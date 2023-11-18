Агент Сутормина: «Алексей хочет играть больше. Он выкладывается, старается на тренировках. Про ЦСКА – без комментариев»

Агент Алексея Сутормина отрицает желание «Зенита» расстаться с полузащитником.

– Ни я, ни ничего об этом не знаем. Эти фэйковые новости комментировать не хотим.

– Сутормин мало играет в этом сезоне. Какое у него настроение?

– Алексей хочет играть больше. Он выкладывается, старается на тренировках. Он хочет доказать тренеру свою состоятельность.

– Есть ли предложения от других клубов? В последнее время вновь пишут про .

– Это без комментариев, – сказал .

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