Гендиректор «Зенита» о желании расстаться с Суторминым и Ерохиным: «Не соответствует действительности»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Александр Ерохин Алексей Сутормин Р-Спорт Футбол

В «Зените» опровергли информацию о возможном уходе двоих игроков.

Сообщалось, что петербургский клуб попытается расстаться с Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным зимой.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о том, соответствует ли эта информация действительности.

«Не соответствует», – сказал Медведев. 

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7 комментариев

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San9
Вот и хорошо. Ероха наш джокер. Да и Сутора можно выпускать вместо Эраковича на фланг.
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Дмитрий9779
А Иванов опроверг переговоры по Дмитриеву и Ишкову.

На данный момент по трансферу Ишкова и Дмитриева мы ни с кем не разговаривали и не хотим никого продать», — приводит слова Иванова «Чемпионат» со ссылкой на Metaratings.
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Циник Петербургский
Типичная схема для этого сайта: наброс, опровержение.
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Роман Олегов
Я думаю, что Ерохин закончит карьеру в Зените и, скорее всего, уже потихоньку начинает задумываться о тренерской карьере. А вот Сутормину самому бы следовало хотеть уйти из Зенита, если он еще считает себя футболистом. 275 минут сыгранных в РПЛ в этом календарном году - это, я надеюсь, не то, что его может устраивать. У того же Ерохина в 1,5 раза больше.
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MAXIMum1
Сразу было ясно, что утка.
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Faust Doc
Сутормину свою не продам никому
Такая корова нужна самому
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Роман Олегов
Ответ San9
Вот и хорошо. Ероха наш джокер. Да и Сутора можно выпускать вместо Эраковича на фланг.
На фланг есть Караваев. Где-то там есть Марио еще)
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