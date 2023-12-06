«Барса» не будет подписывать вратаря на замену тер Стегену. Руководство и тренерский штаб доверяют Пенье

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Марк-Андре тер Стеген Иньяки Пенья Андер Астралага Диего Кочен Футбол

«Барселона» не будет искать замену Марку-Андре тер Стегену.

Напомним, немецкий вратарь согласился на операцию, поскольку испытывает проблемы со спиной. Ожидается, что тер Стеген пропустит 2-3 месяца.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» не планирует пописывать вратаря на замену тер Стегену. Руководство и тренерский штаб «Барселоны» доверяют Иньяки Пенье и не видят необходимости в усилении вратарской позиции.

В качестве запасных вратарей «блауграны» планируется задействовать Андера Астралагу и Диего Кочена.

«Барса» потеряла Тер Стегена на три месяца. И кто теперь будет играть?

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15 комментариев
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Пенья в порядке
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Де Хеа опять без работы остался
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Ответ AlKRD
Де Хеа опять без работы остался
Так он запрашивает ЗП 200-300 тыс фунтов в неделю и за меньшее играть не собирается. Экономная Барса никогда бы на это не пошла ради вратаря, которого через пол года выкидывать надо будет и притом бесплатно.
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Ответ AlKRD
Де Хеа опять без работы остался
Да это понятно было всем, там и тренер Ньюкасла сказал что не будут брать Де Хеа. Уже все топ клубы его забраковали : Реал, Бавария, Барса, Ньюкасл. Только недалёкие либо троллящие МЮ(на фоне косяков Онаны) считают его топарём
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Я уверен в Пенье
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https://www.youtube.com/watch?v=-m-w1jpMTA4&t=17s
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Просто денег нет
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После сильного сезона в Галатасарае, абсолютно, правильное решение. ☝🏼
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У Барсе и так финансы поют романсы, кого подпишут? Если только Де Хея свободным а потом продать)))) как мы привыкли. Хотя Обаму лучше было не отпускать по круче поляка смотрится
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зениу надо брать Дэ хеа
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Ответ red hikkikomori
Да это понятно было всем, там и тренер Ньюкасла сказал что не будут брать Де Хеа. Уже все топ клубы его забраковали : Реал, Бавария, Барса, Ньюкасл. Только недалёкие либо троллящие МЮ(на фоне косяков Онаны) считают его топарём
Странно что в Аравию еще не поехал)
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Ответ AlKRD
Странно что в Аравию еще не поехал)
Жена не хочет)
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