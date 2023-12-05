Бешикташ – Фенербахче прогноз на матч 9 декабря 2023, Турецкая Суперлига

Фаер-шоу на трибунах турецких стадионов – обычная картина, будь то игры национального чемпионата (особенно дерби), еврокубковые матчи (с соответствующим «жарким» приёмом гостей) или игры сборной (страсть болельщиков передаётся и на поле). Но мы в более спокойной обстановке будем анализировать все расклады перед матчем двух клубов чемпионата Турции с богатым послужным списком – «Бешикташ» и «Фенербахче». Вот только ситуация у клубов опять же отличается: что ждать в этот раз?

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Бешикташ

Предоставим краткую информацию о клубе для интересующихся. «Бешикташ» назван в честь района Стамбула, чьё название с турецкого переводится буквально как «колыбельный камень». Историю отсчитывает с 1903 года, за своё время существования 16 раз выиграл чемпионат Турции, 10 раз Кубок Турции и 9 раз Суперкубок Турции. Клубные цвета – чёрный и белый, также клуб носит грозное прозвище «чёрные орлы». Три сезона тому назад «Бешикташ» выиграл свой 16-й титул чемпиона страны, но сейчас он крайне далёк от 17-го титула.

Победа для «Бешикташа» сейчас почти невероятна: в активе «чёрных орлов» всего 26 очков после 14 туров, и клуб идёт на 3-м месте. Столько же очков у «Кайсериспора», который «Бешикташ» опережает по дополнительным показателям. А вот у лидеров в лице «Фенербахче» и «Галатасарая» по 37 очков. Судите сами: с отставанием в 11 очков рассчитывать на победу в чемпионате могут разве что ярые оптимисты. В принципе, интрига в чемпионате есть, но есть один нюанс: претендентов на победу остаётся всего два. Сложно сказать, кому и когда должны проиграть оба лидера, чтобы «Бешикташ» (при условии своих одновременных побед) получил реальный шанс вгрызться в борьбу за лидерство. Да и какой на это событие коэффициент дали бы букмекеры… С учётом того, что лучший бомбардир клуба Венсан Абубакар забил всего 4 мяча, перспективы «Бешикташа» слишком туманные.

«Бешикташ» в предыдущем туре Турецкой Суперлиги сыграл вничью 1:1 с клубом «Анкарагюджю» и ещё больше осложнил себе путь к первому месту. Проблем ему добавляет и Лига конференций, в которой он выступает в этом сезоне: в 5-м туре он «прохлопал» пять безответных мячей от «Брюгге». С учётом того, что за 5 матчей «Бешикташ» набрал только одно (!) очко и идёт на последнем месте, игра против «Лугано» ему вообще ничего не даст, кроме трёх баллов в группе, каких-то баллов в еврокубковую копилку и некоего кратковременного морального всплеска. В еврокубках ему удавалось дважды доходить до четвертьфинала Лиги Европы (второй раз пришёлся на сезон 2016/2017), а в Кубке европейских чемпионов четвертьфинал ему выпадал и то тридцать лет тому назад (сезон 1986/1987). Сейчас о таких результатах можно только мечтать.

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Фенербахче

«Фенербахче» или «Фенер», как его ещё принято называть, был основан в 1907 году. Название этого клуба в переводе с турецкого означает «маяк в саду». Клубные цвета – лимонно-жёлтый и тёмно-синий. На счету клуба 19 титулов чемпиона страны, 7 Кубков и 9 Суперкубков. Похвастаться еврокубковыми победами он не может, равно как и «Бешикташ», хотя в 2008 году вышел в четвертьфинал ЛЧ, а в 2013 году дошёл до полуфинала ЛЕ. В этом сезоне он играет в Лиге конференций и пока что не обеспечил себе место в плей-офф, но имеет все шансы добиться права играть в ЛЧ, если ему в чемпионате страны не помешает «Галатасарай».

