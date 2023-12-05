«Зенит» обсуждает перенос ответного матча с «Динамо» в Кубке на более ранний срок. Москвичи не против

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Газпром Арена (Крестовский) календарь Чемпионат.com Павел Пивоваров Футбол

«Зенит» готов перенести матч с «Динамо» в Кубке России на более ранний срок.

Об этом сообщил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.

Ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России запланированы на 12 марта 2024 года. В первой игре в Москве «Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 1:0.

«Перенести ответный кубковый матч с «Зенитом» на более ранний срок? Такая идея поступила. «Зенит» на уровне консультаций это обсуждает. Если такое обращение поступит, думаю, мы его рассмотрим.

Если перенос разгрузит календарь, тем более что на «Газпром Арене» закрытая крыша, и можно комфортно сыграть, – почему нет?

Если будет формальное обращение, будет с чем работать, будем реагировать», – сказал Пивоваров.

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9 комментариев
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Если это выгодно обоим клубам и лига не против то почему нет.
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Ответ Кирилл Демченко
Комментарий удален пользователем
Так речь, полагаю, про февраль
+6
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+6
на следующей неделе и надо доиграть и определиться с 1/4.....да и другие команды, даже в -15 с удовольствием закроют эту стадию еще в этом году..
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+4
На какой "более ранний"?
На декабрь? На февраль? На 1 января?
Что все-таки предложил Зенит и с чем согласилось Динамо?
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+2
Комментарий удален пользователем
Предложение хорошее.
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Ответ dimur
На какой "более ранний"? На декабрь? На февраль? На 1 января? Что все-таки предложил Зенит и с чем согласилось Динамо?
Никакого обращения от Зенита не поступало. Вероятно, это опять разговоры и домыслы, как про переход Тюкавина.
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