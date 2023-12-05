«Динамо» обратилось в ЭСК из-за удаления Карраскаля в матче с «Зенитом»

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».

Московская команда обыграла петербуржскую в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России – 1:0. Полузащитник «Динамо» получил две желтые карточки и был удален с поля.

Бело-голубые обратились в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с вынесением второй карточки.

Кроме того, в ЭСК обратился еще ряд команд.

обратился в ЭСК РФС по решению главного арбитра встречи Кубка России с « » Кирилла Левникова удалить защитника за лишение явной возможности забить гол.

« » обратился в ЭСК РФС по решению главного арбитра матча МИР РПЛ с «Оренбургом» Артема Чистякова не удалить вратаря оренбуржцев Алексея Кеняйкина за лишение явной возможности забить гол без попытки вступить в единоборство за мяч на 45+1 минуте.

Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по решению главного арбитра встречи МЕЛБЕТ‑Первой Лиги с «Торпедо» Константина Аверьянова не назначить пенальти на 5‑й минуте матча.

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