Райя получил 4 из 10 от Sky за матч с «Лутоном». У остальных игроков «Арсенала» оценки не ниже 6

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Давид Райя получил 4 из 10 от Sky Sports за матч с «Лутоном».

На 49-й минуте вратарь «Арсенала» неудачно сыграл при подаче углового – он вышел на перехват, но не сумел забрать мяч. Форвард «Лутона» Элайджа Адебайо забил головой с линии вратарской и сделал счет 2:2. 

Через 8 минут Росс Баркли вывел «Лутон» вперед – после его удара Райя пропустил мяч под руками.

В итоге матч завершился волевой победой «Арсенала» – 4:3.

Оценки игроков лондонской команды от Sky: Райя (4), Уайт (7), Салиба (6), Магальяэс (6), Кивер (6), Райс (8), Эдегор (7), Хавертц (7), Сака (7), Жезус (8), Мартинелли (7).

У «Лутона» все оценки не ниже 6 баллов. Лучшим игроком матча был признан Росс Баркли.

«Арсенал» чудом спасся в Лутоне – 4:3! Вытащили на 97-й после двух ошибок Райи

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24 комментария
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Райя пока соревнуется с Онаной за звание лучшего вратаря, чьи достоинства скрыты. Рэмсдейл прошлого года, терявший раму, кажется боженькой
+24
-1
+23
Ответ OldRedWhite
Ну эти то хоть забивают за себя и за ошибки того парня Райи !
В прошлом году, если помните, тоже так спад начинался. Играли на жилах, вытаскивали матчи в концовках. Это не работает как правило, не в чемпионате в Ливерпулем и Сити
+14
0
+14
Конечно, я дилетант, но я хочу видеть вратаря, который будет тащить и совсем мало ошибаться. Я не понимаю, что плохого сделал Рамсдейл, что изменилось тактически с приходом Райа
+11
0
+11
Можно было бы и ниже оценку поставить и заставить заплатить за корвалол для болельщиков Арсенала. 😂
+7
0
+7
Но дальше все равно будет играть, ведь Артета своих слов не держит.
+4
0
+4
Ответ SAF22
Конечно, я дилетант, но я хочу видеть вратаря, который будет тащить и совсем мало ошибаться. Я не понимаю, что плохого сделал Рамсдейл, что изменилось тактически с приходом Райа
Не умеет разыгрывать, очевидно же. С Брентфордом вышел и как раз в этом компоненте чуть не привёз.
+4
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+4
Завысили
+3
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+3
Райя получил 4 от Sky и 3 от Лутона
+2
0
+2
Ответ SAF22
Конечно, я дилетант, но я хочу видеть вратаря, который будет тащить и совсем мало ошибаться. Я не понимаю, что плохого сделал Рамсдейл, что изменилось тактически с приходом Райа
Гол с 50 метров от Спортинга повлиял. Но по ходу сезона Аарон был хорош и он точно не хуже, чем Райя сейчас
+3
-1
+2
Ответ Тёма Тёма
Можно было бы и ниже оценку поставить и заставить заплатить за корвалол для болельщиков Арсенала. 😂
Мы оптом закупаем сразу на сезон :)
+1
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Ответ Godare88
Но дальше все равно будет играть, ведь Артета своих слов не держит.
Будет как с Онаной типа "мы в него верим, неправильно сейчас его менять, надо наоборот еще больше ему доверять, он сильный, он справится". И будет ставить его пока не сольет гонку за чемпионат.
+1
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+1
Ответ Log in
Мы оптом закупаем сразу на сезон :)
у меня запасы со временем Эмери есть, на годы вперёд брал
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Неужели Рэмсдейл настолько плох, что играет это недоразумение? Вроде же еще год назад считался топом.
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Игра ногами конечно здорово, но Де Хеа все еще свободен.
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А отец Рэмсдейла оказался прав
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Ответ Тёма Тёма
Можно было бы и ниже оценку поставить и заставить заплатить за корвалол для болельщиков Арсенала. 😂
https://pbs.twimg.com/media/GAnm-D7WYAAr6qf?format=jpg&name=360x360
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Без хорошей защиты и тем более без хорошего вратаря чемпионами не становятся
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Вратари нынче какие-то криворукие пошли
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Ответ Marcus-light
Райя пока соревнуется с Онаной за звание лучшего вратаря, чьи достоинства скрыты. Рэмсдейл прошлого года, терявший раму, кажется боженькой
Ну эти то хоть забивают за себя и за ошибки того парня Райи !
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Ответ Marcus-light
В прошлом году, если помните, тоже так спад начинался. Играли на жилах, вытаскивали матчи в концовках. Это не работает как правило, не в чемпионате в Ливерпулем и Сити
Состав все же удалось пополнить !
В прошлом году вообще на фоне эпидемии травм было некому играть …
А что сегодня покажет Сити на фоне :
Родриго Эрнандес дисквалификация .
Мы ещё посмотрим - до сих пор получилось очень плохо )
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Ответ Marcus-light
В прошлом году, если помните, тоже так спад начинался. Играли на жилах, вытаскивали матчи в концовках. Это не работает как правило, не в чемпионате в Ливерпулем и Сити
в прошлом сезоне спад начался из-за травмы Салибы и отсутствия замены.
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Артета уже поди локти кусает от своей же покупки
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Ответ rembrandao
Неужели Рэмсдейл настолько плох, что играет это недоразумение? Вроде же еще год назад считался топом.
Райа год назад тоже считался топом. Человек всю жизнь играл в середняках и столкнулся с давлением, дайте ему время до весны.
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Ответ Ванильный Мишка
Игра ногами конечно здорово, но Де Хеа все еще свободен.
А еще более важно подходить под стиль игры команды. Де Хея вратарь "старого" типа, когда отлично играешь на ленточке, на выходах и т.д. Артете нужен кто-то, кто будет превосходно пасовать и так же стоять в воротах. На рынке сейчас таких нет.
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