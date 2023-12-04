Семак о системе «весна – осень»: «Не вижу разницы. В будущем нас все равно допустят, надо будет делать перерыв на Евро, ЧМ. И нет гарантий, что в ноябре в конце чемпионата не будет снега»
Сергей Семак не поддержал идею перехода на систему «весна – осень».
«Я уже говорил свою позицию. Я абсолютно не вижу разницы в переходе с одной на другую систему. Система «весна – осень», когда мы начинаем в марте – в этом месяце такие же условия. И заканчивать нам нужно будет…
В будущем нас все равно когда-то допустят. Каждые два года чемпионат Европы или чемпионат мира, и нужно делать перерыв с 20-25 мая по 15 июля.
Минусов тоже много. Система, которая заканчивает чемпионат в ноябре, не гарантирует, что в ноябре тоже не будет снега.
Но плюсы тоже есть, если брать те же еврокубки. Представляете, команда становится чемпионом или попадает в еврокубки в ноябре, и эта же команда начинает в еврокубках играть практически через год – в сентябре.
Плюс еще другое. Помню, когда в ЦСКА играл, чемпионат заканчивался, и мы поехали на сборы, потом играли последнюю игру в еврокубках 10 декабря. И чемпионат, и еврокубки возобновляются в 20-х числах февраля.
Конечно, дело не в системе абсолютно. Нужно больше в ручном режиме регулировать какие-то условия. Если есть возможность двигать матчи, чтобы было более комфортно футболистам и зрителям, конечно, нужно двигать, ничего в этом страшного нет.
И в Германии играли, если видели, «Санкт-Паули» с «Гамбургом» пару дней назад. То же самое: снег пошел, красным мячом играли.
Такое случается, поэтому это, наверное, один из немногих случаев за последние пять лет, когда сейчас снег и такой холод. До этого все-таки погодные условия были другие», – сказал главный тренер «Зенита».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
От перемены мест кругов суть не поменяется.
И тогда в любом случае каждый год по системе "весна-осень" будет 6-8 туров чемпионата летом, в прекрасную погоду для игроков и болельщиков и на прекрасных газонах!
Все верно сказал