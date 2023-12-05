Форвард «Рубина» Фамейе: «Сталкивался с расизмом со стороны партнера по «Оренбургу». Я был холоден, как лед»

Джоэл Фамейе рассказал, как столкнулся с расизмом в «Оренбурге».

Ганский форвард выступал за « » с 2019 по 2022 год.

– Я сталкивался с расизмом. Со стороны своего же партнера по «Оренбургу».

– Он ухал, оскорблял тебя?

– Не хотел бы распространяться.

– Какой была твоя реакция?

– Я был холоден, как лед, – сказал нападающий « ».

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