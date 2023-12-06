Райя получил 4 из 10 от Sky за матч с «Лутоном». У остальных игроков «Арсенала» оценки не ниже 6

Давид Райя получил 4 из 10 от Sky Sports за матч с «Лутоном».

На 49-й минуте вратарь « » неудачно сыграл при подаче углового – он вышел на перехват, но не сумел забрать мяч. Форвард «Лутона» Элайджа Адебайо забил головой с линии вратарской и сделал счет 2:2.

Через 8 минут Росс Баркли вывел «Лутон» вперед – после его удара Райя пропустил мяч под руками.

В итоге матч завершился волевой победой «Арсенала» – 4:3.

Оценки игроков лондонской команды от Sky: (4), (7), (6), (6), Кивер (6), Райс (8), Эдегор (7), Хавертц (7), Сака (7), Жезус (8), Мартинелли (7).

У «Лутона» все оценки не ниже 6 баллов. Лучшим игроком матча был признан Росс Баркли.

«Арсенал» чудом спасся в Лутоне – 4:3! Вытащили на 97-й после двух ошибок Райи

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