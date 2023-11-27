Тер Стеген пропустит матч с «Порту» в ЛЧ. Вратаря «Барсы» еще беспокоят боли в спине

Марк-Андре тер Стеген пропустит матч с «Порту» в Лиге чемпионов.

По данным El Barça juga a RAC1, немецкого вратаря до сих пор беспокоят боли в спине. Сегодня голкипер не тренировался с командой.

В последнем матче – с «Райо Вальекано» – в воротах «Барсы» играл Иньяки Пенья. Статистика 24-летнего вратаря – здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?