«Мама звонила: «Россию бомбят!» Я ее успокоил. Телевидению надо о чем-то вещать, вот люди и верят». Фамейе о безопасности

Теги Рубин премьер-лига Россия происшествия Джоэл Фамейе Футбол

Нападающий «Рубина» Джоэл Фамейе чувствует себя в безопасности в России.

– Где тебе сейчас безопаснее – в Гане или в России?

– Ни разу в России не чувствовал себя дискомфортно.

Помню, мама насмотрелась новостей и звонила мне: «Россию бомбят!» Я успокоил: «Все в порядке, мам. Все будет хорошо». 

Понятное дело, телевидению надо о чем-то вещать. Вот люди и верят.

– В предыдущих интервью ты страстно говорил о гражданских войнах в Гане, где люди гибнут ни за что, правды никто не знает, вокруг один хаос. Так думают не только в Африке, кажется. 

– Это глобальная проблема, конечно. Пару дней назад я задал девушке вопрос, на который она не ответила: «Чего ты хочешь от жизни? Ради чего идешь на работу? Потому что хочешь обеспечивать, одевать, кормить семью. Окей, обеспечил. Так что тебе еще нужно?» 

Это и подводит к мысли – зачем тебе угрожать кому-то, приставлять к чьей-то голове оружие? Во имя чего? Ну бессмысленно же, – сказал Фамейе.

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38 комментариев
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Не бомбят, а бомбит - трудности перевода )
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Ответ Инженер Управляющий
ну и? о чем это говорит?)
Говорит о том, что вменямым людям ты не интересен.
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«Мама звонила: «Россия бомбит!»
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Фамейе: мам не ссы, это мы бомбим!
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Ответ Иван Прошкин
Получается в Гане вещает россТВ ,где глаголят Скабеева с Киселёвым,что это на Россию напали солдаты наты?🧐
Мде. Вам противопоказано общение в интернете, по всей видимости.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
И 1 евро -100 рублей . Стабильность
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Ответ T622222
Не бомбят, а бомбит - трудности перевода )
хорош)
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Ответ Инженер Управляющий
Нормально создал, диванные подкиселевщики и дудята приготовились к холивару
Дата регистрации: 29 марта 2022
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Ответ Иван Прошкин
Получается в Гане вещает россТВ ,где глаголят Скабеева с Киселёвым,что это на Россию напали солдаты наты?🧐
Пруфани где такое глаголили
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А вот Воронеж...
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Африка всё же считается не западом)
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Ответ Инженер Управляющий
Африка всё же считается не западом)
xDDD западная Африка
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Ответ CAN_JE
xDDD западная Африка
географически да, но в контексте его комментария имелся в виду политический Запад, а Африка относится к Глобальному югу
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Ответ Инженер Управляющий
географически да, но в контексте его комментария имелся в виду политический Запад, а Африка относится к Глобальному югу
очевидно да
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Ответ T622222
А что не так?
так я наоборот одобрительно
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// зачем тебе угрожать кому-то, приставлять к чьей-то голове оружие? Во имя чего? Ну бессмысленно же. //

По тонкой грани ходит Джоэль.
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Ответ Иван Лапин
29 марта 2022 было полтора года назад...
Он просто под водочкой ещё, не понял
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Ответ янетыитынея
Говорит о том, что вменямым людям ты не интересен.
Это говорит только о том, что мой первый аккаунт Sancezz88 созданный в феврале 2009 был заблокирован и мне пришлось регистрировать новый.
А ты, явно не относишься к вменяемым людям, небось любишь Каца и Дудя любишь?)
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Ответ Иван Лапин
29 марта 2022 было полтора года назад...
а 29 марта 2021 было 2,5 года назад
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Ответ Alcibiades
Проблема вопроса "Во имя чего?" в том, что он одинаково ко всему применим. Во имя чего ты играешь в футбол? Ну, забил гол, ну, выиграл, ну денег заработал, а дальше что?
По кайфу
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главное что твоя жопа в тепле и при деньгах. а вот где реально бомбят и зачем, тебе плевать
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Ответ MotherRussia USSR
Белгородская область - это Россия и ее обстреливают
а кто это допустил?
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