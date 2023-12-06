Семин о Тюкавине: «Он может претендовать на звание лучшего игрока сезона РПЛ. Если и во 2-й части будет хорошим бомбардиром»

Теги Юрий Семин премьер-лига Россия Динамо Москва Чемпионат.com Константин Тюкавин Футбол

Юрий Семин считает, что Константин Тюкавин может стать лучшим игроком Мир РПЛ.

«Конечно, Тюкавин заслужил победу в премии «Первая пятерка» как лучший молодой игрок года. Голосовали тренеры, и он получил предпочтение совершенно закономерно. На мой взгляд, сегодня Тюкавин один из самых талантливых игроков Премьер-лиги. Я тоже голосовал именно за него.

Константин может претендовать на звание лучшего игрока всего сезона Премьер-лиги. Он и сейчас много забивает. А если и во второй части сезона будет хорошим бомбардиром, имеет на это хорошие шансы.

Хорошие выступления команды тоже могут сыграть роль. «Динамо» выиграет чемпионство — тоже будет ему плюс», – сказал бывший тренер «Локомотива». 

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11 комментариев
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Формулировка, конечно, огонь.
Но вообще Тюкавин всегда нравился. Никогда не понимал, почему Захаряна настолько сильнее пиарят. Как по мне, Тюкавин в Динамо не хуже смотрелся
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Семин конечно же тренер авторитетный, но многое будет зависеть от самого Тюкавина, и как игроки будут снабжать мячями самого игрока. Ну и конечно же, здоровья и удачи самому Тюкавину.
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Константин реально прогрессирует от матча к матчу! Удачи и здоровья!
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Тюкавин вперёд!!! На сегодняшний день самый перспективный футболист в России!
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Если Динамо наконец-то станет чемпионом, то на данный момент лучшим игроком будет Лаксальт.
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Ответ Никита Бурцев
Формулировка, конечно, огонь. Но вообще Тюкавин всегда нравился. Никогда не понимал, почему Захаряна настолько сильнее пиарят. Как по мне, Тюкавин в Динамо не хуже смотрелся
Не хуже. Но Захарян своей игрой при Шварце делал разницу. Ключевые передачи, ассисты, голы - по этим показателям он был топ в РПЛ не только среди молодых, но и на фоне Пропеса и Малкома. Этим он и привлек внимание специалистов. А для форварда главный показатель - голы. С этим у Тюкавина только сейчас появляется стабильность
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