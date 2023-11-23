ЦСКА интересуется вингером «Фенербахче» и сборной Турции Кахведжи. Москвичи готовы заплатить 10 млн евро (Yeni Safak)

ЦСКА интересуется вингером сборной Турции.

Внимание московского клуба привлек из « », сообщает Yeni Safak. Армейцы готовы заплатить за игрока 10 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к игроку также проявляли испанские команды.

В текущем сезоне чемпионата Турции Кахведжи провел 12 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных паса. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.

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