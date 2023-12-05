Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Рияд где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Саудовской Аравии 8 декабря
В пятницу, 8 декабря, сыграют Аль-Наср Эр-Рияд и Аль-Рияд в 16 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Al Awal Park at King Saud University».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Рияд
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
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