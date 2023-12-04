Глава УЕФА Чеферин: «Зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу. Было бы неразумно рассматривать возможность его повторения»

Александер Чеферин раскритиковал проведение чемпионата мира зимой.

прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

«Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу, и было бы неразумно рассматривать возможность его повторения, поскольку это создает нагрузку на расписание соревнований и национальных лиг», – сказал президент .

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