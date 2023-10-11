Президент УЕФА Чеферин: «Инфраструктура Италии очень плохая, если сравнивать с уровнем футбола. Просто надеемся, что к Евро-2032 все будет хорошо»
Президент УЕФА заявил о плохом состоянии итальянской футбольной инфраструктуры.
Ранее было объявлено, что Евро-2032 пройдет в Италии и Турции.
«Инфраструктура Италии очень плохая, если сравнивать с уровнем футбола и размером страны. Конечно, я настроен оптимистично, но считаю, что правительство должно наконец начать инвестировать в инфраструктуру.
Если ваша страна так увлечена футболом и спортом в принципе, ей придется делать больше. Пока мы просто надеемся, что все будет хорошо», – сказал Александер Чеферин на церемонии открытия новой базы «Фиорентины».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
И видел кадры с самих стадионов от болельщиков, реально некоторые стадионы команд серии А на уровне 2 дивизиона России. Надеюсь Евро заставит исправить ситуацию с этим колхозом.