Футбол

Николай Наумов высказался о необходимости установки крыш на футбольных аренах.

«Мы в 2009 году рассматривали вариант реконструкции стадиона в Черкизово и установки крыши. Мы обращались в такую организацию, как архитектурное бюро № 1, которая проектировала арену в начале 2000-х годов.

Они заключили, что технически установить крышу возможно. Хотя это будет и затратнее, чем если бы она делалась, когда стадион строили с нуля, как это сделали в Питере. Сразу подобное сделать проще, чем потом достраивать. Но сегодня такие технологии, что возможно все. Было бы желание или воля. Я думаю, рано или поздно к этому придут, но пока мы имеем то, что имеем: упущенный шанс сделать комфортные арены.

Это касается и московских стадионов, и региональных, строившихся к ЧМ-2018. Я общался в 2010–2011 годах с представителями оргкомитета чемпионата мира. Они говорили, что это будет дорого. И в итоге даже не заложили в смету и не попытались пробить финансирование строительства с крышами. В итоге мы и не знаем, отказали бы им или нет», – сказал бывший президент «Локомотива».

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2 комментария
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Шанс упущен. Ещё один ЧМ нам дадут очень не скоро. Могут дать провести Евро или кубок Азии (в зависимости от того, где мы будем выступать). Только вот проведём мы его на этих же стадионах, что уже построены и есть сейчас.
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Ответ Абдулов Алексей
Шанс упущен. Ещё один ЧМ нам дадут очень не скоро. Могут дать провести Евро или кубок Азии (в зависимости от того, где мы будем выступать). Только вот проведём мы его на этих же стадионах, что уже построены и есть сейчас.
Кто даст?))) ФИФА?))) Ага. Держите. Проводите.
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