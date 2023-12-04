Семак о системе «весна – осень»: «Не вижу разницы. В будущем нас все равно допустят, надо будет делать перерыв на Евро, ЧМ. И нет гарантий, что в ноябре в конце чемпионата не будет снега»

Теги Зенит Гамбург Сергей Семак премьер-лига Россия Санкт-Паули Д2 Германия календарь Футбол

Сергей Семак не поддержал идею перехода на систему «весна – осень».

«Я уже говорил свою позицию. Я абсолютно не вижу разницы в переходе с одной на другую систему. Система «весна – осень», когда мы начинаем в марте – в этом месяце такие же условия. И заканчивать нам нужно будет…

В будущем нас все равно когда-то допустят. Каждые два года чемпионат Европы или чемпионат мира, и нужно делать перерыв с 20-25 мая по 15 июля.

Минусов тоже много. Система, которая заканчивает чемпионат в ноябре, не гарантирует, что в ноябре тоже не будет снега.

Но плюсы тоже есть, если брать те же еврокубки. Представляете, команда становится чемпионом или попадает в еврокубки в ноябре, и эта же команда начинает в еврокубках играть практически через год – в сентябре.

Плюс еще другое. Помню, когда в ЦСКА играл, чемпионат заканчивался, и мы поехали на сборы, потом играли последнюю игру в еврокубках 10 декабря. И чемпионат, и еврокубки возобновляются в 20-х числах февраля.

Конечно, дело не в системе абсолютно. Нужно больше в ручном режиме регулировать какие-то условия. Если есть возможность двигать матчи, чтобы было более комфортно футболистам и зрителям, конечно, нужно двигать, ничего в этом страшного нет.

И в Германии играли, если видели, «Санкт-Паули» с «Гамбургом» пару дней назад. То же самое: снег пошел, красным мячом играли.

Такое случается, поэтому это, наверное, один из немногих случаев за последние пять лет, когда сейчас снег и такой холод. До этого все-таки погодные условия были другие», – сказал главный тренер «Зенита».

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15 комментариев
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Есть ещё адекватные люди в российском футболе . Крыши надо делать, а не удивляться, что снег пошёл в ноябре!
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Согласен что дело не в системе, а в корректном календаре. Ноябрь - декабрь: ставьте матчи на юг, летом - ранней осенью: в более холодные регионы.
От перемены мест кругов суть не поменяется.
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Расскажите кто-нибудь Семаку, что, когда он даже сам играл, то летом всё равно был перерыв длиною в месяц между первым и вторым кругами. Просто этот перерыв можно в год проведения ЧМ или ЧЕ смещать так, чтобы он совпадал со сроками проведения первенств.
И тогда в любом случае каждый год по системе "весна-осень" будет 6-8 туров чемпионата летом, в прекрасную погоду для игроков и болельщиков и на прекрасных газонах!
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Ненавижу когда футбольные люди прикидываются дурачками и не понимают преимущества системы весна-осень. Как же нет разницы когда при прежней системы мы играли больше матчей в хорошую погоду? И еще один штрих. Наши клубы брали еврокубки играя при системе весна-осень.
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Оч адекватно!
Все верно сказал
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Составителям календаря неуд.
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Вообще мало кто из футболистов и тренеров жалуется на систему. В основном все жалуются на неправильный календарь и конкретные просчёты руководства. А журналисты всё время разгоняют тему про систему, как будто пытаясь скрыть просчёты руководства. Заговор получается)
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В ноябре есть вероятность снега. Но куда больше вероятность снежного покрова и минусовой температуры в середине декабря,как сейчас. Почему то раньше "весна-осень" не мешала ни еврокубки завоёвывать,ни останавливать чемпионат на время ЧЕ/ЧМ...
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Оптимистично
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как по мне,так и правда пофигу когда играют,был бы мяч яркий и газон зелёный. Но,всё же,как ни крути летом лучше играть,а перерывчик зимой делать.
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"Такое случается, поэтому это, наверное, один из немногих случаев за последние пять лет, когда сейчас снег и такой холод." - Сергей Богданович, Вам напомнить о том какой раз это за последние 5 лет? И кстати, тем людям которые кричат о +16 в Ростове - у нас очень часто в декабре валит снег и мороз по -10 градусов
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Ответ IlyaGrain
Есть ещё адекватные люди в российском футболе . Крыши надо делать, а не удивляться, что снег пошёл в ноябре!
Под крышей играли ещё в СССР в 80-е годы, только что не на траве, а на искусственном покрытии.
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Ответ invincible
Согласен что дело не в системе, а в корректном календаре. Ноябрь - декабрь: ставьте матчи на юг, летом - ранней осенью: в более холодные регионы. От перемены мест кругов суть не поменяется.
Страна у нас большая, если в РПЛ попадет клуб из за Урала или для первой, второй лиги всем южных городов не хватает. В той же Швеции успевают провести чемпионат в 30 туров с 1 апреля по 12 ноября, со всеми перерывами на сборные. При этом за исключением нескольких районов климат в Швеции явно мягче чем России
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Ответ Amalfitano
Ненавижу когда футбольные люди прикидываются дурачками и не понимают преимущества системы весна-осень. Как же нет разницы когда при прежней системы мы играли больше матчей в хорошую погоду? И еще один штрих. Наши клубы брали еврокубки играя при системе весна-осень.
еврокубки мы брали, потому что у нас были хорошие футболисты и тренеры. ты бы тоже не прикидывался.
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