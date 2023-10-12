Лопетеги предложил себя на пост тренера «Наполи». Фаворит Де Лаурентиса – Конте

Теги серия А Италия Наполи отставки Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Хулен Лопетеги Футбол

Хулен Лопетеги готов возглавить «Наполи» в случае отставки Руди Гарсии.

Лопетеги сам предложил свои услуги неаполитанцам, тогда как президент клуба Аурелио Де Лаурентис склоняется к назначению Антонио Конте.

Последним место работы Лопетеги был «Вулверхэмптон», который он покинул в начале августа.

Также испанец возглавлял «Севилью», «Реал», сборную Испании и «Порту».

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4 комментария

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Хан Сахан
Лопетеги обожает владельцев с придурью)
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Пикачу82
Конте конечно в тему пришелся бы Наполи
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bestvideox
Конте хороший тренер, но Наполи играет совсем в ином стиле от исповедуемого Конте. Прийдётся перестраивать...
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Святослав Федорович
предлагать себя нужно на свободное место, иначе кармы не избежать
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