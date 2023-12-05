«Бог никогда не отстранится. Людям я не доверяю: для многих ты и твое дело – полный хлам». Фамейе о религии

Теги Рубин премьер-лига Россия Джоэл Фамейе религия Футбол

Джоэл Фамейе рассказал о вере в Бога.

– У тебя в соцсетях увидел пост: «Они никогда в нас не верили, зато Бог верил». Встречал человека – например, тренера – который в тебя по-настоящему поверил?

– Смотри, у меня свои отношения с верой. Без обид, но людям я не доверяю.

Почему я так написал? Каждый проходит через такой момент: вот работаешь ты, а для многих ты и твое дело – полный хлам: «Ничего у этой бездарности не получится». Просто не замечай такого человека.

Когда тебе воздастся за твои труды, когда чего-то добьешься – это благодаря тому, кто в тебя верил, кто не отступал, а всегда был рядом. Человек может отстраниться, а Он – никогда, – сказал нападающий «Рубина». 

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5 комментариев
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людям я не доверяю, в мифических существ верю.

но контракты подписываю ручкой на бумаге с клубом, а не крестом животворящим, кровью или чем там еще
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Ах, как же прекрасно создать в своём воображении какое-то существо, и наделить его всеми нужными тебе качествами. Я вот верю в то, что Микки Маус меня поддерживает, в меня никто не верил так, как верит он. Когда я начинал на Спортсе, мне писали "Ничего у тебя не получится, тебе не будут ставить плюсы", и только Микки верил в меня, он всегда был рядом !
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Ответ Gustav Forsberg
людям я не доверяю, в мифических существ верю. но контракты подписываю ручкой на бумаге с клубом, а не крестом животворящим, кровью или чем там еще
Все мы верим в метафизическое нечто, это нормально, и многим это действительно помогает. А люди, за исключением горстки самаритян, придерживаются исключительно своих интересов, и это тоже нормально, ну такая она, двуногая скотина прямоходящяя. Контракты кстати потому и подписывают, чтобы закрепить "доверие".
В чем претензия, хз вообще
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+1
Ответ Gustav Forsberg
людям я не доверяю, в мифических существ верю. но контракты подписываю ручкой на бумаге с клубом, а не крестом животворящим, кровью или чем там еще
Что за бред ты несёшь?
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