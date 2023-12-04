Сергей Пиняев: «Победы над «Зенитом» показывают, что у нас хороший коллектив, способный на равных играть с лидерами»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев оценил победу над «Зенитом» (3:1) в 17-м туре Мир РПЛ.

В первом круге «Локомотив» обыграл сине-бело-голубых со счетом 2:1.

— Победы над «Зенитом» показывают, что у нас хороший коллектив, способный на равных играть с лидерами. Приятно их побеждать.

— Дзюба по-особенному мотивировал на «Зенит»?

— Дзюба — один из наших лидеров. Каждый настраивается на игру, за каждый матч дают три очка.

— Как бы вы одним словом описали то, что было на поле?

— Сплоченность, — сказал хавбек «Локомотива».

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6 комментариев
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умыли заодно, одного французского трубочиста. бегал по полю, с бледным лицом. )))
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Локомотив - хозяин Зенита
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Ответ ParvizLNDRreal
Согласен. Судьи были сплоченными. Топят зенит. Тебя вообще удалить должны были.
Пчелы против меда)))
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