Скоулз о Рэшфорде в матче с «Ньюкаслом»: «Он больше вредил «МЮ», чем приносил пользу. Не понимаю, почему его так удивила замена»

Пол Скоулз недоволен игрой и поведением Маркуса Рэшфорда в текущем сезоне.

В 14-м туре АПЛ « » потерпели поражение от « » (0:1). Рэшфорд был заменен на 61-й минуте матча и выражал недовольство, уходя с поля.

«Что его так удивило? Я не понимаю. Почему, по его мнению, он все еще должен был быть на поле? Он приносил команде больше вреда, чем пользы.

В прошлом сезоне был великолепен, и у него есть способности, без сомнения. Но когда вы решаете вернуть все как было, а он злится и ведет себя подобным образом, – не думаю, что для команды это хорошо.

Сейчас он один из самых опытных игроков. На него равняются другие. [ ] Майну равняется на него, смотрит на него снизу вверх», – бывший полузащитник «МЮ» в интервью Premier League Productions.

В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд забил 2 гола в 13 матчах. Его статистику можно найти здесь.

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