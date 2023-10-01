Хулен Лопетеги: «Можно стать фантастическим тренером, не играя в футбол – как Моуринью»

Хулен Лопетеги сказал, что фантастическим тренером можно стать без игры в футбол.

57-летний испанец – лишь один из четырех футболистов, игравших на позиции вратаря, а затем возглавивших клуб .

«Может быть, это так, потому что в команде 10 полевых игроков и один вратарь, поэтому статистическая вероятность [появления вратаря-тренера] ниже. Это хороший ответ, не так ли?

Если вы думаете, что станете хорошим тренером благодаря той позиции, на которой играли, то вы ошибаетесь. Вы становитесь хорошим тренером благодаря работе, опыту, энергии и знаниям.

Можно стать фантастическим тренером, не играя – как », – сказал бывший тренер сборной , «Реала», «Порту», «Севильи» и « ».

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