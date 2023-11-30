Сильва – лучший трансфер «Ман Сити» по версии FourFourTwo. Агуэро – 3-й, Холанд – 10-й

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Давид Сильва признан лучшей покупкой в истории «Манчестер Сити».

Подписание испанца в 2010 году заняло первое место в списке из 33 лучших трансферов в истории «горожан», составленном FourFourTwo.

В первую десятку попали:

1. Давид Сильва, из «Валенсии» в 2010 году.

2. Колин Белл, из «Бери» в 1966 году.

3. Серхио Агуэро, из «Атлетико» в 2011 году.

4. Кевин де Брюйне, из «Вольфсбурга» в 2015 году.

5. Фрэнсис Ли, из «Болтона» в 1967 году.

6. Венсан Компани, из «Гамбурга» в 2008 году.

7. Яя Туре, из «Барселоны» в 2010 году.

8. Фернандиньо, из «Шахтера» в 2013 году.

9. Майк Саммерби, из «Суиндона» в 1965 году.

10. Эрлинг Холанд, из «Боруссии» Дортмунд в 2022 году.

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56 комментариев
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Лучший трансфер это Пеп!
+116
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+105
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Ответ v.belorussky
Все привыкли называть МС мешком, но по сути МС редко берет готовых звезд в отличие от того же ПСЖ. За последнее время это лишь Холанд.
Робиньо был готовой звездой, Яя Туре, Агуэро и Сильва на момент перехода тоже были топами. Сити брал как раз звёзд, но провальных трансферов было меньше чем в том же МЮ
+61
-5
+56
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Ответ Руслан Ганбаров
Робиньо в списке другого манчестера я так понял искать надо
А он заслужил попасть в этот список?
+18
-2
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КДЬ - лучший трансфер, однозначно
+23
-12
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Ответ Виталий Ан
Ну здесь не могу промолчать. Тевес тащил Сити на своем горбу. Он привнес больше пользы даже чем Кун. Именно из за его игры в Сити я начал не пропускать их матчи. Он был хорош в МЮ, но то что он делал Сити это другой уровень. Уровень который очень повлиял на переход другий звезд. Сильва, Тевез, Де Брейне, Агуэро было бы справедливым.
Чем Кун никто из игроков не принес больше пользы в плане статистики
+6
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+6
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Ответ Отец Абду
Лучший трансфер это Пеп!
100%
+8
-2
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Ответ Stanislav Cherchesov
Робиньо был готовой звездой, Яя Туре, Агуэро и Сильва на момент перехода тоже были топами. Сити брал как раз звёзд, но провальных трансферов было меньше чем в том же МЮ
Да. Но, кстати, что характерно: все они были до Гвардиолы.
+5
0
+5
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Ну здесь не могу промолчать. Тевес тащил Сити на своем горбу. Он привнес больше пользы даже чем Кун. Именно из за его игры в Сити я начал не пропускать их матчи. Он был хорош в МЮ, но то что он делал Сити это другой уровень. Уровень который очень повлиял на переход другий звезд. Сильва, Тевез, Де Брейне, Агуэро было бы справедливым.
+12
-7
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Ответ Руслан Ганбаров
Робиньо в списке другого манчестера я так понял искать надо
Единственно что сделал Робиньо, так это дал своеобразную рекламу для других хороших игроков. Было время когда в Сити просто не хотели идти. В сравнении с другими именитыми клубами никто не горел желанием переходить, даже за более высокую ЗП. Свой трансфер и на четверть не отработал, да и достаточно посредственный игрок.
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Ответ Stanislav Cherchesov
Учитывая что лигу чемпионов взяли без него, то очень спорный выбор.
Причем тут ЛЧ? По вашей логике можно и Канселу поставить выше Сильвы.
Давид Сильва- это образ каким должна быть десятка и восьмерка. Искусство, магия, утонченность. Всегда играл без капризов и максимально профессионально.
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Ответ Матвей Суицидин
именно с приходом Холланда взяли ЛЧ и это не совпадение пусть он и не сверкнул в финале. лучший
Сити и без того чувствовалось что возьмёт. в 21и 22 годах заслуживали просто не везло
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Я наконец то понял про этот портал. Они во первых все там наркоманы, во вторых, и это следствие первого, просто угорают😃
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Ответ Виталий Ан
В том смысле что забил много? Да. Но вклад в командную игру он уступает этим 3 китам. Это не значит что я не считаю его супер игроком или сомневаюсь что он привнес команде. Он Легенда клуба бесспорно.
Не знаю вспоминали бы сейчас всю эту командную игру если бы не 93 20
