«Зенит» обсуждает перенос ответного матча с «Динамо» в Кубке на более ранний срок. Москвичи не против

«Зенит» готов перенести матч с «Динамо» в Кубке России на более ранний срок.

Об этом сообщил гендиректор « » .

Ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России запланированы на 12 марта 2024 года. В первой игре в Москве «Динамо» обыграло « » со счетом 1:0.

«Перенести ответный кубковый матч с «Зенитом» на более ранний срок? Такая идея поступила. «Зенит» на уровне консультаций это обсуждает. Если такое обращение поступит, думаю, мы его рассмотрим.

Если перенос разгрузит календарь, тем более что на «Газпром Арене» закрытая крыша, и можно комфортно сыграть, – почему нет?

Если будет формальное обращение, будет с чем работать, будем реагировать», – сказал Пивоваров.

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