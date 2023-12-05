Форвард «Рубина» Фамейе: «Сталкивался с расизмом со стороны партнера по «Оренбургу». Я был холоден, как лед»

Теги Рубин премьер-лига Россия Оренбург Джоэл Фамейе дискриминация Футбол

Джоэл Фамейе рассказал, как столкнулся с расизмом в «Оренбурге».

Ганский форвард выступал за «Оренбург» с 2019 по 2022 год.

– Я сталкивался с расизмом. Со стороны своего же партнера по «Оренбургу».

– Он ухал, оскорблял тебя?

– Не хотел бы распространяться.

– Какой была твоя реакция?

– Я был холоден, как лед, – сказал нападающий «Рубина».

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6 комментариев
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Этот холод от партнёра по клубу заставил Владимира Сычевого взять фамилию Писарский. Тот, Сычевой, кукукусклановец - в прошлом!
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К сожалению, такие люди есть и от этого никуда не деться. Я считаю, надо с этим бороться и уверен, это большая проблема, когда негр жалуется на расизм.
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