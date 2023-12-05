Константин Тюкавин: «Роналду нравится. Образец для меня в России – Тюкавин»
Константин Тюкавин назвал Криштиану Роналду любимым игроком детства.
– Кто образец для тебя в России?
– Образец для меня – Тюкавин.
– А кто пример из иностранцев?
– Особо не слежу за конкретным иностранным футболистом.
В детстве и даже сейчас нравится Криштиану Роналду, но он уже заканчивает карьеру, поэтому не слежу за его игрой так, как раньше, – сказал нападающий «Динамо».
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