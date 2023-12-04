Тюкавин забил грудью – у него голы за «Динамо» в РПЛ в 5 матчах подряд. Лишь Жо, Кержаков, Чалов и Дзагоев быстрее забили 25 мячей в лиге в XXI веке

Теги Рубин Ролан Гусев Жо премьер-лига Россия Александр Кержаков Динамо Москва Алан Дзагоев Федор Чалов Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин забил в 5-м подряд матче Мир РПЛ.

Нападающий «Динамо» открыл счет в матче 17-го тура против «Рубина» на 25-й минуте, грудью переправив мяч в сетку.

Тюкавин забивал в каждом из 4 предыдущих матчей РПЛ – с ЦСКА (3:2), «Оренбургом» (2:0), «Сочи» (3:3) и «Уралом» (2:1).

Последним, кому удавалось забить в пяти играх лиги подряд в составе «Динамо», был Ролан Гусев в 2000 году.

Как сообщает Opta Sports, Для Тюкавина этот гол стал 25-м в РПЛ в 21 год и 5 месяцев. В XXI веке лишь 4 других игрока достигали этой отметки в более молодом возрасте: Жо (ЦСКА, 20 лет и 6 месяцев), Александр Кержаков («Зенит», 20 лет и 7 месяцев), Федор Чалов (ЦСКА, 21 год и 1 месяц) и Алан Дзагоев (ЦСКА, 21 год и 4 месяца).

В текущем сезоне на счету форварда 8 голов и 4 ассиста в 17 матчах лиги. Его подробная статистика доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Рубин» (1:0, первый тайм).

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11 комментариев
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Ответ Тёма Тёма
Папа не даст расслабиться и, надеюсь, он не превратится в разбозаривших свой талант Кокорина и Смолова.
К☺к☺рин минуту назад снова забил ☺
https://vk.com/video-205491945_456239604
(время на видео 20:41)
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Папа не даст расслабиться и, надеюсь, он не превратится в разбозаривших свой талант Кокорина и Смолова.
+9
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Половина ЦСКА забила быстрее.
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Питерские воры уже думают как забрать его подешевке.Армейкой наверно пригрозят игроку,а руководству позвонят из администрации
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отдыхай
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Ответ Тёма Тёма
Кипр. Ок. Это именно то, чего от него ждали ещё со времён юниоров. Что Сашка отсидит и на Кипре будет забивать, когда ему будет за 30 и карьера к закату.
Кокора в ЛЕ ЗА Кипр, а не против, такой шедевральный голевой пас оформил, что многие за голову схватились.
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Ответ Амин Чич
А был ли талант!? Кокорин играл в Динамо с такими "зубрами", что просто нужно было подставлять ноги под мяч
Был. Можешь найти победный матч с ЦСКА 1:0. До сих пор в памяти.
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Ответ Степан Шевцов
Был. Можешь найти победный матч с ЦСКА 1:0. До сих пор в памяти.
)))) таким де "Макаром" можно найти голы:
Данишевского
Прудникова
Ерохина
можно много перечислить кому пророчили светлое будущее играя рядом с классными игроками
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Ответ Антон Долгов
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до свидания
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