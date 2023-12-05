Бешикташ – Фенербахче где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Турции 9 декабря

В субботу, 9 декабря, сыграют Бешикташ и Фенербахче в 15 туре Чемпионата Турции по футболу.

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Игра пройдет на стадионе «Водафон Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Футбол».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Бешикташ – Фенербахче

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Бешикташ: все новости

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Прогноз на матч Бешикташ – Фенербахче