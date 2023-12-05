Константин Тюкавин: «Роналду нравится. Образец для меня в России – Тюкавин»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Россия Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин назвал Криштиану Роналду любимым игроком детства.

– Кто образец для тебя в России?

– Образец для меня – Тюкавин.

– А кто пример из иностранцев?

– Особо не слежу за конкретным иностранным футболистом.

В детстве и даже сейчас нравится Криштиану Роналду, но он уже заканчивает карьеру, поэтому не слежу за его игрой так, как раньше, – сказал нападающий «Динамо».

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15 комментариев
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Молодец! Не создавай себе кумира! Будь собой!
+15
-2
+13
Ответ Recreated
Молодец! Не создавай себе кумира! Будь собой!
Ну вообще у него отец многократный чемпион мира по хоккею с мячом, так что возможно он и не о себе 🙂
+9
-3
+6
Заголовок немного непонятный)))
+6
-1
+5
Ответ Recreated
Ну вообще то я в курсе...
Ну я то не знал, что ты в курсе
+5
0
+5
Про батю, наверное)
+3
-1
+2
Ответ Leon Petov
Молодежь всего мира фанатеет по Криштиану, за исключением мальчиков из Ла Масии
Не вызови гнев Ригобера и его мальчиков со спортса
+5
-3
+2
Скромный однако
+1
-1
0
В футбольном плане да,( игрок пашет, рвет, проф.настоящий)! но в жизненное кредо, образ жизни 10 лет назад никому непожелаешь.
0
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Это он про династию Тюкавиных видимо . Причем -чисто динамовскую ( отец и брат - хоккей с мячом).
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Ответ therealgreenman
А в России разве есть сейчас ориентир или пример? Кто более менее они ровесники его и конкуренты… Ред. Саня Головин только если один топ у нас и не более…
Дзюба
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0
Ответ Leon Petov
Молодежь всего мира фанатеет по Криштиану, за исключением мальчиков из Ла Масии
Потому что играть как Роналду и подражать ему легче, чем играть в стиле Месси
+1
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