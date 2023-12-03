Тюкавин на вопрос о переходе в «Зенит»: «Если продлил контракт, значит, думаю только о «Динамо» и о том, как здесь завоевать трофей»
Константин Тюкавин ответил на вопрос о возможности перехода в «Зенит».
На этой неделе форвард продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
– Твой агент сказал о невозможности твоего перехода в «Спартак». А в «Зенит»?
– Если продлил контракт с «Динамо», значит, думаю только об этом клубе и о том, как здесь завоевать трофей. Хочется выполнять цели только с «Динамо», – сказал Тюкавин.
Статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/3207053.html