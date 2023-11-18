Гендиректор «Зенита» о желании расстаться с Суторминым и Ерохиным: «Не соответствует действительности»

В «Зените» опровергли информацию о возможном уходе двоих игроков.

Сообщалось, что петербургский клуб попытается расстаться с и Александром Ерохиным зимой.

Генеральный директор « » ответил на вопрос о том, соответствует ли эта информация действительности.

«Не соответствует», – сказал Медведев.

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