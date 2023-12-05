Скоулз о Рэшфорде в матче с «Ньюкаслом»: «Он больше вредил «МЮ», чем приносил пользу. Не понимаю, почему его так удивила замена»
Пол Скоулз недоволен игрой и поведением Маркуса Рэшфорда в текущем сезоне.
В 14-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпели поражение от «Ньюкасла» (0:1). Рэшфорд был заменен на 61-й минуте матча и выражал недовольство, уходя с поля.
«Что его так удивило? Я не понимаю. Почему, по его мнению, он все еще должен был быть на поле? Он приносил команде больше вреда, чем пользы.
В прошлом сезоне Маркус был великолепен, и у него есть способности, без сомнения. Но когда вы решаете вернуть все как было, а он злится и ведет себя подобным образом, – не думаю, что для команды это хорошо.
Сейчас он один из самых опытных игроков. На него равняются другие. [Кобби] Майну равняется на него, Гарначо смотрит на него снизу вверх», – бывший полузащитник «МЮ» в интервью Premier League Productions.
В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд забил 2 гола в 13 матчах. Его статистику можно найти здесь.
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-Ногами играл?
-Играл...
-Какие вопросы ещё ко мне!?!
Продать, например, тому же Ньюкаслу.
И неважно, что он собственный воспитанник, когда собственный воспитанник подает пример и перестает играть в футбол, лишь изображая игру в него, это негативно сказывается на всей команде. Особенно на тех, кто вышел с академии.