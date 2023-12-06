Артета об ошибках Райи в матче с «Лутоном»: «Не будем никого обвинять. «Арсеналу» нужно лучше обороняться – есть вещи, приводящие к голу»
Микель Артета прокомментировал ошибки Давида Райи в матче с «Лутоном».
«Арсенал» обыграл «Лутон» в матче 15-го тура АПЛ (4:3) благодаря голу Деклана Райса на 97-й минуте.
На 49-й минуте матча Райя неудачно сыграл при подаче углового – вратарь «Арсенала» вышел на перехват, но не сумел забрать мяч. Форвард «Лутона» Элайджа Адебайо забил головой с линии вратарской и сделал счет 2:2.
Через 8 минут Росс Баркли вывел «Лутон» вперед – после его удара Райя пропустил мяч под руками.
«Команде нужно лучше обороняться. Есть определенные вещи, которые приводят к голу. Дело не в обвинениях, мы никогда этого не делали и не будем делать сейчас. Все дело в том, как реагирует команда. Реакция мне понравилась.
Думаю, мы можем защищать ворота намного лучше», – сказал главный тренер «Арсенала».
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