Агент Сутормина: «Алексей хочет играть больше. Он выкладывается, старается на тренировках. Про ЦСКА – без комментариев»
Агент Алексея Сутормина отрицает желание «Зенита» расстаться с полузащитником.
– Ни я, ни Алексей ничего об этом не знаем. Эти фэйковые новости комментировать не хотим.
– Сутормин мало играет в этом сезоне. Какое у него настроение?
– Алексей хочет играть больше. Он выкладывается, старается на тренировках. Он хочет доказать тренеру свою состоятельность.
– Есть ли предложения от других клубов? В последнее время вновь пишут про ЦСКА.
– Это без комментариев, – сказал Александр Клюев.
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