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Ответ darby crash
Разве Джеко не достоин нахождения в ТОП-10?
Нет
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Ответ AF007
Холанд - 0+0 в полуфинале и финале ЛЧ АПЛ два года подряд брали и без него. В полуфинал ЛЧ два года подряд выходили и без него. Какое 10 место за один сезон? Что он дал нового Сити своими замыканиями борнмутам?
Как же у тебя припекает)
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Они там не устали эти рейтинги еще делать?
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Агуэро все же первый
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Ответ v.belorussky
Все привыкли называть МС мешком, но по сути МС редко берет готовых звезд в отличие от того же ПСЖ. За последнее время это лишь Холанд.
Чего.... Диас, Лапорт, Гвардиол, Грилиш, Марез. Это все сверкающие ребята из середняки разве что Аканжи и Аке
+5
-3
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
1. силва
2. де брюйне
3. агуэро
4. тевез
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Все привыкли называть МС мешком, но по сути МС редко берет готовых звезд в отличие от того же ПСЖ. За последнее время это лишь Холанд.
+21
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Робиньо в списке другого манчестера я так понял искать надо
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Ответ darby crash
Чел. Ты, похоже, о МС узнал только в прошлом году. лол
С 2009 не пропускаю их матчи. Чел.
А ты хоть смотрел игры Джеко? Он забивал 2-3 гол аутсайдерам. А с средними и топами исчезал. Его потом только на такие матчи и ставили в основу. Есть что сказать?
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Ответ Stanislav Cherchesov
Робиньо был готовой звездой, Яя Туре, Агуэро и Сильва на момент перехода тоже были топами. Сити брал как раз звёзд, но провальных трансферов было меньше чем в том же МЮ
Робиньо был провалившимся трансферов Реала, никаким стопом не стал ни там, ни там. Все остальные, кроме Тереза и Туре тоже были максимум перспективными игроками. Заслуга руководства клуба, что она ни от одного тренера не требовала результат впереди качества. Все, топ игроки заиграл при разных тренера, потому что команда все годы строила систему, а не состав на одгогоднюю кампанию. Лучший хозяин в мире сработал чётко. Взял лучший менеджмент в мире (У Барсы) и больше не вмешивается.
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Ответ v.belorussky
Все привыкли называть МС мешком, но по сути МС редко берет готовых звезд в отличие от того же ПСЖ. За последнее время это лишь Холанд.
Ну раз Пеп лучший трансфер, значит Сити взял готовую звезду
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именно с приходом Холланда взяли ЛЧ и это не совпадение пусть он и не сверкнул в финале. лучший
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Кинкладзе
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я думаю Бернарду Силива заслуживает быть в топ 10
+1
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Родри вместо Туре и Бернарду вместо ферны
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Ответ Отец Абду
Лучший трансфер это Пеп!
Ты просто всех опередил)
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Разве Джеко не достоин нахождения в ТОП-10?
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Ответ Матвей Суицидин
Де Брюйне, Гюндоган тоже готовыми звездами были, Грилиш оверпрайс как казалось. Разве что не брали людей за 200 лямов как ПСЖ
Ну я не вспоминал всех, но суть да что в большинстве у сити игроки которые уже на слуху и либо уже оверперформили, либо на стабильном среднем уровне (работяги-пахари), но таких мало типа вот Ковачич, Аканжи=)
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Ответ Stanislav Cherchesov
Робиньо был готовой звездой, Яя Туре, Агуэро и Сильва на момент перехода тоже были топами. Сити брал как раз звёзд, но провальных трансферов было меньше чем в том же МЮ
Джеко,Йоветич,Адебайор,Балотелли.Еще этот список можно дополнить защитниками,но я их за звёзд не считаю
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Ответ Тюменец
Последнее время - это когда в МС пришли деньги? Шмейхель, Фаулер, Анелька, Робиньо, Хамман, Бридж, Джеко, Насри, Де Йонг, Балотелли, Гивен, Йоветич, Уокер, Беллами, Харгривз, Агуэро, Сильва, Компани, 2 Туре, Вийера, Милнер, Лесскот, Адебайор, Лэмпард, Тевес, Джонсон, Коларов, Клиши, Майкон, Фернандиньо, Навас, Негредо, Де Брейне, Менди, Данило, Канселу, Грилиш, Ковачич, Гюндоган, Диаш, Родри, Стоунз, Филлипс, Силва, Эмерсон.. это кто такие? За них отвалили кучу бабла? Они не звезды? Не готовые игроки?!))
а теперь перечисли также игроков челси мю барсы реала Баварии псж и т.п.
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Ответ пользователю AF007.

