Сергей Овчинников: «Обучение тренеров даже важнее сборной – это развитие футбола в стране в целом. Живу ожиданием международных матчей»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сергей Овчинников ТАСС Футбол

Сергей Овчинников отметил вклад Академии РФС в российский футбол.

«Я буду говорить про нашу страну. Самым запоминающимся за год стало то, что Академия РФС реализовала большое количество лицензий по обучению тренеров. Я говорю за свою работу.

Также были конференции и другие разные мероприятия. Поэтому с точки зрения образования тренеров в России, я думаю, что Академия РФС в лице директора Ирины Барановой проделала очень большую работу. Потому что РФС – не только сборная страны и клубы, но и обучение тренеров, специалистов, всеобъемлющая деятельность. На мой взгляд, это даже важнее национальной сборной в какой-то степени, потому что это в целом развитие футбола в стране.

Нельзя говорить о футболе, не предполагая РФС. Потому что РФС проводит все футбольные мероприятия. Лично я живу ожиданием того, что мы снова будем участвовать в международных матчах», – сказал бывший вратарь сборной России, а ныне начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС.

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9 комментариев
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А если не хотят учиться? Говорят, что и так все знают
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Ответ Турку Финляндия*
только интересно кто будет учить тренеров, надо завести учителей из Испании, там сейчас наверное лучшая школа
Есть один учитель из Испании, который 20 лет в футболе. Ворота те же, мяч тот же, круглый. Вот и вся учеба в принципе.
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Ответ ТТД Бубнова
Есть один учитель из Испании, который 20 лет в футболе. Ворота те же, мяч тот же, круглый. Вот и вся учеба в принципе.
а ну тогда можно быть спокойными за российский футбол )
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Я ныне начальник отдела подготовки тренеров, ###!! Ещё один вопрос и в лоб дам!
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Интересное высказывание. М-да.
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А кому их учить?)
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если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить!
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только интересно кто будет учить тренеров, надо завести учителей из Испании, там сейчас наверное лучшая школа
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Ответ Илья Арашков
А кому их учить?)
Важнее то, чтобы была мотивация у тренеров учиться.. Чтобы не деньги были главной мотивацией, а спортивные успехи игроков, которых они учат.
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