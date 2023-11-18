Гендиректор «Зенита» о желании расстаться с Суторминым и Ерохиным: «Не соответствует действительности»
В «Зените» опровергли информацию о возможном уходе двоих игроков.
Сообщалось, что петербургский клуб попытается расстаться с Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным зимой.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о том, соответствует ли эта информация действительности.
«Не соответствует», – сказал Медведев.
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На данный момент по трансферу Ишкова и Дмитриева мы ни с кем не разговаривали и не хотим никого продать», — приводит слова Иванова «Чемпионат» со ссылкой на Metaratings.
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