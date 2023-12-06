Маротта о Роналду в «Юве»: «Криштиану – великий чемпион. Он был лидером команды»
Беппе Маротта вспомнил, как Криштиану Роналду выступал за «Ювентус».
Маротта был гендиректором «Юве», когда Роналду пришел в клуб. В октябре 2018-го Беппе покинул пост.
«Роналду был очень хорошим игроком и остается им сейчас, но прежде всего Криштиану – великий чемпион. Чемпион – тот человек, которому удается передать убеждения партнерам по команде.
Роналду был своего рода лидером команды, он был самым известным [лидером] и втягивал в игру остальных. Все было непросто, но Роналду не злил меня», – сказал Маротта в интервью Cronache di Spogliatoio.
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-Да
-Роналду,я похвалил тебя!
-Ага
-Можно 19 лямом не будем отдавать?
МЮ с Антони и Рэшфордом в основе -3 место и трофей
Пхахахаха, на плюсики рассчитывала?
1. Он был примадонной и требовал усилений сильными игроками: Де Лигт (он с ним в сборной встретился, лично уговаривал перести в Юве), Канселу. А у них ЗП и цена тоже огого
2. Неспособность тренера ставить атакующий и зрелищный футбол, который Рону был так необзодим для завоевания всевозможных наград и рекордов по голам