Булыкин о матчах зимой: «Полтора часика футболисты могут побегать – в отпуске отогреются на курортах. Играл в воде, в сугробах – ничего, терпели»
Дмитрий Булыкин высказался о матчах Мир РПЛ в зимний период.
– Пару туров в году приходится играть в экстремальных условиях, вынуждены терпеть мороз, снегопады. Футболисты потом в отпуске отогреются где-то на теплых курортах.
В футболе не так много комфортных погодных условий: то жарко, то дождь, то снег, то холодно.
– Какой самый экстремальный матч в карьере был?
– У меня таких много. Самое экстремальное в России было, когда играешь на «картофельном» поле. Бывало, и в воде играл. В сугробах тоже играл – терпели, ничего страшного.
Главное, чтобы мяч и форма не были белые. А так, футболисты могут побегать полтора часика, – сказал экс-игрок «Локомотива».
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не жили хорошо - так и нечего начинать.
почему он не в едре ещё
А что поделать ?
Этому Булыкину только 44 - жизнь впереди , а он уже дудит в эту дуду !
зря что ли защищал диссертацию о наземных локомоциях