Семин о Тюкавине: «Он может претендовать на звание лучшего игрока сезона РПЛ. Если и во 2-й части будет хорошим бомбардиром»
Юрий Семин считает, что Константин Тюкавин может стать лучшим игроком Мир РПЛ.
«Конечно, Тюкавин заслужил победу в премии «Первая пятерка» как лучший молодой игрок года. Голосовали тренеры, и он получил предпочтение совершенно закономерно. На мой взгляд, сегодня Тюкавин один из самых талантливых игроков Премьер-лиги. Я тоже голосовал именно за него.
Константин может претендовать на звание лучшего игрока всего сезона Премьер-лиги. Он и сейчас много забивает. А если и во второй части сезона будет хорошим бомбардиром, имеет на это хорошие шансы.
Хорошие выступления команды тоже могут сыграть роль. «Динамо» выиграет чемпионство — тоже будет ему плюс», – сказал бывший тренер «Локомотива».
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Но вообще Тюкавин всегда нравился. Никогда не понимал, почему Захаряна настолько сильнее пиарят. Как по мне, Тюкавин в Динамо не хуже смотрелся