Хулен Лопетеги: «Можно стать фантастическим тренером, не играя в футбол – как Моуринью»
Хулен Лопетеги сказал, что фантастическим тренером можно стать без игры в футбол.
57-летний испанец – лишь один из четырех футболистов, игравших на позиции вратаря, а затем возглавивших клуб АПЛ.
«Может быть, это так, потому что в команде 10 полевых игроков и один вратарь, поэтому статистическая вероятность [появления вратаря-тренера] ниже. Это хороший ответ, не так ли?
Если вы думаете, что станете хорошим тренером благодаря той позиции, на которой играли, то вы ошибаетесь. Вы становитесь хорошим тренером благодаря работе, опыту, энергии и знаниям.
Можно стать фантастическим тренером, не играя – как Жозе Моуринью», – сказал бывший тренер сборной Испании, «Реала», «Порту», «Севильи» и «Вулверхэмптона».
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или хейт от Лапетеги