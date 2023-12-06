Сергей Овчинников: «Обучение тренеров даже важнее сборной – это развитие футбола в стране в целом. Живу ожиданием международных матчей»

Сергей Овчинников отметил вклад Академии РФС в российский футбол.

«Я буду говорить про нашу страну. Самым запоминающимся за год стало то, что Академия РФС реализовала большое количество лицензий по обучению тренеров. Я говорю за свою работу.

Также были конференции и другие разные мероприятия. Поэтому с точки зрения образования тренеров в России, я думаю, что Академия РФС в лице директора Ирины Барановой проделала очень большую работу. Потому что РФС – не только сборная страны и клубы, но и обучение тренеров, специалистов, всеобъемлющая деятельность. На мой взгляд, это даже важнее национальной сборной в какой-то степени, потому что это в целом развитие футбола в стране.

Нельзя говорить о футболе, не предполагая РФС. Потому что РФС проводит все футбольные мероприятия. Лично я живу ожиданием того, что мы снова будем участвовать в международных матчах», – сказал бывший вратарь сборной России, а ныне начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС.

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