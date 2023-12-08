Ювентус — Наполи: прогноз на матч 08.12.2023, Серия А

Ближе к концу первого круга итальянского чемпионата становится очевидно, что за победу по итогам первой половины чемпионата поспорят «Интер» и «Ювентус». Календарь распорядился таким образом, что команды сначала сыграли друг с другом, а затем каждой предстояла игра с «Наполи». Нерадзурри уже успели успешно съездить в Неаполь, а теперь неаполитанцы отправляются на север Италии, где для них может многое решится. При том, что чемпионат длинный, играть еще много матчей, но чемпион Италии уже отстает от первого места на 11 очков. По итогам 15 тура отставание может увеличиться до 14. История знает возвращение на вершину турнирной таблицы после таких гандикапов, но для этого многое нужно наладить внутри команды, а там сейчас есть проблемы как ментального, так и игрового характера.

Тем временем Массимилиано Аллегри в «Ювентусе» продолжает упорно гнуть свою линию. Он смог выстроить крепкий фундамент в виде защитных порядков, всего девять пропущенных мячей на данном отрезке говорят сами за себя. Да, иногда матчи «Ювентуса» навевают тоску, но команда раньше феерила только когда на голову, а то и две превосходила соперников. Сейчас такого нет и в помине, поэтому забили гол и отошли на свою половину. Пусть соперник пытается что-то сделать. Чаще всего ничего не выходит, и бьянконери берут очередные три очка. На победу нужно настраиваться и в матче с «Наполи», отпускать «Интер» ни в коем случае нельзя. Но и неаполитанцы все больше оказываются прижатыми к стенке, да и календарь такой, что выдохнуть можно будет только в середине декабря. Матч состоится на Ювентус Стэдиум, начало в 22:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 2,5

Ювентус

Аллегри приходится тяжело, давление на тренера колоссальное. В каждом матче по его поведению видно, насколько наставник «Ювентуса» переживает за происходящее на поле. Он и раньше не был спокойным, но сейчас эмоции порой бьют через край. Давит руководство, давят болельщики, которые хотят, чтобы их команда вновь встала на победные рельсы, как это было в прошлом десятилетии. Постоянно мешают околофутбольные моменты. Недавно руководство отозвало иск в суд за фабрикацию Кальчополи. Дело давнее, но все равно сидит занозой.

Прошлогодние горки с очками, которые то отбирали, то возвращали тоже свежи в памяти. УЕФА не пустил команду в Лигу Конференций. Правда, в этом случае не очень то и хотелось. В общем, все это вынуждены переживать и тренер, и игроки команды. Кроме того не удается избежать травм. Состав у «Ювентуса» не самый сильный в Серии А, но в пятерку лучших точно входит. Но сейчас не играет один из столпов обороны Данило, не до конца оправился от повреждения Мануэль Локателли. Но, главное, есть результат. Пусть он даже получается таким, как в последнем на сегодняшний день матче с «Монцой».

Брианцоли в прошлом году выиграли у «Ювентуса» оба матча, да и в целом команда Раффаэле Палладино показывает интересную атакующую игру. Атаковали они и в матче с бьянконери, вот только к тому времени счет был уже 1 : 0 в пользу гостей. Иногда футболисты Старой Синьоры становятся заложниками этого счета. Шальной гол, и «Монца» сравняла счет. Но дальше сыграл роль характер туринцев. Можно было бы сказать «чемпионский», но до этого очень далеко. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Ювентуса».

Серия А. 01.12.2023, «Монца» — «Ювентус» — 1 : 2

— 1 : Серия А. 26.11.2023, «Ювентус» — «Интер» — 1 : 1

Серия А. 11.11.2023, «Ювентус» — «Кальяри» — 2 : 1

— «Кальяри» — : 1 Серия А. 05.11.2023, «Фиорентина» — «Ювентус» — 0 : 1

— 0 : Серия А. 28.11.2023, «Ювентус» — «Верона» — 1 : 0

Факты и цифры

По итогам минувшего сезона «Ювентус» набрал 62 очка и занял 7 место, при этом 10 очков с команды были сняты

В нынешнем сезоне из 22 голов команды 5 на счету сербского нападающего Душана Влаховича

Среди ассистентов лидируют Адриен Рабьо и Филип Костич, на счету обоих по 3 результативные передачи

Адриен Рабьо лидирует в команде и по числу предупреждений, на его счету 5 желтых карточек

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Наполи

После победы в чемпионате болельщики были настолько счастливы на тот момент, что о защите титула никто не думал. Было очевидно, что второй раз подряд выиграть турнир будет очень сложно. Команду покинул главный тренер, что само по себе было тревожным фактором. Вряд ли специалист, который считает, что успех вновь возможен уйдет из клуба. Но у Лучано Спаллетти возникли напряженные отношения с президентом Аурелио Де Лаурентисом, которому пришлост искать нового наставника. Им стал французский специалист Руди Гарсия, который не проработал с командой даже до конца первого круга.

