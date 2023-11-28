Тер Стеген не попал в заявку «Барсы» на матч с «Порту». Роберто готов сыграть впервые с октября

Марк-Андре тер Стеген не включен в заявку «Барселоны» на матч с «Порту».

Ранее стало известно, что голкипера по-прежнему беспокоят боли в спине. Вчера тер Стеген не тренировался с командой.

В заявку на сегодняшний матч Лиги чемпионов включен Серджи Роберто – по сообщениям пресс-службы «Барселоны», защитник полностью восстановился после травмы камбаловидной мышцы, полученной в прошлом месяце. Последний раз Роберто выходил на поле 8 октября.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Порту». Начало – в 23:00 по московскому времени.

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