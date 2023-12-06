Маротта о Роналду в «Юве»: «Криштиану – великий чемпион. Он был лидером команды»

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Беппе Маротта Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Беппе Маротта вспомнил, как Криштиану Роналду выступал за «Ювентус».

Маротта был гендиректором «Юве», когда Роналду пришел в клуб. В октябре 2018-го Беппе покинул пост.

«Роналду был очень хорошим игроком и остается им сейчас, но прежде всего Криштиану – великий чемпион. Чемпион – тот человек, которому удается передать убеждения партнерам по команде.

Роналду был своего рода лидером команды, он был самым известным [лидером] и втягивал в игру остальных. Все было непросто, но Роналду не злил меня», – сказал Маротта в интервью Cronache di Spogliatoio.

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21 комментарий
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-Алло!
-Да
-Роналду,я похвалил тебя!
-Ага
-Можно 19 лямом не будем отдавать?
+7
-2
+5
Ответ Игорь Климов
Кринж7 своей зарплатой (31млн!) раззорил и опустил Ювентус на 4 место в СерииА, в чём великий?
Беппе такого бреда с КР никогда бы себе не позволил. Он никогда так не работал и сейчас в Интере не работает. И о своем отношении намекнул во фразе про не злость) очевидно, это хотелка владельца. Поэтому Беппе совершенно неожиданно в Интере🎱🥏
+5
-1
+4
Когда не хочешь платить долг Рональде
+10
-8
+2
Был лидером, добавил интригу Серии А, прервал доминацию Юве
+7
-5
+2
С этим кемпионом Юве перестал быть гегемоном Серии А))
+8
-6
+2
Прервать гегемонию Ювентуса действительно может только великий чемпион и лидер!
+8
-7
+1
Кринж7 своей зарплатой (31млн!) раззорил и опустил Ювентус на 4 место в СерииА, в чём великий?
+11
-10
+1
Всё верно, настоящий лидер всегда подпрыгивает в стенке выше всех, siiii !
+1
0
+1
Ответ kaka10
Роналду как и любой, футболист со своими плюсами и минусами. Его нужно использовать правильно, интегрировать в систему где он может проявлять свои лучшие качества и тогда будет аномально много голов. А можно плакаться, что он не прессингует и плох в отборе и ставить Рашфорда, Антони которые не способны ни забить, ни создать голевого момента
МЮ с Кришти в старте -чудом 6 место в АПЛ
МЮ с Антони и Рэшфордом в основе -3 место и трофей

Пхахахаха, на плюсики рассчитывала?
+5
-4
+1
Ответ Игорь Климов
Кринж7 своей зарплатой (31млн!) раззорил и опустил Ювентус на 4 место в СерииА, в чём великий?
И не только зарплатой
+4
-3
+1
А потом Ювентус признал трансфер этого лидера худшим в истории клуба)
+5
-5
0
Рон понятно, ЗП была большая, но есть обратная сторона:
1. Он был примадонной и требовал усилений сильными игроками: Де Лигт (он с ним в сборной встретился, лично уговаривал перести в Юве), Канселу. А у них ЗП и цена тоже огого
2. Неспособность тренера ставить атакующий и зрелищный футбол, который Рону был так необзодим для завоевания всевозможных наград и рекордов по голам
0
0
0
Ответ Сергей Пацаваца
Когда не хочешь платить долг Рональде
А Маротте теперь что до "долгов" "Ювентуса"?
0
0
0
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