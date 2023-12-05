Скоулз о Рэшфорде в матче с «Ньюкаслом»: «Он больше вредил «МЮ», чем приносил пользу. Не понимаю, почему его так удивила замена»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Ньюкасл премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Алехандро Гарначо Кобби Майну Футбол

Пол Скоулз недоволен игрой и поведением Маркуса Рэшфорда в текущем сезоне.

В 14-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпели поражение от «Ньюкасла» (0:1). Рэшфорд был заменен на 61-й минуте матча и выражал недовольство, уходя с поля.

«Что его так удивило? Я не понимаю. Почему, по его мнению, он все еще должен был быть на поле? Он приносил команде больше вреда, чем пользы.

В прошлом сезоне Маркус был великолепен, и у него есть способности, без сомнения. Но когда вы решаете вернуть все как было, а он злится и ведет себя подобным образом, – не думаю, что для команды это хорошо.

Сейчас он один из самых опытных игроков. На него равняются другие. [Кобби] Майну равняется на него, Гарначо смотрит на него снизу вверх», – бывший полузащитник «МЮ» в интервью Premier League Productions.

В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд забил 2 гола в 13 матчах. Его статистику можно найти здесь

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15 комментариев
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Ответ GuruFutbola
Поставить статиста у штанги, чтобы подачи от него отскакивали и залетали с метра в пустые
новости 2 минуты. Сам же знаешь что чушь пишешь. только зачем? у тебя проблемы?
+9
-1
+8
Ответ GuruFutbola
Поставить статиста у штанги, чтобы подачи от него отскакивали и залетали с метра в пустые
но почему то гении за 100 млн даже так не умеют
+9
-2
+7
Тут на днях нарезку последних игр Рэшфорда кидали, так вот его пиар агенты действительно их с ютуба чистят. Зашёл пересмотреть, насладиться игрой кудесника, а нема..
+7
-1
+6
Рэш в этом сезоне - тихий ужас, и на политику уже не свалишь
+3
-2
+1
Мда .. Решфорд это уже не футболист , но Мю придется цацкаться с ним потому что Блм, воспитанник и имеет большую фан базу в Британии
+1
0
+1
Решфорд с Тен Хаагом:
-Ногами играл?
-Играл...
-Какие вопросы ещё ко мне!?!
+2
-2
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Комментарий удален модератором
Исключить из состава Кислого, посадить на банку Решфорда и Дакота, результаты точно будут другими
+1
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Он весь сезон никакущий, ещё и рожу кривит, когда меняют👎
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МЮ, по-хорошему, от Рэшфорда надо избавляться.

Продать, например, тому же Ньюкаслу.

И неважно, что он собственный воспитанник, когда собственный воспитанник подает пример и перестает играть в футбол, лишь изображая игру в него, это негативно сказывается на всей команде. Особенно на тех, кто вышел с академии.
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Для любой системной команды он не помощник, а до уровня вольных художников типа Мбаппе не дотягивает.
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Ветераны "МЮ" могут составить серьёзную конкуренцию ветеранам "Спартака".
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Ответ Дима
новости 2 минуты. Сам же знаешь что чушь пишешь. только зачем? у тебя проблемы?
Написано же, что он гуру футбола, что непонятного
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Ответ kellhus
Тут на днях нарезку последних игр Рэшфорда кидали, так вот его пиар агенты действительно их с ютуба чистят. Зашёл пересмотреть, насладиться игрой кудесника, а нема..
готовят депутата к выборам
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