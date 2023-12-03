Тюкавин на вопрос о переходе в «Зенит»: «Если продлил контракт, значит, думаю только о «Динамо» и о том, как здесь завоевать трофей»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин ответил на вопрос о возможности перехода в «Зенит».

На этой неделе форвард продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.

– Твой агент сказал о невозможности твоего перехода в «Спартак». А в «Зенит»?

– Если продлил контракт с «Динамо», значит, думаю только об этом клубе и о том, как здесь завоевать трофей. Хочется выполнять цели только с «Динамо», – сказал Тюкавин.

Статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Можно очень долго думать, как выиграть трофей. Особенно, в Динамо.
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюкавин:
"Мы Динамо, это навсегда,
Выбор сделан, вера тверда".
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С шести лет в Динамо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красавчик Костя, прям как Нико Уильямс по отношению к родному "Атлетику":
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/3207053.html
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюкавин молодец.Предан клубу хотя и молодой.С ним Динамо точно скоро станет чемпионом.И это не обсуждается.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Любовь Мелехова
А его куда-то звали? В Зенит точно нет.
его хотят все, но он изначально сказал, что никуда из Родного Динамо не уйдет в эрпээле.....тем более в Зенит..
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Йатемий
Тюкавин: "Мы Динамо, это навсегда, Выбор сделан, вера тверда".
Привет Дружище!!! Хороши твои слова!!! Так давно не видел тебя здесь.....
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Любовь Мелехова
А его куда-то звали? В Зенит точно нет.
Конечно да. Именно для этого Аршавин и ездил на "стажировку" в ДИНАМО!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин правильно поступил, не надо будет адаптироваться к чему то новому и продолжать расти с родным клубом....только Динамо!!!
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вопрос походу был от Аршавина!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ skorpy55
Привет Дружище!!! Хороши твои слова!!! Так давно не видел тебя здесь.....
Приветствую, взаимно!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий