«Почему нельзя брать модель развития «Зенита», где нельзя украсть денег? Развиваются академия, инфраструктура, медцентр. Что мешает другим?» Калешин о финансах
Евгений Калешин выступил за сохранение финансирования футбола государством.
– Я знаю ситуацию в «Зените» изнутри: там развивается и академия, и инфраструктура, и медицинский центр. Что мешает это делать другим?
– Возможно, не хватает такого количества денег, как у «Зенита».
– В «Акроне» на все хватает. Владелец Павел Морозов не экономил ни на чем. У нас лучшая инфраструктура в ФНЛ, а половина команд РПЛ не имеет структуры «Акрона».
Почему одни инвестируют, а другие – нет? Почему нельзя брать модель развития «Зенита», где нельзя украсть денег? Для меня это очевидно.
Я смотрю на людей и думаю: они спятили или с ума сошли? Не видят очевидных вещей. Спрашиваешь у людей, есть ли у них криосауны, а они смотрят на тебя как баран на новые ворота: «А что это такое?»
– Вы против государственных денег в футболе?
– Нет, я за государственные деньги в футболе. Футбол – пропаганда здорового образа жизни. Это, наверное, остался единственный вид спорта, где в коллективной игре звезды жертвуют собой ради достижения результата.
В хоккее этого практически нет, а в баскетболе – тем более. Лучшая команда мира – «Манчестер Сити»: звезды служат коллективу, достижению результатов.
Антипримеров до фига: «Реал Мадрид» в какое-то время, «ПСЖ» – когда упор на звезд, а выиграть ничего не могут. В «МС» лучшие игроки, и они служат результату.
Это можно делать в России, но об этом никто не говорит почему-то. Это абсурдные вещи. Для меня это понятно и просто, но я не понимаю, почему это другие не видят, – сказал бывший главный тренер «Акрона».
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Так вот у Калешина «совесть уснула»
Я не открыл ничего нового. Эта модель с атракционом невиданной щедрости от Газпрома была в свое время придумана под проект обьединенной российско-украинской Суперлиги (да, было и такое время). Арнольдыч Федун, у которого слюна текла от озвученных бабок за одно только участие в подобном турнире, не даст соврать.
В академию Зенит вкладывает чуть меньше Краснодара,но намного больше всех остальных:
И да,погугли слово концессия.
Зенит хотел сам строить стадион,но на Крестовском город землю не отдал,предлагали строить там куда и сегодня проблематично добраться,было принято решение,которое устроило всех в Санкт-Петербурге,болельщиков в первую очередь,в случае со Спартаком,Федун думал о себе.
Давай расчеты,по которым стоимость крыши 300 млн евро для КБ.
Стадион строила московская контора а Зенит после них еще кучу всего доделывал
это он в тренеры зенита метит или под дулом пистолета говорит?