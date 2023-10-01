Хулен Лопетеги: «Можно стать фантастическим тренером, не играя в футбол – как Моуринью»

Теги Рома Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия Ла Лига Вулверхэмптон Хулен Лопетеги Футбол

Хулен Лопетеги сказал, что фантастическим тренером можно стать без игры в футбол.

57-летний испанец – лишь один из четырех футболистов, игравших на позиции вратаря, а затем возглавивших клуб АПЛ.

«Может быть, это так, потому что в команде 10 полевых игроков и один вратарь, поэтому статистическая вероятность [появления вратаря-тренера] ниже. Это хороший ответ, не так ли?

Если вы думаете, что станете хорошим тренером благодаря той позиции, на которой играли, то вы ошибаетесь. Вы становитесь хорошим тренером благодаря работе, опыту, энергии и знаниям.

Можно стать фантастическим тренером, не играя – как Жозе Моуринью», – сказал бывший тренер сборной Испании, «Реала», «Порту», «Севильи» и «Вулверхэмптона».

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11 комментариев

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ParvizLNDRreal
Не показывайте это Царю).
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Lindeman
Мостовой не поймёт, что такое возможно
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Желько Ражнатович
Подзатыльник от Мостового
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Finding Home
вы что такое говорите!!!!! а мяч он вообще чеканит.. ну, хотя бы.
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Evgeny Trifonov
Юрий Лоза от футбола, Александр Мостовой. С тобой не согласен, категорически
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kulibindima
Нашел кого задеть) "Победитель"
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Леван Мкртчян
Без знаков препинания и не разобрались бы похвала это ....

или хейт от Лапетеги
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Lux_Vid Александров
Мостовой вошёл в чат
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SpilightTwarkle
ну справедливости ради, Жозе всё-таки играл в футбол
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Леван Мкртчян
Ответ ParvizLNDRreal
Не показывайте это Царю).
"Так это же воротчик .Он даже сто не начеканит, кому интересно его мнение",- Царь
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