Маротта о Роналду в «Юве»: «Криштиану – великий чемпион. Он был лидером команды»

Беппе Маротта вспомнил, как Криштиану Роналду выступал за «Ювентус».

Маротта был гендиректором «Юве», когда Роналду пришел в клуб. В октябре 2018-го Беппе покинул пост.

«Роналду был очень хорошим игроком и остается им сейчас, но прежде всего Криштиану – великий чемпион. Чемпион – тот человек, которому удается передать убеждения партнерам по команде.

Роналду был своего рода лидером команды, он был самым известным [лидером] и втягивал в игру остальных. Все было непросто, но Роналду не злил меня», – сказал Маротта в интервью Cronache di Spogliatoio.

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