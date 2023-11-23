ЦСКА интересуется вингером «Фенербахче» и сборной Турции Кахведжи. Москвичи готовы заплатить 10 млн евро (Yeni Safak)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Фенербахче сборная Турции по футболу возможные трансферы Ирфан Кахведжи Футбол

ЦСКА интересуется вингером сборной Турции.

Внимание московского клуба привлек Ирфан Кахведжи из «Фенербахче», сообщает Yeni Safak. Армейцы готовы заплатить за игрока 10 миллионов евро. 

Отмечается, что интерес к игроку также проявляли испанские команды. 

В текущем сезоне чемпионата Турции Кахведжи провел 12 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных паса. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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23 комментария

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Dizzod
вспоминается Нихат Кахведжи
+7
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vlaznevti@gmail.com
Ответ Тёма Тёма
Кроме возраста, всё, вроде как, неплохо...
да с возрастом всё тоже неплохо
+5
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denis2008able
Ответ Петр Дьяконов
а будет новость, что ЦСКА интересуется преспективным аргентинцем из США, действующим ЧМ. в пару планируют взять не менее топового напа из СА, игрока сборной Португалии. 🤣🤣🤣
разрывная
+2
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+2
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Михаил Соколов
Ответ Давид Кочинян
Утка. Чистый вингер ЦСКА ни к чему, если не может играть в подыгрыше под нападающим 🦆
или центральным защитником)))
+1
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Петр Дьяконов
а будет новость, что ЦСКА интересуется преспективным аргентинцем из США, действующим ЧМ. в пару планируют взять не менее топового напа из СА, игрока сборной Португалии. 🤣🤣🤣
+4
-3
+1
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Йохан Чпохан
что за дудки? зачем это ему?
+1
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Дмитрий9779
Хорошо если правда,побольше бы хороших игроков в РПЛ
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Давид Agabekyan
Ответ Filipp Gorski
Да ну бред Променять Фенеру с еврокубками и лидерством в чемпионате на Российский середняк так еще и без еврокубков будет Прям ему так захочется во всякие Воронежи летать
Даже в Воронеж именно слетать не получится
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Serzhique
Ответ Тёма Тёма
Кроме возраста, всё, вроде как, неплохо...
К 28 годам ни разу за сезон не забил больше 5 мячей будучи игроком атакующей линии, да еще за 10 млн… сделка века, ага)
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Максим 1986
Непонятно, зачем ему сейчас ехать в РПЛ и лишать себя еврокубков. Только если отсыпят сундуки денег
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Oleg Olegov
Продать за 4-5 млн Зайнутдинова в Турцию, чтобы купить из Турции за 10 млн игрока старше Зайнутдинова? Вряд ли в ЦСКА так сделают.
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Радик_Казань
Слишком хорошая новость, чтобы быть правдой)
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Михаил Дворников
У нас проблемы с селекцией такого уровня, что остается надеятся на то, что Мовс читает комментарии: ЦСКА нужен центральный полузащитник. Правда уже лет 5 как нужен, но это мелочи
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Тёма Тёма
Кроме возраста, всё, вроде как, неплохо...
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Filipp Gorski
Да ну бред
Променять Фенеру с еврокубками и лидерством в чемпионате на Российский середняк так еще и без еврокубков будет
Прям ему так захочется во всякие Воронежи летать
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Спартак Уокер
Хороший игрок в нашем чемпионате не затеряется
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denis2008able
каждое ТО турки что-то по поводу ЦСКА вбрасывают, так что очередная уткк
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Алексей Ильин
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Надо брать
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jqzn88xn6n
Хорошо что не Нихатом
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Fatony
Хотели уже как то, лет 17-18 назад купить Нихата Кахведжи, и не срослось
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Давид Кочинян
Утка. Чистый вингер ЦСКА ни к чему, если не может играть в подыгрыше под нападающим 🦆
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Олег Поддубный
староват за 10 лямов
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