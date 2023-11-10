Лопетеги может возглавить «Аль-Иттихад» Бензема

Теги отставки высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Хулен Лопетеги Футбол

Хулен Лопетеги получил предложение возглавить «Аль-Иттихад», за который выступает Карим Бензема.

Клуб готов подписать контракт с тренером до июня 2025 года.

После 12 матчей «Аль-Иттихад» занимает в чемпионате Саудовской Аравии 6-е место. На днях клуб уволил Нуну Эшпириту Санту.

Последним местом работы Лопетеги был «Вулверхэмптон», который он покинул в начале августа.

Также испанец возглавлял «Севилью», «Реал», сборную Испании и «Порту».

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1 комментарий

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Азамат
Хороший вариант.Для Бензема тоже он же своё время возглавлял же Реал.
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