О чём же идёт речь? В чемпионате Турции «Фенербахче» делит первое место с «Галатасараем», который борется на два фронта, играя ещё и в Лиге чемпионов. В предыдущем туре «жёлтые канарейки» (так называют «Фенербахче») разгромили со счётом 4:1 «Сивасспор» и сохранили это двуединое лидерство, хотя уже успели потерпеть одно поражение от «Трабзонспора» (2:3) и сыграть вничью с «Адана Демиспор» (0:0). Двуединое лидерство сохраняется в гонке бомбардиров: Эдин Джеко уже наколотил 11 мячей, но столько же и у Мауро Икарди из «Галатасарая». Ну а в Лиге конференций ему нужно выигрывать в последнем туре группового этапа у словацкого «Спартака» из Трнавы, чтобы гарантировать себе как минимум 2-е место и стыковые матчи. Ничья в параллельном матче «Нордшелланда» и «Лудогорца» позволит «Фенеру» выйти в плей-офф без стыков. Но не проиграй турки «Нордшелланду» 6:1 в предыдущем туре, этих проблем не возникло бы.

Что касается иных новостей, то клуб в ходе зимнего трансферного окна будет бороться за Квинси Промеса. Хотя контракт игрока действует со «Спартаком» до лета 2024 года и может быть даже автоматически продлён, «Фенербахче» намерен приложить все усилия и выкупить игрока. Повезёт ли ему в переговорах со «Спартаком», покажет время. В свою очередь, ЦСКА хочет выкупить у турецкой команды Ирфана Кахведжи, как пишет одно издание: за своего игрока «Фенер» может получить 10 миллионов евро.

Прогноз

Эти два клуба встретятся 9 декабря на стадионе «Тюпраш», хозяином которого является «Бешикташ». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В этом матче у «Фенербахче» будет шанс укрепить своё лидерство, в то время как «Бешикташу» нужно будет хвататься за каждый момент, чтобы не потерять ещё хоть какие-то шансы догнать двух лидеров чемпионата. Подробности предматчевого расклада нам предоставит букмекерская контора BetBoom.

Следующие исходы предлагаются в этом матче: победа «Бешикташа» с коэффициентом 3.72, ничья с коэффициентом 3.62 и победа «Фенербахче» с коэффициентом 1.99. Разница в 11 очков уже является серьёзным основанием для такого разброса цифр. Если посмотреть на коэффициенты двойного шанса, то и здесь перевес на стороне «Фенербахче»: 1.82 на победу «Бешикташа» или ничью, 1.29 на победу любой из команд и 1.28 на победу «Фенербахче» или ничью.

Оптимальным тоталом на этот матч будут стандартные больше/меньше 2.5: за отметку «больше» предлагается кэф 1.75, а за отметку «меньше» – 2.09. В качестве обоснований могут подойти результаты пяти предыдущих матчей каждой из команд: разумеется, мы начнём с хозяев. Здесь есть даже один товарищеский матч.

12 ноября. Суперлига. Бешикташ 1:0 Истанбул ББ.

19 ноября. Товарищеский матч. Сакарьяспор 1:2 Бешикташ.

26 ноября. Суперлига. Самсунспор 1:2 Бешикташ.

30 ноября. Лига конференций. Бешикташ 0:5 Брюгге.

3 декабря. Суперлига. Анкарагюджю 1:1 Бешикташ.

Отметим, что 22 ноября должен был состояться ещё один домашний товарищеский матч «Бешикташа» с клубом «Истанбулспор», однако его отменили. Что касается результатов, то конкретно здесь тотал дважды еле проходил отметку больше 2.5, а один раз оказался и вовсе выше 4.5 (за этот тотал сегодня предлагается кэф 5.35), хотя результат для клуба тогда оказался ужасным. А вообще за сезон «Бешикташ» проиграл 8 матчей, из которых четыре пришлись на еврокубки, свёл вничью две встречи в чемпионате и одну в еврокубках (всего одно очко благодаря ничье с «Брюгге» 1:1). В общем, ничего обнадёживающего для «чёрных орлов» не видно. Тотал меньше 2 предлагается за 3.27, и если «Фенербахче» будет транжирить моменты, но доломает противника, такой тотал может и сыграть.

А теперь настало время взглянуть на результаты пяти предыдущих встреч «Фенера».

9 ноября. Лига конференций. Лудогорец 2:0 Фенербахче.

12 ноября. Суперлига. Адана Демирспор 0:0 Фенербахче.

26 ноября. Суперлига. Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк.

