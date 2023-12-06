Артета об ошибках Райи в матче с «Лутоном»: «Не будем никого обвинять. «Арсеналу» нужно лучше обороняться – есть вещи, приводящие к голу»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Лутон Давид Райя Футбол

Микель Артета прокомментировал ошибки Давида Райи в матче с «Лутоном».

«Арсенал» обыграл «Лутон» в матче 15-го тура АПЛ (4:3) благодаря голу Деклана Райса на 97-й минуте.

На 49-й минуте матча Райя неудачно сыграл при подаче углового – вратарь «Арсенала» вышел на перехват, но не сумел забрать мяч. Форвард «Лутона» Элайджа Адебайо забил головой с линии вратарской и сделал счет 2:2. 

Через 8 минут Росс Баркли вывел «Лутон» вперед – после его удара Райя пропустил мяч под руками.

«Команде нужно лучше обороняться. Есть определенные вещи, которые приводят к голу. Дело не в обвинениях, мы никогда этого не делали и не будем делать сейчас. Все дело в том, как реагирует команда. Реакция мне понравилась.

Думаю, мы можем защищать ворота намного лучше», – сказал главный тренер «Арсенала».

«Арсенал» чудом спасся в Лутоне – 4:3! Вытащили на 97-й после двух ошибок Райи

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18 комментариев
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в конкурсе "Кто из тренеров больше любит вратаря" пока ничья
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Если Арсенал по итогу сольет гонку из-за формы его вратарей, то это целиком и полностью вина Артеты
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Ответ sema mixajlov
Если Арсенал по итогу сольет гонку из-за формы его вратарей, то это целиком и полностью вина Артеты
Не если, а когда.
+12
-1
+11
2 ошибки кипера привели к голам, надо его сажать и давать шанс Расмдейлу, а пока искать хорошего основного кипера
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Артета: Рамсдейл ещё посидит на скамейке
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В итоге у Рамсдейла пошатнулась увереность в своих силах и Райа не справляется с давлением.
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Ответ sema mixajlov
Если Арсенал по итогу сольет гонку из-за формы его вратарей, то это целиком и полностью вина Артеты
Артету если в чём-то и можно обвинить - так в их подписании в принципе. А то, что Райа с Аароном не оправдывают возложенных на них надежд - явно не его вина
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Ответ sema mixajlov
Если Арсенал по итогу сольет гонку из-за формы его вратарей, то это целиком и полностью вина Артеты
То где арсенал сейчас находится также полностью вина Артеты, так что я думаю ему виднее
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Ответ Igorpon
Где-то туров за 9-7. Обычно мс на финише неудержим
не соглашусь, даже в прошлом сезоне мы сами разбазарили свое преимущество из-за погони за 2 зайцами и игрой в ЛЕ основным составом. Реальней на чемпионство шансы были только в сезон чемпионства Лестера, и тоже слили в матчах с более слабыми командами из-за травм.
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Ответ wshnmn
Не если, а когда.
Где-то туров за 9-7. Обычно мс на финише неудержим
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Ответ kaka10
Артета: Рамсдейл ещё посидит на скамейке
Ему просто уходить надо. Это неадекватное отношение и играть он тут нормально не будет.
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Была торесянка у напов , теперь у голкиперов - онанка .
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Ну всё , Рэмсдейл , твой выход
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Не будь как Тен Хаг. Срочно реагируй. Потом волосы рвать будешь
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Меняй каждый матч основного. Вратари же как перчатки.
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Звоните Чеху
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Как раз таки оборона тут не причем, просто вратарь уровня рпл.
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