Лопетеги отклонил предложение «Аль-Иттихада» на 18 млн евро. Тренер хочет работать в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Хулен Лопетеги деньги Футбол

Хулен Лопетеги не захотел работать в Саудовской Аравии.

Как сообщает As, бывший тренер сборной Испании и «Реала» отказал «Аль-Иттихаду», который предлагал ему 18 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Лопетеги сейчас живет в Англии и хочет работать в АПЛ. Последним местом работы тренера был «Вулверхэмптон», который он покинул летом 2023 года.

В медиа кандидатура Лопетеги упоминается в связи с возможной работой в «Манчестер Юнайтед».

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32 комментария
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Перспективный тренер! В Реале хорошо поработал и ни одного матча на ЧМ 2018 не проиграл
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Ответ TAGAY
на ЧМ его не было - его уволили за два дня до начало ЧМ. но он сам виноват, на кону ЧМ,после провальных ЧМ и ЧЕ должны были сосредоточиться на турнире, быть весь на ЧМ а он, за два дня до турнира уже искал себе место работу после ЧМ и подписывал контракт с клубом.. подвел команду! и все это аукнулась ему, его уволили из клуба спустя 3 месяца, после разгрома от Барсы.. в итоге его карьера пошла вниз.. вряд ли его топ клубы позовут после этого, будет как Поч, бегать по околотопам, в лучшем случае
🪟 🥵
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Так а кто его наймет после того как он кинул Вулвз за пару дней до начала сезона?
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Если нужен испанец, то нужно звать Вальверде -лучшего коуча в истории нашей БЧК(без сарказма)
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Ответ vik444
Если человек пишет маленькими буквами, без употребления заглавных в начале предложения буквами – это может говорить о психическом отклонении, которое выражается в принижении или боязни самого себя, или в подсознательном неприятии других как личности.
психолог поможет-122)))))
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Ответ vik444
Круто смотря для кого.
для многих
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Ответ vik444
Если человек пишет маленькими буквами, без употребления заглавных в начале предложения буквами – это может говорить о психическом отклонении, которое выражается в принижении или боязни самого себя, или в подсознательном неприятии других как личности.
все понятно по твоим минус 142 .Бог в помощь
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Ответ rude.
Так а кто его наймет после того как он кинул Вулвз за пару дней до начала сезона?
а это он разве кинул?
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Да видели твою работу в Вулвере, такое себе. Лучше возвращайся в лол лигу
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Ответ ApXuMaHqPuT
Выбрал футбол, а не арабское бабло. Респект и удачи в АПЛ👍
Удачи пожелал рыбаку сосед. Рыбак повернулся и вернулся домой.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ApXuMaHqPuT
Выбрал футбол, а не арабское бабло. Респект и удачи в АПЛ👍
Евро не арабское бабло.
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Ответ окечуква
Тренер замечательный, пока только не понятно кому из первой десятки может пригодиться. Вариант с МЮ это ерунда. Может быть Вест Хэм захочет Мойеса поменять. Но после того как он им чашку выиграл, его сменят только если команда в Шип улетит.
Так если Мойеса менять на Лопетеги то ничего не изменится, тут разве что спасать кого от вылета
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Ответ vik444
Ну что я могу сделать ? Дети и школьники ставят минусы учителю русского языка. Идите уроки учите. Завтра проверять буду.
с каких пор у нас учителя ставят психиатрические диагнозы?
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Ответ vik444
Ну что я могу сделать ? Дети и школьники ставят минусы учителю русского языка. Идите уроки учите. Завтра проверять буду.
я тоже не понимаю как можно ставить столько минусов? Но все же может твои комментарии вызывают непонятки?
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Ответ La victoria es nuèstrà
психолог поможет-122)))))
Ну что я могу сделать ? Дети и школьники ставят минусы учителю русского языка. Идите уроки учите. Завтра проверять буду.
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Ответ La victoria es nuèstrà
так Апл это очень круто!
Круто смотря для кого.
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Ответ TaR
Перспективный тренер! В Реале хорошо поработал и ни одного матча на ЧМ 2018 не проиграл
Такое впечатление Лопетеги заплатил людям которые пишут комментарии на спортсе и при этом его хвалят. В Англии не читают эти комментарии.
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Ответ QWertY
Если нужен испанец, то нужно звать Вальверде -лучшего коуча в истории нашей БЧК(без сарказма)
Да, помню как при нем выносили манчестерского аутсайдера:))
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Ответ JENNINGS
Возвращайся в «Севилью»! Нынешний тренер, уж простите, ни о чём
Как не о чем ?лига Европы
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Выбрал футбол, а не арабское бабло. Респект и удачи в АПЛ👍
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0
0
Тренер замечательный, пока только не понятно кому из первой десятки может пригодиться. Вариант с МЮ это ерунда. Может быть Вест Хэм захочет Мойеса поменять. Но после того как он им чашку выиграл, его сменят только если команда в Шип улетит.
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так Апл это очень круто!
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Источник не очень крутой, но если это правда, уважение этому мужику!
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