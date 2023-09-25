Изидор об арене «Зенита»: «Огромная и современная, поле очень большое. Совсем по‑другому, чем на моем прежнем домашнем стадионе»

Вильзон Изидор сравнил «Газпром-Арену» с «РЖД Ареной».

перешел в « » на правах аренды у «Локомотива» в минувшее трансферное окно. Встреча команд в 9-м туре Мир завершилась гостевой победой « » со четом 2:1.

«Это невероятная арена, все совсем по‑другому, чем на моем прежнем домашнем стадионе.

Он огромный и современный, огромное количество фанатов, и тут очень большое поле», – сказал форвард.

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