Булыкин о матчах зимой: «Полтора часика футболисты могут побегать – в отпуске отогреются на курортах. Играл в воде, в сугробах – ничего, терпели»

Дмитрий Булыкин высказался о матчах Мир РПЛ в зимний период.

– Пару туров в году приходится играть в экстремальных условиях, вынуждены терпеть мороз, снегопады. Футболисты потом в отпуске отогреются где-то на теплых курортах.

В футболе не так много комфортных погодных условий: то жарко, то дождь, то снег, то холодно.

– Какой самый экстремальный матч в карьере был?

– У меня таких много. Самое экстремальное в России было, когда играешь на «картофельном» поле. Бывало, и в воде играл. В сугробах тоже играл – терпели, ничего страшного.

Главное, чтобы мяч и форма не были белые. А так, футболисты могут побегать полтора часика, – сказал экс-игрок « ».

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