Тюкавин забил грудью – у него голы за «Динамо» в РПЛ в 5 матчах подряд. Лишь Жо, Кержаков, Чалов и Дзагоев быстрее забили 25 мячей в лиге в XXI веке
Константин Тюкавин забил в 5-м подряд матче Мир РПЛ.
Нападающий «Динамо» открыл счет в матче 17-го тура против «Рубина» на 25-й минуте, грудью переправив мяч в сетку.
Тюкавин забивал в каждом из 4 предыдущих матчей РПЛ – с ЦСКА (3:2), «Оренбургом» (2:0), «Сочи» (3:3) и «Уралом» (2:1).
Последним, кому удавалось забить в пяти играх лиги подряд в составе «Динамо», был Ролан Гусев в 2000 году.
Как сообщает Opta Sports, Для Тюкавина этот гол стал 25-м в РПЛ в 21 год и 5 месяцев. В XXI веке лишь 4 других игрока достигали этой отметки в более молодом возрасте: Жо (ЦСКА, 20 лет и 6 месяцев), Александр Кержаков («Зенит», 20 лет и 7 месяцев), Федор Чалов (ЦСКА, 21 год и 1 месяц) и Алан Дзагоев (ЦСКА, 21 год и 4 месяца).
В текущем сезоне на счету форварда 8 голов и 4 ассиста в 17 матчах лиги. Его подробная статистика доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Рубин» (1:0, первый тайм).
Лучший сезон Тюкавина: второй по «гол+пас» и главный по открываниям в РПЛ
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https://vk.com/video-205491945_456239604
(время на видео 20:41)
Данишевского
Прудникова
Ерохина
можно много перечислить кому пророчили светлое будущее играя рядом с классными игроками