Сильва – лучший трансфер «Ман Сити» по версии FourFourTwo. Агуэро – 3-й, Холанд – 10-й
Давид Сильва признан лучшей покупкой в истории «Манчестер Сити».
Подписание испанца в 2010 году заняло первое место в списке из 33 лучших трансферов в истории «горожан», составленном FourFourTwo.
В первую десятку попали:
1. Давид Сильва, из «Валенсии» в 2010 году.
2. Колин Белл, из «Бери» в 1966 году.
3. Серхио Агуэро, из «Атлетико» в 2011 году.
4. Кевин де Брюйне, из «Вольфсбурга» в 2015 году.
5. Фрэнсис Ли, из «Болтона» в 1967 году.
6. Венсан Компани, из «Гамбурга» в 2008 году.
7. Яя Туре, из «Барселоны» в 2010 году.
8. Фернандиньо, из «Шахтера» в 2013 году.
9. Майк Саммерби, из «Суиндона» в 1965 году.
10. Эрлинг Холанд, из «Боруссии» Дортмунд в 2022 году.
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Давид Сильва- это образ каким должна быть десятка и восьмерка. Искусство, магия, утонченность. Всегда играл без капризов и максимально профессионально.
2. де брюйне
3. агуэро
4. тевез
А ты хоть смотрел игры Джеко? Он забивал 2-3 гол аутсайдерам. А с средними и топами исчезал. Его потом только на такие матчи и ставили в основу. Есть что сказать?
Требл. И такое ощущение что в футболе есть только полуфинал и финал. А до него матчей нет? И почему до его прихода команда не выигрывала Лигу Чемпионов? Конечно я не читаю его главным творцом побед, но его замыкания принесли Сити победы во всех турнирах, к сам он переписал бомбардирские рекорды с ходу.