Изидор об арене «Зенита»: «Огромная и современная, поле очень большое. Совсем по‑другому, чем на моем прежнем домашнем стадионе»
Вильзон Изидор сравнил «Газпром-Арену» с «РЖД Ареной».
Изидор перешел в «Зенит» на правах аренды у «Локомотива» в минувшее трансферное окно. Встреча команд в 9-м туре Мир РПЛ завершилась гостевой победой «Локомотива» со четом 2:1.
«Это невероятная арена, все совсем по‑другому, чем на моем прежнем домашнем стадионе.
Он огромный и современный, огромное количество фанатов, и тут очень большое поле», – сказал форвард.
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- Газпром Арена - Это невероятная арена, все совсем по‑другому, чем на моем прежнем домашнем стадионе
- Это хорошо, но что вы скажете о поражении?
- Она огромная и современная, огромное количество фанатов, и тут очень большое поле.
- Ясно...