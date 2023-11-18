Агент Сутормина: «Алексей хочет играть больше. Он выкладывается, старается на тренировках. Про ЦСКА – без комментариев»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Клюев Алексей Сутормин агенты Футбол

Агент Алексея Сутормина отрицает желание «Зенита» расстаться с полузащитником.

– Ни я, ни Алексей ничего об этом не знаем. Эти фэйковые новости комментировать не хотим.

– Сутормин мало играет в этом сезоне. Какое у него настроение?

– Алексей хочет играть больше. Он выкладывается, старается на тренировках. Он хочет доказать тренеру свою состоятельность.

– Есть ли предложения от других клубов? В последнее время вновь пишут про ЦСКА.

– Это без комментариев, – сказал Александр Клюев.

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4 комментария

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igls54
Пока не выложат 51К,
Не видать Сутормина ЦСКА
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Его Величество Златан
без комментариев по поводу перехода - значит покинет )
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Алексей Ильин
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naxerger
Не хотелось бы видеть его в ЦСКА....но боюсь что так и будет
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