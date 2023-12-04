Форвард «Рубина» Фамейе: «Россия – великая страна, люблю ее. Получить ее паспорт – честь и счастье»

Теги Рубин премьер-лига Россия Политика натурализация Джоэл Фамейе Футбол

Уроженец Ганы Джоэл Фамейе хотел бы стать гражданином РФ.

– Ты намекал, что вроде как не против получить российский паспорт. С ним есть продвижение?

– Все то время, что я в России, восхитительно. Это великая страна, я люблю ее, как и моя семья.

Получить ее паспорт – честь и счастье, – сказал нападающий «Рубина», выступающий в России с сезона-2019/20.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну ещё бы. Тут не надо лазить на пальмы за едой и добывать огонь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
####, до слез
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий