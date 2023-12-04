«Почему нельзя брать модель развития «Зенита», где нельзя украсть денег? Развиваются академия, инфраструктура, медцентр. Что мешает другим?» Калешин о финансах

Теги Зенит Евгений Калешин премьер-лига Россия Первая лига Акрон Павел Морозов Футбол

Евгений Калешин выступил за сохранение финансирования футбола государством.

– Я знаю ситуацию в «Зените» изнутри: там развивается и академия, и инфраструктура, и медицинский центр. Что мешает это делать другим?

– Возможно, не хватает такого количества денег, как у «Зенита».

– В «Акроне» на все хватает. Владелец Павел Морозов не экономил ни на чем. У нас лучшая инфраструктура в ФНЛ, а половина команд РПЛ не имеет структуры «Акрона».

Почему одни инвестируют, а другие – нет? Почему нельзя брать модель развития «Зенита», где нельзя украсть денег? Для меня это очевидно.

Я смотрю на людей и думаю: они спятили или с ума сошли? Не видят очевидных вещей. Спрашиваешь у людей, есть ли у них криосауны, а они смотрят на тебя как баран на новые ворота: «А что это такое?»

– Вы против государственных денег в футболе?

– Нет, я за государственные деньги в футболе. Футбол – пропаганда здорового образа жизни. Это, наверное, остался единственный вид спорта, где в коллективной игре звезды жертвуют собой ради достижения результата.

В хоккее этого практически нет, а в баскетболе – тем более. Лучшая команда мира – «Манчестер Сити»: звезды служат коллективу, достижению результатов.

Антипримеров до фига: «Реал Мадрид» в какое-то время, «ПСЖ» – когда упор на звезд, а выиграть ничего не могут. В «МС» лучшие игроки, и они служат результату.

Это можно делать в России, но об этом никто не говорит почему-то. Это абсурдные вещи. Для меня это понятно и просто, но я не понимаю, почему это другие не видят, – сказал бывший главный тренер «Акрона».

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63 комментария
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что его вобще уже понесло , он куда баллотироваться собрался ?
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Ответ savik-A.M.
что его вобще уже понесло , он куда баллотироваться собрался ?
Есть выражение «совесть проснулась»
Так вот у Калешина «совесть уснула»
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Как же он стелит. Вот это человека понесло. Страшно представить, что он скажет дальше.
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эй ты чего? тебя ж комментаторы спортса уже записали в святого борцуна с кровавым режимом
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if you homeless just buy a house(c)
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Ответ Иван Лапин
вопросов стало еще больше
разве что к умственным способностям местных комментаторов
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Это очень легко сделать, Евгений. Если сфокусиррвать эту модель не на одном клубе, а на всю лигу по принципу контракта ТВ с АПЛ. Когда годовой призовой фонд распределяется между клубами РПЛ согласно занятым по итогам сезона местам. Народное достояние же, значит для всех. Разве нет? А вот частники пусть развивают и инфраструктуру на местах, и академии. Мотивация? Борьба за те самые сладкие куски пирога призового фонда.
Я не открыл ничего нового. Эта модель с атракционом невиданной щедрости от Газпрома была в свое время придумана под проект обьединенной российско-украинской Суперлиги (да, было и такое время). Арнольдыч Федун, у которого слюна текла от озвученных бабок за одно только участие в подобном турнире, не даст соврать.
+9
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Ответ flash166
Еще остались вопросы почему его уволили?))
вопросов стало еще больше
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Чел просто отмаливает "грехи".
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Ответ vzi
Это в хоккее не жертвуют собой ради общего результата?… Особенно когда под шайбу бросаются.
это больше всего убило. работа нужна, популизм включил. червяк он, этот ваш калешин
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Ответ Доктор Броманталь
Зенит в отличии от всех московских клубов не потратил на стадион ни копейки. Получил приносящий огромные деньги актив в виде стадиона. Разницу в этих деньгах можно пускать на академию. Простой расчет. Стоимость крыши на стадионе Спартака 300 миллионов евро. Схема первая - эту сумму клуб получает от города бесплатно в виде стадиона который приносит доход. Дальше берет по миллиону (пусть даже по 10) и вкладывает в академию. Этих денег хватит на 30 месяцев. Пять лет. Схема вторая - на нее берется кредит а потом с остатков тратится на академию.
Господи,что ты несёшь?Зенит тратит на содержание Газпром Арены 2,5 млрд ежегодно.
В академию Зенит вкладывает чуть меньше Краснодара,но намного больше всех остальных:
И да,погугли слово концессия.
Зенит хотел сам строить стадион,но на Крестовском город землю не отдал,предлагали строить там куда и сегодня проблематично добраться,было принято решение,которое устроило всех в Санкт-Петербурге,болельщиков в первую очередь,в случае со Спартаком,Федун думал о себе.
Давай расчеты,по которым стоимость крыши 300 млн евро для КБ.
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В Зенит на распил газовых денег берут только проверенных людей.Калешин зря распинается. Он в тираже погашения. Лучше бы свою старую линию гнул,что кругом все куплено и прогнило.
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Ответ Антиглор17
В Зените не воруют, особенно когда стадион Зениту строят, вообще ни копейки мимо!
Стадион строила администрация СПб, причем тут Зенит?
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Если это стёб, то мое почтение, если нет - ловите наркомана
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У Зенита священник свой следит, чтобы не крали. Что с ним кстати? Давно не слышно.
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Ответ green-white-blue
А кто сказал, что там не воруют? Или уже всех бакланов разогнали
А при чем тут строительство стадиона и ФК ?
Стадион строила московская контора а Зенит после них еще кучу всего доделывал
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Еще остались вопросы почему его уволили?))
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Ответ selso99
Он в запое что ли после увольнения?
В а..е!
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Ответ Dmitry Chistyakov
это больше всего убило. работа нужна, популизм включил. червяк он, этот ваш калешин
Он не наш )
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Ответ BaltikaSPb
А при чем тут строительство стадиона и ФК ? Стадион строила московская контора а Зенит после них еще кучу всего доделывал
Бедняжки. И жаба-барин у вас из Москвы. Все беды от них))
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ахахах
это он в тренеры зенита метит или под дулом пистолета говорит?
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надо чтобы у каждого клуба был свой газпром,что в этом трудного? Почему это до сих пор не реализовано?
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Калешин Красава !!!!!
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Мед центр, академия, стадик за ярд баксов.. Ой извините, не туда понесло
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Нельзя украсть? Ну я в восхищении, особенно вспомню историю стадиона, цены строительства )))
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Это в Зените нельзя украсть? Там больше всего воруют, ибо клуб кормится из госбюджета.
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что то его уже стало много
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Анекдот дня
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⚡️⚡️⚡️ Калешин Вы красава !!!!!
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Великая академия зенита
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У него семью в заложники что ли взяли и сказали пока не залижешь грехи не отпустим??? Или он реально кукухой поехал?
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Ответ waleri
Это очень легко сделать, Евгений. Если сфокусиррвать эту модель не на одном клубе, а на всю лигу по принципу контракта ТВ с АПЛ. Когда годовой призовой фонд распределяется между клубами РПЛ согласно занятым по итогам сезона местам. Народное достояние же, значит для всех. Разве нет? А вот частники пусть развивают и инфраструктуру на местах, и академии. Мотивация? Борьба за те самые сладкие куски пирога призового фонда. Я не открыл ничего нового. Эта модель с атракционом невиданной щедрости от Газпрома была в свое время придумана под проект обьединенной российско-украинской Суперлиги (да, было и такое время). Арнольдыч Федун, у которого слюна текла от озвученных бабок за одно только участие в подобном турнире, не даст соврать.
У нас 99× клубов государственные, всех объединить и поделить! И да здравствует коммунизм!
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Юрана включил. Как жареным запахло
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Калешин выглядит как эталонный тролль, что решил раз троллить, то всех и сразу
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Ответ Vano from Tbilisi
if you homeless just buy a house(c)
If you have any money ! )
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Ответ Санитар-волк
Нельзя украсть? Ну я в восхищении, особенно вспомню историю стадиона, цены строительства )))
Ну так вспомни, погугли. Кто именно строил стадион, кто руководил. Они сейчас все в Москве.
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Ответ Loooong
Обычный путь последних 23 лет
Последних 100 лет. Со всей страны все говно стекается в Москву. Стадион строила московская компания.
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