Константин Тюкавин: «Роналду нравится. Образец для меня в России – Тюкавин»

Константин Тюкавин назвал Криштиану Роналду любимым игроком детства.

– Кто образец для тебя в России?

– Образец для меня – .

– А кто пример из иностранцев?

– Особо не слежу за конкретным иностранным футболистом.

В детстве и даже сейчас нравится , но он уже заканчивает карьеру, поэтому не слежу за его игрой так, как раньше, – сказал нападающий « ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!