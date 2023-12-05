«Мама звонила: «Россию бомбят!» Я ее успокоил. Телевидению надо о чем-то вещать, вот люди и верят». Фамейе о безопасности
Нападающий «Рубина» Джоэл Фамейе чувствует себя в безопасности в России.
– Где тебе сейчас безопаснее – в Гане или в России?
– Ни разу в России не чувствовал себя дискомфортно.
Помню, мама насмотрелась новостей и звонила мне: «Россию бомбят!» Я успокоил: «Все в порядке, мам. Все будет хорошо».
Понятное дело, телевидению надо о чем-то вещать. Вот люди и верят.
– В предыдущих интервью ты страстно говорил о гражданских войнах в Гане, где люди гибнут ни за что, правды никто не знает, вокруг один хаос. Так думают не только в Африке, кажется.
– Это глобальная проблема, конечно. Пару дней назад я задал девушке вопрос, на который она не ответила: «Чего ты хочешь от жизни? Ради чего идешь на работу? Потому что хочешь обеспечивать, одевать, кормить семью. Окей, обеспечил. Так что тебе еще нужно?»
Это и подводит к мысли – зачем тебе угрожать кому-то, приставлять к чьей-то голове оружие? Во имя чего? Ну бессмысленно же, – сказал Фамейе.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
По тонкой грани ходит Джоэль.
А ты, явно не относишься к вменяемым людям, небось любишь Каца и Дудя любишь?)