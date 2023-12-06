Севикян о выборе Армении: «Не скажу, что такого не было в России, но с первого момента в сборной почувствовал любовь болельщиков. То же самое и со стороны команды и федерации»

Эдгар Севикян рассказал, в чем отличие между Арменией и Россией.

– В чем главное отличие между Арменией и Россией?

– Во-первых, в климате: в Армении намного теплее. Во-вторых, не могу сказать, что такого не было в России, но с первого момента в сборной почувствовал любовь болельщиков. То же самое и со стороны команды и федерации. Это очень бросается в глаза.

Было приятно, как тебя встречают. У нас была открытая тренировка для болельщиков, их пришло почти две тысячи человек. В этот момент понимаешь, насколько люди пропитаны любовью к сборной, – сказал хавбек «Пари НН».

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