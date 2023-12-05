«Бог никогда не отстранится. Людям я не доверяю: для многих ты и твое дело – полный хлам». Фамейе о религии

Джоэл Фамейе рассказал о вере в Бога.

– У тебя в соцсетях увидел пост: «Они никогда в нас не верили, зато Бог верил». Встречал человека – например, тренера – который в тебя по-настоящему поверил?

– Смотри, у меня свои отношения с верой. Без обид, но людям я не доверяю.

Почему я так написал? Каждый проходит через такой момент: вот работаешь ты, а для многих ты и твое дело – полный хлам: «Ничего у этой бездарности не получится». Просто не замечай такого человека.

Когда тебе воздастся за твои труды, когда чего-то добьешься – это благодаря тому, кто в тебя верил, кто не отступал, а всегда был рядом. Человек может отстраниться, а Он – никогда, – сказал нападающий « ».

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