Матич рассказал об опозданиях Погба и Санчо на тренировки «МЮ»: «Приезжавшие вовремя злились. Мы создали в команде дисциплинарный комитет и собрали штрафов на 75 000 фунтов»

Теги Ренн Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция Неманя Матич Поль Погба Джейдон Санчо Футбол

Неманя Матич рассказал о проблемах с дисциплиной в «Манчестер Юнайтед».

По его словам, среди тех, кто не успевал к началу занятий, были Поль Погба, Джейдон Санчо и еще несколько игроков.

«В «Челси» футболисты вели себя как профессионалы, они были пунктуальны и никогда не опаздывали на тренировки. В «Юнайтед» это происходило почти каждый день.

Остальные, те, кто всегда приезжал вовремя, злились, так что мы решили создать внутрикомандный дисциплинарный комитет, главой которого стал я.

Я взял лист бумаги и фиксировал на нем имена тех, кто опаздывал. За один сезон мы собрали штрафов примерно на 75 тысяч фунтов. Мы собирались потратить эти деньги на вечеринку в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса не смогли», – сказал хавбек «Ренна» в интервью YU Planet.

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9 комментариев
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Ренн провёл трансферную компанию на эти деньги))
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Собрались потратить на вечеринку, после которой опоздали бы все, чтобы провести ещё одну вечеринку.
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Это при Жозе так было в Мю?!) а дальше то что? Тренировки по желанию?)
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Деньги где?
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Погба и Санчо опаздали бы на следующую же тренировку после вечеринки.. Круговорот вечеринок в МЮ.
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"В Челси футболисты вели себя как профессионалы, в МЮ футболисты опаздывали каждый день"

Теперь всё понятно
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