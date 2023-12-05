Бешикташ – Фенербахче где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Турции 9 декабря

Теги Фенербахче Бешикташ высшая лига Турция Футбол

В субботу, 9 декабря, сыграют Бешикташ и Фенербахче в 15 туре Чемпионата Турции по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Водафон Парк».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Футбол».
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Бешикташ – Фенербахче

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Бешикташ: все новости

Фенербахче: все новости

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Прогноз на матч Бешикташ – Фенербахче

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