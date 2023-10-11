Президент УЕФА Чеферин: «Инфраструктура Италии очень плохая, если сравнивать с уровнем футбола. Просто надеемся, что к Евро-2032 все будет хорошо»

Президент УЕФА заявил о плохом состоянии итальянской футбольной инфраструктуры.

Ранее было объявлено, что Евро-2032 пройдет в Италии и Турции.

«Инфраструктура Италии очень плохая, если сравнивать с уровнем футбола и размером страны. Конечно, я настроен оптимистично, но считаю, что правительство должно наконец начать инвестировать в инфраструктуру.

Если ваша страна так увлечена футболом и спортом в принципе, ей придется делать больше. Пока мы просто надеемся, что все будет хорошо», – сказал на церемонии открытия новой базы «Фиорентины».

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