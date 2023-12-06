«Барса» не будет подписывать вратаря на замену тер Стегену. Руководство и тренерский штаб доверяют Пенье
«Барселона» не будет искать замену Марку-Андре тер Стегену.
Напомним, немецкий вратарь согласился на операцию, поскольку испытывает проблемы со спиной. Ожидается, что тер Стеген пропустит 2-3 месяца.
По информации Mundo Deportivo, «Барселона» не планирует пописывать вратаря на замену тер Стегену. Руководство и тренерский штаб «Барселоны» доверяют Иньяки Пенье и не видят необходимости в усилении вратарской позиции.
В качестве запасных вратарей «блауграны» планируется задействовать Андера Астралагу и Диего Кочена.
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