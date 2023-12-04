Сергей Пиняев: «Победы над «Зенитом» показывают, что у нас хороший коллектив, способный на равных играть с лидерами»
Сергей Пиняев оценил победу над «Зенитом» (3:1) в 17-м туре Мир РПЛ.
В первом круге «Локомотив» обыграл сине-бело-голубых со счетом 2:1.
— Победы над «Зенитом» показывают, что у нас хороший коллектив, способный на равных играть с лидерами. Приятно их побеждать.
— Дзюба по-особенному мотивировал на «Зенит»?
— Дзюба — один из наших лидеров. Каждый настраивается на игру, за каждый матч дают три очка.
— Как бы вы одним словом описали то, что было на поле?
— Сплоченность, — сказал хавбек «Локомотива».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!