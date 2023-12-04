Матич рассказал об опозданиях Погба и Санчо на тренировки «МЮ»: «Приезжавшие вовремя злились. Мы создали в команде дисциплинарный комитет и собрали штрафов на 75 000 фунтов»

Неманя Матич рассказал о проблемах с дисциплиной в «Манчестер Юнайтед».

По его словам, среди тех, кто не успевал к началу занятий, были , и еще несколько игроков.

«В « » футболисты вели себя как профессионалы, они были пунктуальны и никогда не опаздывали на тренировки. В « » это происходило почти каждый день.

Остальные, те, кто всегда приезжал вовремя, злились, так что мы решили создать внутрикомандный дисциплинарный комитет, главой которого стал я.

Я взял лист бумаги и фиксировал на нем имена тех, кто опаздывал. За один сезон мы собрали штрафов примерно на 75 тысяч фунтов. Мы собирались потратить эти деньги на вечеринку в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса не смогли», – сказал хавбек «Ренна» в интервью YU Planet.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!