Форвард «Рубина» Фамейе: «Россия – великая страна, люблю ее. Получить ее паспорт – честь и счастье»

Уроженец Ганы Джоэл Фамейе хотел бы стать гражданином РФ.

– Ты намекал, что вроде как не против получить российский паспорт. С ним есть продвижение?

– Все то время, что я в России, восхитительно. Это великая страна, я люблю ее, как и моя семья.

Получить ее паспорт – честь и счастье, – сказал нападающий « », выступающий в России с сезона-2019/20.

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