«Барса» не будет подписывать вратаря на замену тер Стегену. Руководство и тренерский штаб доверяют Пенье

«Барселона» не будет искать замену Марку-Андре тер Стегену.

Напомним, немецкий вратарь согласился на операцию, поскольку испытывает проблемы со спиной. Ожидается, что тер Стеген пропустит 2-3 месяца.

По информации Mundo Deportivo, « » не планирует пописывать вратаря на замену тер Стегену. Руководство и тренерский штаб «Барселоны» доверяют и не видят необходимости в усилении вратарской позиции.

В качестве запасных вратарей «блауграны» планируется задействовать и .

«Барса» потеряла Тер Стегена на три месяца. И кто теперь будет играть?

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