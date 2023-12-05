Форвард «Рубина» Фамейе: «Сталкивался с расизмом со стороны партнера по «Оренбургу». Я был холоден, как лед»
Джоэл Фамейе рассказал, как столкнулся с расизмом в «Оренбурге».
Ганский форвард выступал за «Оренбург» с 2019 по 2022 год.
– Я сталкивался с расизмом. Со стороны своего же партнера по «Оренбургу».
– Он ухал, оскорблял тебя?
– Не хотел бы распространяться.
– Какой была твоя реакция?
– Я был холоден, как лед, – сказал нападающий «Рубина».
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