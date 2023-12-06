Семин о Тюкавине: «Он может претендовать на звание лучшего игрока сезона РПЛ. Если и во 2-й части будет хорошим бомбардиром»

Юрий Семин считает, что Константин Тюкавин может стать лучшим игроком Мир РПЛ.

«Конечно, Тюкавин заслужил победу в премии «Первая пятерка» как лучший молодой игрок года. Голосовали тренеры, и он получил предпочтение совершенно закономерно. На мой взгляд, сегодня Тюкавин один из самых талантливых игроков Премьер-лиги. Я тоже голосовал именно за него.

может претендовать на звание лучшего игрока всего сезона Премьер-лиги. Он и сейчас много забивает. А если и во второй части сезона будет хорошим бомбардиром, имеет на это хорошие шансы.

Хорошие выступления команды тоже могут сыграть роль. « » выиграет чемпионство — тоже будет ему плюс», – сказал бывший тренер «Локомотива».

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