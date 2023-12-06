Севикян о выборе Армении: «Не скажу, что такого не было в России, но с первого момента в сборной почувствовал любовь болельщиков. То же самое и со стороны команды и федерации»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Армении по футболу Пари НН Спорт-Экспресс Эдгар Севикян Футбол

Эдгар Севикян рассказал, в чем отличие между Арменией и Россией.

– В чем главное отличие между Арменией и Россией?

– Во-первых, в климате: в Армении намного теплее. Во-вторых, не могу сказать, что такого не было в России, но с первого момента в сборной почувствовал любовь болельщиков. То же самое и со стороны команды и федерации. Это очень бросается в глаза.

Было приятно, как тебя встречают. У нас была открытая тренировка для болельщиков, их пришло почти две тысячи человек. В этот момент понимаешь, насколько люди пропитаны любовью к сборной, – сказал хавбек «Пари НН».

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32 комментария
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Тогда почему бы Эдгару не перейти в Пюник, или Арарат? Он весь такой "армянин" , а до начала СВО играл за юношескую и молодёжную сборную России, как и Тикнизян, который сначала представлял Россию, а теперь тоже "армянин"
+28
-12
+16
Ответ Джиза
Ничего не имею против армян, но их федерация футбола это паразиты. Ни одного футболиста не воспитали, только забирают готовых.
Ну почему же? Мхитарян например. Родился в Ереване, воспитанник Пюника
+9
0
+9
Имеет права выступать за Армению , не будем как Азербайджан в отношение Самедова ,пусть повезёт парню
+8
0
+8
Вот бы ещё все твои соотечественники из Краснодарского края выбрали родину и свалили обратно в Армению, прям шикарно было бы
+17
-9
+8
Красавчик. Французским алжирцам и малийцам стоит взять пример.
+4
0
+4
Ответ Harutyun Manukyan
А в чем вина Севикяна ? Может он виноват в начале сво ??? У него всегда был выбор и сейчас он им воспользовался .
Почему же Севикян и Тикнизян сделали этот самый выбор только в 2023 году? Кто им раньше мешал? 2021? Если вдруг полыхнет Карабах, они вспомнят, что оба "казахи"?
+10
-6
+4
Ответ igor.igorev
Я бы всех подобных лишал российского гражданства.
100%
+6
-3
+3
Ответ Harutyun Manukyan
Комментарий удален модератором
что он не так написал? тебя тоже это касается
+4
-2
+2
Не понимаю негатива в парню , он с армянскими корнями и вправе сам решить за кого играть , вот если бы Вася Иванов захотел уйти было бы немного обидно
+4
-2
+2
ну настоящая причина выбора Тикнизяна и Севикяна это бан Российской сборной. А эти слова, это так..услада для ушей))
Ребятам и сборной Армении удачи и без травм)
+2
-1
+1
Ответ Рашпель793
конкретно за этого товарища не скажу, ибо особо и не знаю кто это, но негатив к внезапно вспомнившим свои корни, у людей по той причине, что подобных персонажей растят наши клубы, вкладывают силы, деньги, кто-то и вовсе родился в России. А кто-то и играл за юношеские, молодёжные сборные, а как прижало, вспомнил, что он оказывается армянин, грузин, казах или ещё кто.
Сейчас это нормально для сборных , все выбирают где им комфортно или где в них есть шанс поиграть , молодым парням сейчас нечего ловить в сборной нашей , а им охото больших турниров возможно известности
+1
0
+1
Ответ Алексей Ненахов
Не понимаю негатива в парню , он с армянскими корнями и вправе сам решить за кого играть , вот если бы Вася Иванов захотел уйти было бы немного обидно
конкретно за этого товарища не скажу, ибо особо и не знаю кто это, но негатив к внезапно вспомнившим свои корни, у людей по той причине, что подобных персонажей растят наши клубы, вкладывают силы, деньги, кто-то и вовсе родился в России. А кто-то и играл за юношеские, молодёжные сборные, а как прижало, вспомнил, что он оказывается армянин, грузин, казах или ещё кто.
+7
-6
+1
Ответ Тосно жив
Тогда почему бы Эдгару не перейти в Пюник, или Арарат? Он весь такой "армянин" , а до начала СВО играл за юношескую и молодёжную сборную России, как и Тикнизян, который сначала представлял Россию, а теперь тоже "армянин"
В мире футбола сотни примеров, когда люди играли за молодёжку одной страны, а потом за главную сборную команду другой.
По поводу клубной прописки без Вас разберутся, думаю.
+3
-2
+1
Ничего не имею против армян, но их федерация футбола это паразиты. Ни одного футболиста не воспитали, только забирают готовых.
+7
-6
+1
Ответ Harutyun Manukyan
Комментарий удален модератором
Где вы увидели нациков ? Люди имеют право на мнение ,вам вот тоже было бы не приятно если бы ребята росли в армянских клубах и перебежали в Россию или другому сборную
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Ответ sergey2022
Одно мне непонятно зачем раздаём гражданство РФ на право и налево, все граждане титульных наций в бывших союзных республик( армяне, азербайджанцы, грузины,киргизы, узбеки, казахи, туркмены, таджики, украинцы, молдаване, белорусы, эстонцы, латыши, литовцы) не должны получать гражданство РФ как бывшие соотечественники. Потому что всё государства образовавшиеся на территориях бывших союзных республиках как минимум не лояльны РФ, а чаще всего откровенно враждебны. А мы перед их гражданами стелим ковровую дорожку. Пора отменять институт двойного гражданства, я их про себя называю двухкорытниками, едят с двух столов, в в туалет ходят в основном в России. Как-то так((
а кто из них получил как бывшие соотечественники? Тикнизян и Севикян родившие в России?
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Ответ Harutyun Manukyan
Спасибо за Севикяна , Тикнизяна , Арутюняна , Сперцяна )
думаю в ближайшие пару лет ещё кто нибудь появится 100%
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Ответ Tigran Shuts
а кто из них получил как бывшие соотечественники? Тикнизян и Севикян родившие в России?
Проблема не конкретно в них, она гораздо шире((
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Ответ Люблю Марго Робби
Вот бы ещё все твои соотечественники из Краснодарского края выбрали родину и свалили обратно в Армению, прям шикарно было бы
Они и так у себя на родине и никуда уезжать не обязаны
+4
-4
0
Ответ Люблю Марго Робби
Вот бы ещё все твои соотечественники из Краснодарского края выбрали родину и свалили обратно в Армению, прям шикарно было бы
Комментарий удален модератором
Ответ igor.igorev
Я бы всех подобных лишал российского гражданства.
Что он нарушил,чтоб лишать гражданство?)
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Хороший футболист с пушкой в левой бутсе. Удачи ему!
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Комментарий удален модератором
желательно перебраться туда навсегда и всех остальных соаульников забрать. Все должны жить на своих местах
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Спасибо за Севикяна , Тикнизяна , Арутюняна , Сперцяна )
+2
-2
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