Вновь расторжение контракта, поиск нового тренера, назначение Вальтера Мадзарри, с которым заключили контракт до конца сезона. Выплывешь в данной ситуации — хорошо, нет — будем искать нового специалиста. Будет чудом, если «Наполи» сможет повторить успех. Тут еще календарь выдался такой, что не позавидуешь. По очереди «Аталанта», «Реал», «Интер», «Ювентус», а затем игра с «Брагой». К тому же неаполитанцы еще не забронировали себе место в плей-офф Лиги Чемпионов. Времени на отдых нет совершенно. Только перед матчем с «Ювентусом» выдалась неделя на восстановление, а оно команде очень нужно.

Проиграть второй поединок подряд прямым конкурентам, означает что бороться останется только за попадание в Лигу Чемпионов. Кто-то может подумать, глядя на счет, что матч с «Интером» получился провальным. На самом деле южане не заслуживали такого поражения, а в первом тайме имели несколько прекрасных возможностей открыть счет. Не получилось, а «Интер» впоследствии за это наказал. Перед вами результаты пяти последних матчей «Наполи».

Серия А. 03.12.2023, «Наполи» — «Интер» — 0 : 3

— 0 : Лига Чемпионов. 29.11.2023, «Реал Мадрид» — «Наполи» — 4 : 2

— «Наполи» — : 2 Серия А. 25.11.2023, «Аталанта» — «Наполи» — 1 : 2

— 1 : Серия А. 12.11.2023, «Наполи» — «Эмполи» — 0 : 1

— 0 : Лига Чемпионов. 08.11.2023, «Наполи» — «Унион Берлин» — 1 : 1

Факты и цифры

В минувшем сезоне «Наполи» в третий раз смог стать чемпионом Италии, причем досрочно

Лучший бомбардир команды нигерийский форвард Виктор Осимхен, на его счету 6 забитых мячей

Джованни Ди Лоренцо отдал партнерам 4 результативные передачи, он лучший ассистент «Наполи»

Самый недисциплинированный футболист команды Йенс-Люс Каюсте, на его счету 4 предупреждения в 11 матчах

История личных встреч Ювентуса и Наполи

Противостояние северных и южных команд Италии всегда воспринимается остро, особенно болельщиками последних. Футбол изначально был сильнее на Севере, и только потом стали подтягиваться другие команды Аппенинского полуострова. «Ювентус» и «Наполи» впервые сыграли в сезоне 1926-1927 года. Бьянконери тогда одержали на своем поле самую крупную до сих пор победу над неаполитанцами. Всего было сыграно 180 поединков, почти двукратное преимущество по победам у «Ювентуса».

Победы «Ювентуса» — 83

Победы «Наполи» — 43

Ничьи — 54

Самая крупная победа «Ювентуса» — 8 : 0

Самая крупная победа «Наполи» — 5 : 0

После триумфальных чемпионских лет, когда «Ювентус» выигрывал у всех налево и направо, в том числе у «Наполи», в последнее время победы Старой Синьоре даются над соперником с трудом. Более того, уже два матча подряд бьянконери не могут на своем поле выиграть у «Наполи». В свою очередь южане устроили в прошлом сезоне «Ювентусу» форменный разгром на своем поле. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Серия А. 23.04.2023, «Ювентус» — «Наполи» — 0 : 1

— 0 : Серия А. 13.01.2023, «Наполи» — «Ювентус» — 5 : 1

— «Ювентус» — : 1 Серия А. 06.01.2022, «Ювентус» — «Наполи» — 1 : 1

Серия А. 11.09.2021, «Наполи» — «Ювентус» — 2 : 1

— «Ювентус» — : 1 Серия А. 07.04.2021, «Ювентус» — «Наполи» — 2 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Ювентус — Наполи

«Наполи» не проигрывает «Ювентусу» четыре матча подряд. Подобный отрезок уже был в XXI веке чуть более десяти лет назад. Были в истории и более продолжительные серии в 1980-е годы. Туринцы наверняка жаждут реванша за прошлый сезон, как и в случае «Монцы». Другое дело, что «Наполи» отступать некуда, и команда Мадзарри будет играть на победу. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Ювентуса» — 2,45

Ничья — 3,22

Победа «Наполи» — 3,08

У «Ювентуса» и «Интера» лучшие оборонительные линии в Италии, но игроки «Наполи» в предыдущем матче создавали голевые моменты, наверняка будут они и против Старой Синьоры. Вопрос в реализации. К тому же неаполитанцы по-прежнему остаются командой куража. Если он есть, то их не остановить. Главное, забивать в Турине первыми.

Где смотреть матч Ювентус — Наполи

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