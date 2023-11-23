ЦСКА интересуется вингером «Фенербахче» и сборной Турции Кахведжи. Москвичи готовы заплатить 10 млн евро (Yeni Safak)
ЦСКА интересуется вингером сборной Турции.
Внимание московского клуба привлек Ирфан Кахведжи из «Фенербахче», сообщает Yeni Safak. Армейцы готовы заплатить за игрока 10 миллионов евро.
Отмечается, что интерес к игроку также проявляли испанские команды.
В текущем сезоне чемпионата Турции Кахведжи провел 12 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных паса. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.
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