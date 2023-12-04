Скоулз о поражении «МЮ» от «Ньюкасла»: «Мусорная игра. Это плохая футбольная команда – слишком много ленивых игроков»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Ньюкасл премьер-лига Англия Футбол

Пол Скоулз раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Ньюкасла».

Манкунианцы уступили «сорокам» в 14-м туре АПЛ со счетом 0:1.

«Мусорная игра. На данный момент это плохая футбольная команда. [Положительные] результаты, которых они добились в последнее время, вводят в заблуждение. В команде слишком много ленивых игроков – это не сойдет ей с рук.

Попадая в такие клубы, первое, что ты делаешь, – это начинаешь усердно работать. Можно было заметить радость у игроков «Ньюкасла», когда они бежали вперед по флангам, и сочувствовать крайним защитникам [«Юнайтед»]», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в интервью Premier League Productions.

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30 комментариев
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Разозлить Скоулза это надо постараться конечно.
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Ответ А. Мостовой
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Сказал обладатель двух лч и бесчисленных других наград.
+43
0
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Мне МЮ все больше и больше напоминает Спартак в России , кроме великой истории нет ничего , не игры , не каких просветов для будущего ..
+40
-5
+35
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Ответ Алексей Ненахов
Мне МЮ все больше и больше напоминает Спартак в России , кроме великой истории нет ничего , не игры , не каких просветов для будущего ..
А Фергюсон у них вроде Романцева. Плюс цвета красно-белые...
+21
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+20
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Ответ Алексей Ненахов
Мне МЮ все больше и больше напоминает Спартак в России , кроме великой истории нет ничего , не игры , не каких просветов для будущего ..
Даже количество ветеранов одинаковое
+17
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+16
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Лучший МЮ это 2003-2008. Какие имена были..... молодой Роналду, Ван Дер Сар, Видич, Фердинанд, Руни, Скоулз, Гиггз, Каррик, Нани, Тевес. А сейчас это просто сборище ноунеймов.
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А здесь в точку - точное определение
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Тен Хагу пора в Динамо, раз сумел поставить команде "мусорную" игру
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Ответ ApXuMaHqPuT
А Фергюсон у них вроде Романцева. Плюс цвета красно-белые...
Да и носы красно-белые.
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Ответ А. Мостовой
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Как раз Скоулз считался мастером диагональных передач на 50-60 метров. Про мастера паса на 3 метра это шутили про Хави
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Ответ Born is the King
Как раз Скоулз считался мастером диагональных передач на 50-60 метров. Про мастера паса на 3 метра это шутили про Хави
У него ещё и пуха была - дай Бог каждому, шарашил с ходу по девятинам.
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Ответ Михаил Сафонов
Разозлить Скоулза это надо постараться конечно.
МЮ настолько плох, что даже не пришлось стараться, они просто были собой — безынициативные подобия топ-футболистов.
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Рыжий прав, полсостава МЮ можно смело гнать сцаными тряпками вместе с лысым шарлатаном и упырями глейзерами😑
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Ответ А. Мостовой
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сказал А. Мостовой
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Жаль нет Роналду, можно было свалить всю вину на него.
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Ответ ApXuMaHqPuT
А Фергюсон у них вроде Романцева. Плюс цвета красно-белые...
У МЮ красно-черные цвета
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Ответ Hasan Boysiahyader
У МЮ красно-черные цвета
МЮ частенько в красно-белой форме играет - и с Ньюкаслом в том числе😐
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Ответ Михаил Сафонов
Разозлить Скоулза это надо постараться конечно.
Понадобилось 10 лет бездарной игры )
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Тен Х ю Криштиану мешал...
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Ответ Алексей Ненахов
Мне МЮ все больше и больше напоминает Спартак в России , кроме великой истории нет ничего , не игры , не каких просветов для будущего ..
к сожалению да, как негрустно это признавать
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Ответ Hasan Boysiahyader
У МЮ красно-черные цвета
Можно сказать красно-бело-черные даже,но когда то были и жёлто-зеленые как у Норвича сейчас
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Ответ Алексей Ненахов
Мне МЮ все больше и больше напоминает Спартак в России , кроме великой истории нет ничего , не игры , не каких просветов для будущего ..
и ветераны клуба "хвалят")))
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Ответ JohnnyMulka
Даже количество ветеранов одинаковое
Надо узнать, варят ли в Солфорде борщ.:))))
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Ответ Алексей Ненахов
Мне МЮ все больше и больше напоминает Спартак в России , кроме великой истории нет ничего , не игры , не каких просветов для будущего ..
100%
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Ответ Максим Черкашин
Надо узнать, варят ли в Солфорде борщ.:))))
фиш н чипс по английски)
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