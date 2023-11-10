Лопетеги может возглавить «Аль-Иттихад» Бензема

получил предложение возглавить « », за который выступает Карим Бензема.

Клуб готов подписать контракт с тренером до июня 2025 года.

После 12 матчей «Аль-Иттихад» занимает в чемпионате Саудовской Аравии 6-е место. На днях клуб уволил Нуну Эшпириту Санту.

Последним местом работы Лопетеги был «Вулверхэмптон», который он покинул в начале августа.

Также испанец возглавлял «Севилью», «Реал», сборную Испании и «Порту».

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