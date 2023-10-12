Лопетеги предложил себя на пост тренера «Наполи». Фаворит Де Лаурентиса – Конте
Хулен Лопетеги готов возглавить «Наполи» в случае отставки Руди Гарсии.
Лопетеги сам предложил свои услуги неаполитанцам, тогда как президент клуба Аурелио Де Лаурентис склоняется к назначению Антонио Конте.
Последним место работы Лопетеги был «Вулверхэмптон», который он покинул в начале августа.
Также испанец возглавлял «Севилью», «Реал», сборную Испании и «Порту».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
4 комментария