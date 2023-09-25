Изидор об арене «Зенита»: «Огромная и современная, поле очень большое. Совсем по‑другому, чем на моем прежнем домашнем стадионе»

Теги Локомотив Зенит РЖД Арена премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) стадионы Матч ТВ Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор сравнил «Газпром-Арену» с «РЖД Ареной».

Изидор перешел в «Зенит» на правах аренды у «Локомотива» в минувшее трансферное окно. Встреча команд в 9-м туре Мир РПЛ завершилась гостевой победой «Локомотива» со четом 2:1.

«Это невероятная арена, все совсем по‑другому, чем на моем прежнем домашнем стадионе.

Он огромный и современный, огромное количество фанатов, и тут очень большое поле», – сказал форвард.

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21 комментарий

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Ебздрогыч
Изидор обязательно подружится с Марио Фернандесом - у них столько общего!
+66
-15
+51
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Nikolai Masakov
И ещё тут очень большая зарплата и ближе дом
+31
-8
+23
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Давид Agabekyan
Как отличается смысл в тексте и в заголовке
+7
0
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SerZ
- Вильсон, что скажете о победе прошлого клуба над вами?
- Газпром Арена - Это невероятная арена, все совсем по‑другому, чем на моем прежнем домашнем стадионе
- Это хорошо, но что вы скажете о поражении?
- Она огромная и современная, огромное количество фанатов, и тут очень большое поле.
- Ясно...
+7
-4
+3
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docs
Ответ Давид Agabekyan
Как отличается смысл в тексте и в заголовке
это 5!! давно так не смеялся)))
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Ответ Ебздрогыч
Изидор обязательно подружится с Марио Фернандесом - у них столько общего!
иуда иуду, ты об этом?
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baccardos
Ответ </c/>
ну так РЖД арене 20 лет, тогда она вполне современна была на момент постройки...
РЖД арена уютный футбольный стадион, с хороший транспортной доступностью. В свое время первый плотность футбольный и современный стадион, актуален до сих пор.
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Balt
И безопаснее конечно же.
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Алексей Ильин
А он в курсе, что Газпром-Арена тоже в России находится? XD
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Алексей Ненахов
Ответ Ебздрогыч
Изидор обязательно подружится с Марио Фернандесом - у них столько общего!
Под песню Кредо «медляк»
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Чётко_как_чечётка
Ответ Ебздрогыч
Изидор обязательно подружится с Марио Фернандесом - у них столько общего!
Например?
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Sunnyboy
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ну так РЖД арене 20 лет, тогда она вполне современна была на момент постройки...
Ну и как это отменяет слова футболиста, какая нафиг ему разница что там 20 лет назад было?
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Дмитрий9779
Ответ krkich
И там и там поле 105х68 Трибуны да, больше
На РЖД 104х68😁
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