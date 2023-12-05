Булыкин о матчах зимой: «Полтора часика футболисты могут побегать – в отпуске отогреются на курортах. Играл в воде, в сугробах – ничего, терпели»

Теги Локомотив Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия календарь Футбол

Дмитрий Булыкин высказался о матчах Мир РПЛ в зимний период.

– Пару туров в году приходится играть в экстремальных условиях, вынуждены терпеть мороз, снегопады. Футболисты потом в отпуске отогреются где-то на теплых курортах.

В футболе не так много комфортных погодных условий: то жарко, то дождь, то снег, то холодно.

– Какой самый экстремальный матч в карьере был?

– У меня таких много. Самое экстремальное в России было, когда играешь на «картофельном» поле. Бывало, и в воде играл. В сугробах тоже играл – терпели, ничего страшного. 

Главное, чтобы мяч и форма не были белые. А так, футболисты могут побегать полтора часика, – сказал экс-игрок «Локомотива».

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27 комментариев
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в общем, деды терпели и нам велели.
не жили хорошо - так и нечего начинать.
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надо немножко потерпеть...

почему он не в едре ещё
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«Вот мы сидели в луже, мазались грязью и не жаловались» - что за странная и самоотверженная позиция у некоторых людей?
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Варежки сними!
+7
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+5
Ответ Roman Betenya
С точки зрения наблюдателя игра в экстремальных условиях всегда весëлая, но футболистов тоже понять можно :)
с каких пор минус 5 и снег стали экстремальными условиями?
+5
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+4
Ответ Gustav Forsberg
в общем, деды терпели и нам велели. не жили хорошо - так и нечего начинать.
Скотская , конечно , привычка !
А что поделать ?
Этому Булыкину только 44 - жизнь впереди , а он уже дудит в эту дуду !
+7
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+3
Играл в воде, сугробах и даже без Варежек!!!!
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Ответ Beast
надо немножко потерпеть... почему он не в едре ещё
разве? он спойлером даже пытался избираться куда-то по мск
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Ответ Gustav Forsberg
в общем, деды терпели и нам велели. не жили хорошо - так и нечего начинать.
Когда Спартак рубился с интером на песочном поле или когда арсенал на льду выносил, что то никто не жаловался. Тот же Реал в Москве. Нифига не летом дело было. Я уж не говорю про наполи в луже, с марадоной на поле. Это теперь история и яркие моменты. Бывают ситуации, когда по другому никак.
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Ответ OldRedWhite
Скотская , конечно , привычка ! А что поделать ? Этому Булыкину только 44 - жизнь впереди , а он уже дудит в эту дуду !
может в науку пойти в конце концов!
зря что ли защищал диссертацию о наземных локомоциях
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Ну футболисты могут конечно, им за это платят. А вот зрителям на трибуне и у экранов такой футбол зачем.
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А Карпин как привык на блюдечке от Хусаинова результат получать, так прошлым и живет до сих пор.
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да на вас футболистов вообще нафекалить, болельщикам некомфортно пойми ты
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варежки сними!!!
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видели мы его "игру" - не стоило мёрзнуть на трибуне...
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Были времена и лебеду с крапивой ели и что теперь меню не менять столетиями? В чемпионате который делает перерывы на 3 месяца зимой и затем два месяца игроки отдыхают в весенне-летний период, а чиновники не могут найти время для проведения двух туров в нормальных условиях вызывают просто УДИВЛЕНИЕ. А что по булыкину это нормально удивления уже не вызывает. Вырождение.
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Вот такие типы и нужны власти, их наследников мордой в фекали, а они ничего страшного, нас тоже так пихали...а ума не хватает. что можно этого не допускать...тьфу...
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