Требл. И такое ощущение что в футболе есть только полуфинал и финал. А до него матчей нет? И почему до его прихода команда не выигрывала Лигу Чемпионов? Конечно я не читаю его главным творцом побед, но его замыкания принесли Сити победы во всех турнирах, к сам он переписал бомбардирские рекорды с ходу.
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Ответ Любезный Коссутий
КДЬ - лучший трансфер, однозначно
Какое слово начинается на Ь? )))
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Адекватно
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Де Брейне с отрывом лучший трансфер
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Ответ AF007
Холанд - 0+0 в полуфинале и финале ЛЧ АПЛ два года подряд брали и без него. В полуфинал ЛЧ два года подряд выходили и без него. Какое 10 место за один сезон? Что он дал нового Сити своими замыканиями борнмутам?
Уровень футбольных знаний - 0
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Ответ AF007
https://www.youtube.com/watch?v=_xIdnjR1utA Умение играть в футбол - минус 100
Уровень глупости- плюс 100.
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Ответ corazón blanco
Ответ пользователю AF007. Требл. И такое ощущение что в футболе есть только полуфинал и финал. А до него матчей нет? И почему до его прихода команда не выигрывала Лигу Чемпионов? Конечно я не читаю его главным творцом побед, но его замыкания принесли Сити победы во всех турнирах, к сам он переписал бомбардирские рекорды с ходу.
Чел уже просто не знает, за что зацепиться.
+1
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Ответ Сергей Штырков
Чего.... Диас, Лапорт, Гвардиол, Грилиш, Марез. Это все сверкающие ребята из середняки разве что Аканжи и Аке
Де Брюйне, Гюндоган тоже готовыми звездами были, Грилиш оверпрайс как казалось. Разве что не брали людей за 200 лямов как ПСЖ
+1
-1
0
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Ответ Отец Абду
Лучший трансфер это Пеп!
Тогда уж Бегиристайн, который и собрал весь новый Сити, игроков и тренеров
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Если тут холланд 10ый, тогда трансфер левандовского в баварию даже не сотке
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Тевес где?
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Ответ Виталий Ан
Ну здесь не могу промолчать. Тевес тащил Сити на своем горбу. Он привнес больше пользы даже чем Кун. Именно из за его игры в Сити я начал не пропускать их матчи. Он был хорош в МЮ, но то что он делал Сити это другой уровень. Уровень который очень повлиял на переход другий звезд. Сильва, Тевез, Де Брейне, Агуэро было бы справедливым.
Тевес глупыми выходками чуть не испортил чемпионский сезон. Много скандала. А так по игре нет вопросов
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