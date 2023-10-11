Президент УЕФА Чеферин: «Инфраструктура Италии очень плохая, если сравнивать с уровнем футбола. Просто надеемся, что к Евро-2032 все будет хорошо»

Теги Фиорентина сборная Италии по футболу серия А Италия УЕФА стадионы Александер Чеферин Евро-2032 Футбол

Президент УЕФА заявил о плохом состоянии итальянской футбольной инфраструктуры.

Ранее было объявлено, что Евро-2032 пройдет в Италии и Турции.

«Инфраструктура Италии очень плохая, если сравнивать с уровнем футбола и размером страны. Конечно, я настроен оптимистично, но считаю, что правительство должно наконец начать инвестировать в инфраструктуру.

Если ваша страна так увлечена футболом и спортом в принципе, ей придется делать больше. Пока мы просто надеемся, что все будет хорошо», – сказал Александер Чеферин на церемонии открытия новой базы «Фиорентины».

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18 комментариев

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Зизуха
к 2032 ещё дожить надо, при всех начинающихся событиях
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whereissuso
Ответ Under
а что не так с итальянской инфраструктурой, кроме стадионов? не много где там был, но вроде и с дорогами, и с аэропортами, и с отелями всё в порядке стадионов пять штук всего надо, но стадионы как раз дело сугубо частное
футбольная инфраструктура имеется ввиду. Тренировочные базы нормального уровня у 4-5 клубов, вот еще фиора добавилась
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Balt
Да уж. По футбольной инфраструктуре Россия обогнала Италию благодаря проведению ЧМ и инициативам отдельно взятых владельцев клубов (ЦСКА, Спартак, Краснодар, Динамо, а ещё сильно раньше Локомотив). В РПЛ сейчас в "итальянском" стиле соц. периода только один стадион - у Факела. Один только красавец простаивает по стечению дурацких обстоятельств - в Саранске. А уж в низших лигах Италии стадионы не лучше чем у нас в первой и второй лигах. А у нас при том сильно средний чемпионат, а у них в топ-4! Инфраструктура инфраструктура, а в футбол играть надо в первую очередь. )
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Вадим Полищук
Ответ Зизуха
к 2032 ещё дожить надо, при всех начинающихся событиях
лучше и не скажешь, к сожалению (
+3
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Balt
Ответ Зизуха
к 2032 ещё дожить надо, при всех начинающихся событиях
Да уж. То что разжигается на Ближнем Востоке реально пахнет керосином.
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Оригинальный Ник
Ответ Зизуха
к 2032 ещё дожить надо, при всех начинающихся событиях
Войны никогда не заканчивались и никогда не закончатся, нынешнее время ничем не отличается от любого другого
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Мишаня Кравцов
Полностью согласен. Серия А начала оживать и сформировались сильные топ-10 (ну или во всяком случае 7-8 интересных команд, кто-то иногда залетает, кто-то вылетает) за которыми интересно наблюдать (считаю топ-10 Италии сильнее Ла Лиги по среднему уровню), но смотреть матчи большинства команд из второй десятки на их поле - мучение для глаз из-за картинки, состояния стадиона, полей. Да и у первой десятки не топ-уровень. Особенно на контрасте с АПЛ и Бундеслигой. В Ла Лиге с этим не лучше.

И видел кадры с самих стадионов от болельщиков, реально некоторые стадионы команд серии А на уровне 2 дивизиона России. Надеюсь Евро заставит исправить ситуацию с этим колхозом.
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And-Rover
Так пусть Евросоюз денег даст в виде дотаций. Вон поляки строят активно стадионы. Италия то чем хуже?
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Максим Черкашин
Говорят на стадионе Ромы, ещё маленький Цезарь мячик пинал.:))))
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Under
Ответ whereissuso
футбольная инфраструктура имеется ввиду. Тренировочные базы нормального уровня у 4-5 клубов, вот еще фиора добавилась
спасибо, переводчики снова не спешат работать
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Direct free kick
Ответ Dzhansug Bukiya
5 стадионов, где пройдут игры - древний Меацца, древний Римский стадион, которые никто не будет перестраивать, а также стадионы Ювентуса и Наполи, и вот 5 стадион будет построен/реконструирован, из доступных вариантов самый очевидный стадион в Бари, остальные стадионы, даже новые, просто малы по вместимости и не подойдут для евро, поэтому нет, Чеферин, ничего не поменяется к 2032 году, тк италия по бюрократии и кумовству недалеко от России находится. Интересно, что "знатоки" италии минусуют меня, которые не знают, что эти итальянские чинуши умудрились построить ХЛАМ, натуральнейший хлам к ЧМ 1990 в Турине и Бари, который пришлось сносить и переделывать Ювентусу, и это там, где были деньги, как у Юве, а где их не было, там стадионы просто рухлядь никому не нужная на бюджете муниципалитетов до сих пор (Флоренция, Бари, Неаполь и тд)
Скорее Италия научила Россию этим порокам
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a2wai
Ответ Мишаня Кравцов
Полностью согласен. Серия А начала оживать и сформировались сильные топ-10 (ну или во всяком случае 7-8 интересных команд, кто-то иногда залетает, кто-то вылетает) за которыми интересно наблюдать (считаю топ-10 Италии сильнее Ла Лиги по среднему уровню), но смотреть матчи большинства команд из второй десятки на их поле - мучение для глаз из-за картинки, состояния стадиона, полей. Да и у первой десятки не топ-уровень. Особенно на контрасте с АПЛ и Бундеслигой. В Ла Лиге с этим не лучше. И видел кадры с самих стадионов от болельщиков, реально некоторые стадионы команд серии А на уровне 2 дивизиона России. Надеюсь Евро заставит исправить ситуацию с этим колхозом.
Если Евро победит итальянскую бюрократию, о которой слагают притчи во языцах, это будет большим прогрессом для футбола в Италии.
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FilinMD
Ответ a2wai
Если Евро победит итальянскую бюрократию, о которой слагают притчи во языцах, это будет большим прогрессом для футбола в Италии.
Никакой Евро не способен на это)
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a2wai
Ответ FilinMD
Никакой Евро не способен на это)
Самым лучшим будет сослаться на мужика из Сиалекса с его фразой "А что, а вдруг")
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