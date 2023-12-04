Форвард «Рубина» Фамейе: «Россия – великая страна, люблю ее. Получить ее паспорт – честь и счастье»
Уроженец Ганы Джоэл Фамейе хотел бы стать гражданином РФ.
– Ты намекал, что вроде как не против получить российский паспорт. С ним есть продвижение?
– Все то время, что я в России, восхитительно. Это великая страна, я люблю ее, как и моя семья.
Получить ее паспорт – честь и счастье, – сказал нападающий «Рубина», выступающий в России с сезона-2019/20.
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