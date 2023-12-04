Тюкавин забил грудью – у него голы за «Динамо» в РПЛ в 5 матчах подряд. Лишь Жо, Кержаков, Чалов и Дзагоев быстрее забили 25 мячей в лиге в XXI веке

Константин Тюкавин забил в 5-м подряд матче Мир РПЛ.

Нападающий «Динамо» открыл счет в матче 17-го тура против « » на 25-й минуте, грудью переправив мяч в сетку.

Тюкавин забивал в каждом из 4 предыдущих матчей РПЛ – с ЦСКА (3:2), «Оренбургом» (2:0), «Сочи» (3:3) и «Уралом» (2:1).

Последним, кому удавалось забить в пяти играх лиги подряд в составе «Динамо», был Ролан Гусев в 2000 году.

Как сообщает Opta Sports, Для Тюкавина этот гол стал 25-м в РПЛ в 21 год и 5 месяцев. В XXI веке лишь 4 других игрока достигали этой отметки в более молодом возрасте: Жо (ЦСКА, 20 лет и 6 месяцев), («Зенит», 20 лет и 7 месяцев), (ЦСКА, 21 год и 1 месяц) и (ЦСКА, 21 год и 4 месяца).

В текущем сезоне на счету форварда 8 голов и 4 ассиста в 17 матчах лиги. Его подробная статистика доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Рубин» (1:0, первый тайм).

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