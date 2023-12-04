Глава УЕФА Чеферин: «Зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу. Было бы неразумно рассматривать возможность его повторения»

Теги УЕФА ФИФА Сборная Катара по футболу ЧМ-2022 Александер Чеферин Футбол

Александер Чеферин раскритиковал проведение чемпионата мира зимой.

ЧМ-2022 прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. 

«Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу, и было бы неразумно рассматривать возможность его повторения, поскольку это создает нагрузку на расписание соревнований и национальных лиг», – сказал президент УЕФА

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46 комментариев
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Ну почему же? Всем чиновникам, которые на катарских откатах за право проведения наварились, он пошел на пользу
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17:05 «ФИФА рассматривает возможность проведения зимнего ЧМ в Саудовской Аравии»
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Как бы намекает подобным заявлением, что саудитам придется хорошо раскошелиться.
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Но за деньги да)
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Ответ JENNINGS
Учитывая, сколько тяжелых травм получили основные игроки больших клубов мира, зла нет на тех, кто поставил ЧМ на зиму!
и сколько? просто интересно сопоставить количество сыгранных матчей на ЧМ этих основных игроков и количество матчей за тот же период в другие годы... а то может это не более чем отмазка?
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то есть Месси не правильно победил на самом не правильном чемпионате мира?
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Ответ Quinlan Scott
У Марчиняка в Аргентине наверняка дом появился
Дом за целых 2 поставленных пенальти в ворота Аргентины. Помог так помог :)

Оказывается я умный.
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Они говорят, что он не пошел на пользу и при этом в 34 году ЧМ будет в Аравии, где температуры такие же примерно
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Ответ JENNINGS
Ну у «Мадрида», например, минус 6 игроков основы сейчас
и какая связь с ЧМ?
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Ответ Quinlan Scott
У Марчиняка в Аргентине наверняка дом появился
Зачем ему дом в нищебродской Аргентине?)) думаю, он себе недвигу где получше купит))
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А Лига Наций, которая запускалась как замена товарнякам? И теперь сборные играют в ней как в отборах, потому что даёт привилегии)
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Ответ Vitto
Еще 1 не поставил и не удалил Отаменди.
У тебя наверное ещё пенальти за то что срубили Ди Марию липовый :)
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Зимний ЧМ - отстой. Катар таковым и запомнится.
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Ответ Vitto
Еще 1 не поставил и не удалил Отаменди.
Это случайно не за симуляцию Тюрама нужно было третий ставить?
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Ого какие откровения пошли. Через пару лет признаются, что титул подарили аргентинцам, чтоб Месси не плакал
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Но почему, распиар Лео был в кондиции, а то с весны уже слезы льет в плей-офф. Но все равно пришлось включать админресурс пенальтный.😀
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Это было понятно ещё до начала чемпионата. Клоуны.
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Ответ Всё знаю
Но за деньги да)
Какая же гениальная всё-таки песня, смотрел жизненных ситуаций олицетворяет
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Ответ Оригинальный Ник
Ого какие откровения пошли. Через пару лет признаются, что титул подарили аргентинцам, чтоб Месси не плакал
каким боком Чеферин к раздачи титулов ЧМ?
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Мы это с самого начала понимали, но $$ важнее
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Ответ statistic5
Что-то не верится, что Саудовской Аравии не дадут ЧМ или заставят их летом проводить Заставят сделать закрытые кондиционируемые стадионы по 10$ млрд каждый?
Так уже дали ведь.
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Ответ Фарид Харисов
Дом за целых 2 поставленных пенальти в ворота Аргентины. Помог так помог :) Оказывается я умный.
Еще 1 не поставил и не удалил Отаменди.
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Ответ Андрей-ДК
то есть Месси не правильно победил на самом не правильном чемпионате мира?
Всё было неправильно, включая рыдающего криштика в подтрибунке, но 12К комментов на ветке финала при этом кто-то наспамил...
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Самый позорный ЧМ в истории!!!
😁 да ладно?))) а если бы победила Португалия?)
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Ответ JENNINGS
Учитывая, сколько тяжелых травм получили основные игроки больших клубов мира, зла нет на тех, кто поставил ЧМ на зиму!
а как бы они играли летом в Катаре? На 50 градусной жаре? Или тогда не давать по климатическому признаку таким странам проводить турниры? Так это дискриминация
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Ответ JENNINGS
Учитывая, сколько тяжелых травм получили основные игроки больших клубов мира, зла нет на тех, кто поставил ЧМ на зиму!
Post hoc, ergo propter hoc. (с)
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Ответ Михаил Блинов
Они говорят, что он не пошел на пользу и при этом в 34 году ЧМ будет в Аравии, где температуры такие же примерно
🧔🏻‍♂️+💰💰💰=⚽🏝️
Схема простая и проверенная - ФИФА сразу перестаёт видеть все недостатки🙈
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Ответ JENNINGS
Учитывая, сколько тяжелых травм получили основные игроки больших клубов мира, зла нет на тех, кто поставил ЧМ на зиму!
И сколько же?
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Да что ты говоришь!
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А в Саудовской Аравии разве не летом будет? Хотя, до 2034 года еще далеко. Кто там будет президентом ФИФА еще неизвестно. Так что сейчас можно все, что угодно говорить.
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Деньги попилены, можно и закрыть лавочку
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Самый позорный ЧМ в истории!!!
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О, мафия проснулась!
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за деньги - ДА
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За деньги да
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УЕФА надо расформировывать, как и ФИФА
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Что-то не верится, что Саудовской Аравии не дадут ЧМ или заставят их летом проводить

Заставят сделать закрытые кондиционируемые стадионы по 10$ млрд каждый?
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Огромное количество матчей под эгидой УЕФА не пошло на пользу футболу. Было бы неразумно рассматривать возможность добавления еще сотни игр в календарь
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Я как раз вчера пересматривал даты ЧМ разных, 2022 - единственный в истории не в промежутке май-июль)
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А на пользу карману?
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