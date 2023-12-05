«Динамо» обратилось в ЭСК из-за удаления Карраскаля в матче с «Зенитом»

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«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».

Московская команда обыграла петербуржскую в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России – 1:0. Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль получил две желтые карточки и был удален с поля. 

Бело-голубые обратились в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с вынесением второй карточки. 

Кроме того, в ЭСК обратился еще ряд команд. 

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по решению главного арбитра встречи Кубка России с «Ростовом» Кирилла Левникова удалить защитника Мойзеса за лишение явной возможности забить гол.

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по решению главного арбитра матча МИР РПЛ с «Оренбургом» Артема Чистякова не удалить вратаря оренбуржцев Алексея Кеняйкина за лишение явной возможности забить гол без попытки вступить в единоборство за мяч на 45+1 минуте.

Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по решению главного арбитра встречи МЕЛБЕТ‑Первой Лиги с «Торпедо» Константина Аверьянова не назначить пенальти на 5‑й минуте матча.

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4 комментария
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В этом эпизоде не было ЖК.
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Ответ .ru
судя по лавине клубных обращений... судейскому комитету отпуск в это межсезонье не грозит
лучше бы грозил. бессрочный
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судя по лавине клубных обращений... судейскому комитету отпуск в это межсезонье не грозит
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Ответ Дмитрий9779
В этом эпизоде не было ЖК.
я с вами согласен,судья в этом моменте напортачил,как я понял они не смогут ее отменить,и Хорхе не сыграет в ответном матче
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