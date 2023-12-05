«Мама звонила: «Россию бомбят!» Я ее успокоил. Телевидению надо о чем-то вещать, вот люди и верят». Фамейе о безопасности

Нападающий «Рубина» Джоэл Фамейе чувствует себя в безопасности в России.

– Где тебе сейчас безопаснее – в Гане или в России?

– Ни разу в России не чувствовал себя дискомфортно.

Помню, мама насмотрелась новостей и звонила мне: «Россию бомбят!» Я успокоил: «Все в порядке, мам. Все будет хорошо».

Понятное дело, телевидению надо о чем-то вещать. Вот люди и верят.

– В предыдущих интервью ты страстно говорил о гражданских войнах в Гане, где люди гибнут ни за что, правды никто не знает, вокруг один хаос. Так думают не только в Африке, кажется.

– Это глобальная проблема, конечно. Пару дней назад я задал девушке вопрос, на который она не ответила: «Чего ты хочешь от жизни? Ради чего идешь на работу? Потому что хочешь обеспечивать, одевать, кормить семью. Окей, обеспечил. Так что тебе еще нужно?»

Это и подводит к мысли – зачем тебе угрожать кому-то, приставлять к чьей-то голове оружие? Во имя чего? Ну бессмысленно же, – сказал .

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