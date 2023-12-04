Пиняев о критике: «СМИ забывают, что молодым свойственна нестабильность. Захарян старается, но пишут – сколько у него матчей без голевых действий»

Сергей Пиняев высказался о критике молодых игроков в СМИ.

– Вашу игру критиковали в этом сезоне. Не слишком высокие ожидания?

– Ожиданий, наверное, было слишком много. И СМИ оказывают медвежью услугу – сначала носят на руках, а после неудачного периода не вспоминают о том, что этому возрасту свойственна нестабильность.

До моего гола в Самаре считали, сколько матчей не забивал, а потом, после гола, перестали что-либо писать и говорить. К сожалению для СМИ, я не дал повода снова написать про себя статью, – думаю, они очень жалеют об этом.

Хочется также сказать и про , он адаптируется, старается. Смотрел матч против «Зальцбурга» [в ], он отыграл 90 минут, великолепно играл, был одним из лучших, но продолжают писать о том, сколько у Арсена матчей без голевых действий. Считаю, что парень выходит и доказывает в одном из самых сложных чемпионатов. Он проходит период адаптации, надо, наоборот, поддержать.

Очень мало людей учитывают факторы, из которых складывается стабильность. Для СМИ играть хорошо – это только отдавать и забивать, а не делать какую-либо другую работу на поле, что не ценится.

– То, что вы сделали в Самаре – гол после открывания и рывка – образец того, чего хотите от себя?

– Наверное, напоминание о том, что у меня это не пропало и это делать могу. Зависит это от уверенности, – когда проводишь хороший матч, получаешь эту уверенность.

Знаю, что могу это делать. Но когда считали ребята, сколько матчей без голевых действий, я стараюсь это не читать, – но это все равно создает давление, и уходит уверенность.

– Как осень для себя оцените?

– Я понял, что когда пройду через этот сложный этап – нестабильности, критики – то выйду на совершенно другой уровень. Надо пройти этот этап, правильно реагировать на неудачи, набить шишек – это сделает сильнее, – сказал полузащитник « ».

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