Семак о системе «весна – осень»: «Не вижу разницы. В будущем нас все равно допустят, надо будет делать перерыв на Евро, ЧМ. И нет гарантий, что в ноябре в конце чемпионата не будет снега»

Сергей Семак не поддержал идею перехода на систему «весна – осень».

«Я уже говорил свою позицию. Я абсолютно не вижу разницы в переходе с одной на другую систему. Система «весна – осень», когда мы начинаем в марте – в этом месяце такие же условия. И заканчивать нам нужно будет…

В будущем нас все равно когда-то допустят. Каждые два года чемпионат Европы или чемпионат мира, и нужно делать перерыв с 20-25 мая по 15 июля.

Минусов тоже много. Система, которая заканчивает чемпионат в ноябре, не гарантирует, что в ноябре тоже не будет снега.

Но плюсы тоже есть, если брать те же еврокубки. Представляете, команда становится чемпионом или попадает в еврокубки в ноябре, и эта же команда начинает в еврокубках играть практически через год – в сентябре.

Плюс еще другое. Помню, когда в ЦСКА играл, чемпионат заканчивался, и мы поехали на сборы, потом играли последнюю игру в еврокубках 10 декабря. И чемпионат, и еврокубки возобновляются в 20-х числах февраля.

Конечно, дело не в системе абсолютно. Нужно больше в ручном режиме регулировать какие-то условия. Если есть возможность двигать матчи, чтобы было более комфортно футболистам и зрителям, конечно, нужно двигать, ничего в этом страшного нет.

И в Германии играли, если видели, «Санкт-Паули» с «Гамбургом» пару дней назад. То же самое: снег пошел, красным мячом играли.

Такое случается, поэтому это, наверное, один из немногих случаев за последние пять лет, когда сейчас снег и такой холод. До этого все-таки погодные условия были другие», – сказал главный тренер « ».

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