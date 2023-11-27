Тер Стеген пропустит матч с «Порту» в ЛЧ. Вратаря «Барсы» еще беспокоят боли в спине

Теги Порту Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Марк-Андре тер Стеген Иньяки Пенья Футбол

Марк-Андре тер Стеген пропустит матч с «Порту» в Лиге чемпионов.

По данным El Barça juga a RAC1, немецкого вратаря до сих пор беспокоят боли в спине. Сегодня голкипер не тренировался с командой.

В последнем матче – с «Райо Вальекано» – в воротах «Барсы» играл Иньяки Пенья. Статистика 24-летнего вратаря – здесь.

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27 комментариев

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William Austin
пусть восстановливается, в матчах ЛЕ без него будет очень трудно
+54
-24
+30
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jwandrey@yandex.ru
вот будет ссешно, если не пройдут в 1/8
+23
-11
+12
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ jwandrey@yandex.ru
вот будет ссешно, если не пройдут в 1/8
Сейчас разница в 7-мь мячей с Шахтером, пусть даже если проиграют Порту и в последним туре играть с Антверпеном. Что ты куришь?🤔
+17
-5
+12
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Ханс Ланда
В 1/8 точно выйдут, но если со второго места - то тут маячит возможная встреча с Сити или Баварией.
А это, с большой вероятностью - очередной контент 18+
+12
-6
+6
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Миндовг
Ответ Ханс Ланда
В 1/8 точно выйдут, но если со второго места - то тут маячит возможная встреча с Сити или Баварией. А это, с большой вероятностью - очередной контент 18+
Кто знает. Вон в прошлом году Бавария 1 место в группе заняла и ее в мясорубку из грандов закинули, а Интер со 2 места с командами уровня ЛЕ играли.
+5
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+5
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jwandrey@yandex.ru
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Так вопрос был что ты куришь, раз тебе смешно будет?
я вообще-то болельщик Барсы со стажем, это скорее ирония, следствие последних двух лет
+2
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& Co1366
Это печально! И так игры нет , ещё и в воротах проблема.
+1
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Benjamin
Замучили травмы Барсу в этом сезоне
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fcb812
Ответ Большой Ко
Почему 3 матча? В групповом этапе только Порту и Антверпеном играть.
Речь не только про лч ближ три матча подряд :
Порту,Атлетико,Жирона
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Большой Ко
Ответ fcb812
Веселые три матча будут,очень веселые …
Почему 3 матча? В групповом этапе только Порту и Антверпеном играть.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ ArnoNeputevy
Без проблем. Они не обыграют "Антверпен".
Я вижу у тебя не только слово в ники "непутёвый", ну и посты такие же. Кстати обыгрывать возможно необязательно, все будет зависить от завтрашних матчей
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ArnoNeputevy
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Сейчас разница в 7-мь мячей с Шахтером, пусть даже если проиграют Порту и в последним туре играть с Антверпеном. Что ты куришь?🤔
Без проблем. Они не обыграют "Антверпен".
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jwandrey@yandex.ru
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Сейчас разница в 7-мь мячей с Шахтером, пусть даже если проиграют Порту и в последним туре играть с Антверпеном. Что ты куришь?🤔
я не сказал, что считаю данное событие высоковероятным
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
тер стеген лучший игрок барсы, однозначно
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Бронислав Каминский
Нормас,первое место в такой легкой группе по итогу превращается во второе и выход в 1/8 на условные Сити,Баварию и т.д.
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Михаил Лубянский
Да ладно вам, пенья нормальный вратарь
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fcb812
Веселые три матча будут,очень веселые …
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