Аль-Наср – Аль-Рияд: прогноз на матч 08.12.2023, чемпионат Саудовской Аравии, Премьер-Лига

В ближайшую пятницу, 8 декабря, Аль-Наср Криштиану Роналду будет принимать Аль-Рияд в рамках 16 тура аравийской Премьер-Лиги. Встреча стартует в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Аль-Насра с форой -2 (1,63).

Аль-Наср

Подопечные Луиша Каштру подходят к дерби с Аль-Риядом с устойчивым желанием реабилитироваться за провал, который имел место в 14 туре. Тогда, напомним, Аль-Наср был разгромлен лидером чемпионата Саудовской Аравии Аль-Хилялем (0:3).

На неделе Аль-Наср слетал в Душанбе на игру азиатской Лиги чемпионов АФК против Истиклола. Впрочем, Каштру предсказуемо решил не задействовать лидеров, так как его команда досрочно гарантировала себе первое место в группе E. Звездный нападающий Криштиану Роналду и вовсе не был включен в заявку.

В конечном итоге таджики сумели воспользоваться тем, что соперник выставил откровенно «левый» состав, расписав мировую со счетом 1:1. Серьезный успех для команды хорошо известного всем поклонникам РПЛ Игоря Черевченко.

«Мы уважаем всех соперников и их болельщиков, но в то же время мы должны думать о будущем. Я понимаю, что все хотят увидеть в действии Роналду, но сейчас было важно предоставить ему дополнительный отдых. Конечно, он всегда хочет играть, но нам гораздо важнее, чтобы Криштиану был в оптимальных кондициях на ближайший матч чемпионата», – заметил Луиш Каштру.

После 15 туров сезона в аравийской Премьер-Лиге Аль-Наср располагается на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего Аль-Хиляля составляет 7 очков.

К слову, Криштиану Роналду является лучшим снайпером турнира. Неугомонный португалец наколотил 14 голов. В пятницу у КриРо будет отменный шанс подтянуть статистику в поединке с далеко не самым грозным оппонентом.

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Аль-Рияд

Аль-Рияд – достаточно скромный клуб, ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге СА. В настоящее время команда занимает 13 место в чемпионате Саудовской Аравии.

Наиболее известным игроком в составе является форвард Андре Грей, немало поигравший на высоком уровне в Англии (АПЛ – Бернли, Уотфорд).

Аль-Наср – Аль-Рияд: история личных встреч

Суммарно соперники провели 30 матчей в рамках элитного футбольного дивизиона Саудовской Аравии. Тотальное преимущество на стороне более именитого Аль-Насра – 24 победы при всего лишь одном поражении.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Аль-Наср – Аль-Рияд

Аналитики совершенно не верят в гостевую команду. Букмекерская контора BetBoom дает на победу Аль-Насра откровенно низкий коэффициент – 1,1. Успех Грея и компании оценивается в 13,65. На ничью можно «загрузить» с цифрой 10,51.

Также ожидается, что Криштиану Роналду, Садио Мане, Марцело Брозович и другие звезды Аль-Насра порадуют своих фанов весьма результативным футболом. BetBoom предлагает поставить на классический тотал больше 2,5 голов с кефом 1,3. Тотал меньше 2,5 идет за 3,21.

Мы считаем, что отдохнувшие лидеры Аль-Насра не оставят шансов сопернику. Подопечные Луиша Каштру больше не могут терять очки на ровном месте. В противном случае можно попросту вылететь из чемпионской гонки. Предлагаем поставить на победу Аль-Насра с форой -2 мяча. Букмекерская контора BetBoom оценивает такой исход событий коэффициентом 1,63.

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