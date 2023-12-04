Скоулз о поражении «МЮ» от «Ньюкасла»: «Мусорная игра. Это плохая футбольная команда – слишком много ленивых игроков»

Пол Скоулз раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Ньюкасла».

Манкунианцы уступили «сорокам» в 14-м туре со счетом 0:1.

«Мусорная игра. На данный момент это плохая футбольная команда. [Положительные] результаты, которых они добились в последнее время, вводят в заблуждение. В команде слишком много ленивых игроков – это не сойдет ей с рук.

Попадая в такие клубы, первое, что ты делаешь, – это начинаешь усердно работать. Можно было заметить радость у игроков « », когда они бежали вперед по флангам, и сочувствовать крайним защитникам [«Юнайтед»]», – сказал бывший полузащитник « » в интервью Premier League Productions.

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