30 ноября. Лига конференций. Нордшелланд 6:1 Фенербахче.

4 декабря. Суперлига. Фенербахче 4:1 Сивасспор.

В пяти играх «Фенербахче» потерпел два поражения, причём оба в еврокубках. Вообще с начала регулярного сезона «Фенер» выигрывал все матчи подряд, впервые проиграв только 4 ноября в Суперлиге клубу «Трабзонспор» со счётом 2:3. А далее последовали те самые пять встреч, о которых было сказано выше. В общем, «канарейки» забуксовали, но лидерство ещё удерживают. В плане тоталов в этих пяти встречах дважды были крупные тоталы: два тотала больше 4.5, один больше 5.5 (за него предлагаются ныне 11.15). Но имела место и нулевая ничья (14.19 за нулевую ничью и тотал меньше 0.5). А в целом разгромов на счету «Фенера» за этот сезон вполне хватает.

Если же надо что-то прямо сказать об индивидуальных тоталах, то у «Бешикташа» картина не особо радостная. Наиболее близкие относительно друг друга тоталы – больше/меньше 1 (кэфы 1.86 и 1.94 соответственно). Тотал больше 1.25 предлагается уже за 2.35, а меньше 1.25 – за 1.59. Что касается тоталов «Фенербахче», то тотал больше 1 эквивалентен коэффициенту 1.26, а меньше 1 – коэффициенту 3.78. Более приближенными друг к другу и почти равновероятными являются тоталы больше 1.5 (кэф 1.83) и меньше 1.5 (кэф 1.97). По тоталам у «Фенербахче» преимущество в условные 0.5 мяча: если округлять, то можно предположить победу с разницей в 1 мяч. Но если «Бешикташ» устанет во втором тайме, то у «Фенера» будет шанс выиграть с разницей в 2 мяча и более.

Мы плавно переходим к разговорам о форе. И здесь опять же преимущество в условные 0.5 мяча превращается в минусовую фору (-0.5) в пользу гостей, за которую предлагается кэф 1.99. Плюсовая фора хозяев (+0.5) предлагается за 1.83: отсюда в теории шансы «Бешикташа» сыграть хотя бы вничью даже кажутся повыше, чем шансы «Фенербахче» победить. На нулевую фору «Фенербахче» можно поставить за 1.47, а на эту же фору в пользу «Бешикташа» за 2.72. Минусовая (-1) кажется ещё более трудной для «Фенера», потому что кэф 2.91 даже выше, чем нулевая фора хозяев. Впрочем, как говорилось выше, если хозяев достаточно измотать, можно и эту фору успешно реализовать. Плюсовая фора для хозяев (+1) предлагается за 1.41.

И в заключение немного о голах. BetBoom, в принципе, уверен в голах обеих команд и ждёт этого с коэффициентом 1.69 (против кэфа 2.16 в виде нулевой ничьи или чьей-то сухой победы). Ожидается, что счёт откроет именно «Фенербахче» за 1.74 (против 2.3 за «Бешикташ» или даже 14 за нулевую ничью). А вот на авторов голов BetBoom почему-то сейчас предлагает ставки на дубль или хет-трик, но не на хотя бы один гол: кэф 9 на дубль Эдина Джеко и 41 на хет-трик. На то, что Венсан Абубакар доведёт своё количество голов с 4 хотя бы до 6 (то есть оформит как минимум дубль), предлагается кэф 17. Кэф 101 на хет-трик не рассматривается, поскольку в это верится примерно так же, как в то, что «Бешикташ» сможет ликвидировать 11-очковое отставание.

Рекомендуемая ставка: победа «Фенербахче» за 1.99.

Будет ли «Фенербахче» рвать жилы, чтобы взять заветные три очка? Вопрос сложный. Возможно, что они камня на камне не оставят от «чёрных орлов» и хлопнут перед их носом дверью, доведя отставание до 14 очков. Может быть, они сподобятся на пару голов и не более того. Но три очка «канарейки» обязаны брать, чтобы не дать шанс очному и заочному конкуренту по имени «Галатасарай», приходящему в себя после феерической ничьи с «МЮ». И «Фенер» точно может победить без лишней нервотрёпки.

Где смотреть матч Бешикташ – Фенербахче

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