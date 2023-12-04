Манчестер Юнайтед – Челси прогноз на матч 6 декабря 2023, АПЛ

Нас ждёт очередное противостояние двух команд, которым сейчас никто не завидует и на месте которых никто не хотел оказаться бы ни за какие обещания. «Манчестер Юнайтед», который в одном шаге от вылета из Лиги чемпионов и еврокубков в принципе, против «Челси», который сейчас и мечтать о подобном не смеет. Чья же серия неудач прервётся?

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Манчестер Юнайтед

Есть те, кто ехидно смеются и улюлюкают в адрес Эрика тен Хага. Есть те, кто гневно ругаются в его адрес. Есть те, кто ему сочувствует и понимает: он заслуженно терпит поражения, но даже текущее положение для него слишком жестоко. Понятно одно: равнодушных нет. Пока мы не будем говорить о шестом туре группового этапа ЛЧ, где для «Манчестер Юнайтед» решится, не разобьются ли вдребезги его шансы на евровесну. Сейчас клубу надо сосредоточиться на АПЛ: предыдущий тур против «Ньюкасла», также играющего в Лиге чемпионов и имеющего куда более вероятные шансы на выход в плей-офф, завершился поражением 0:1. А ведь перед этим были три победы подряд, свидетельствовавшие, что клуб вроде как был на правильном пути.

Статистика – суровая, если не жестокая вещь. По владению мячом команда тен Хага уступила «Ньюкаслу», по нанесённым ударам тем более (26 против 5, в плане ударов по воротам 15 против 3, по ударам в створ 4 против 1). Более того, «Ньюкасл» впервые за 101 год (!) три раза подряд одержал победу над «МЮ». В эти три победы вошли выигрыш в туре АПЛ, победа в Кубке Лиги и снова триумф в туре АПЛ. Даже Давид де Хеа не нашёл слов, чтобы описать весь леденящий душу ужас, который испытывал в матче, поэтому ограничился смайликом. В конце матча вроде как команде тен Хага дали шанс что-то сделать действительно созидательное, и мяч после титанических стараний всё-таки залетел в ворота «Ньюкасла», но из-за Харри Магуайра, залезшего в офсайд, гол в итоге отменили.

Сам Магуайр сказал, что игроками «Манчестер Юнайтед» не было показано никаких боевых качеств, которые могли бы дать им надежду на приемлемый результат. Ни агрессии, ни игры на опережение, ни высокого темпа, ни выигранных единоборств – не было вообще ничего. И непонятно, чей кредит доверия исчерпан – вратаря Андре Онана, который способен спасти команду в одном матче и погубить её усилия в другом, или Эрика тен Хага, который опять не смог наладить игру команды. Даже неизвестно, дотянет ли он до последнего тура группового этапа ЛЧ. Возможно, что поражение от «Челси» приведёт к его неминуемой отставке. 7-е место с 24 очками, три очка до «Тоттенхэма», занимающего 5-е «лигоевропейское» место. Но как же бесконечно далёким кажется это самое расстояние до 5-го места…

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Челси

Маурисио Почеттино в этом сезоне озабочен только внутренними соревнованиями, но пока трудно сказать, останется ли «Челси» опять без еврокубков или же сможет вернуть себе место. После двух потерь очков в виде яркой ничьи с «Сити» со счётом 4:4 и унижения от «Ньюкасла» 4:1 (всё-таки случайности не случайны) последовала не менее тяжёлая встреча против «Брайтона». Уступая абсолютно по всем компонентам, «Челси» преуспел только в двух. В количестве фолов и забитых мячей: победа 3:2 приносит Почеттино ещё три очка.

В том матче дубль оформил Энцо Фернандес, забив один гол с пенальти, заработанного Михаилом Мудриком. Ливай Колуилл также забил один мяч. Весь второй тайм «синие» играли вдесятером, поскольку незадолго до перерыва вторую жёлтую получил Конор Галахер и удалился с поля. Однако, в отличие от Кристиана Ромеро и «Тоттенхэма», они всё-таки выстояли. Немалая заслуга в этом принадлежит голкиперу Роберту Санчесу, который совершил 7 сэйвов и 16 перехватов, а также положил начало третьей голевой атаке «Челси». Конечно, он пропустил два мяча, однако если бы не он, «синие» бы не заработали три очка в свой актив с учётом той ситуации, которая царила во втором тайме.

Итак, сейчас «Челси» находится на 10-м месте с 19 очками. Отставание от обыгранного «Брайтона» с 8-го места составляет 3 очка. Если сравнить турнирное положение, то у «МЮ» есть намного больше что терять, нежели у «Челси». Однако не будем пытаться предсказать, на каком месте в итоге обоснуются обе эти команды: во втором круге всё может пойти совсем наперекосяк.

Прогноз

Очная встреча этих двух команд состоится 6 декабря на «Олд Траффорд» и начнётся в 23:15 по московскому времени. Как уже видно на инфографике, команды находятся за пределами еврокубковых баталий, поэтому победа может приблизить их к еврокубковой зоне. Станет ли она трамплином для дальнейших успехов – совершенно другой вопрос. Ну а пока взглянем на прогноз от Google: шансы на победу команды Эрика тен Хага составляют 33%, на ничью – 27%, а на победу подопечных Маурисио Почеттино – 40%. Согласны ли букмекеры с такой оценкой и чему конкретно они отдают предпочтение? Проанализируем данные букмекерской конторы BetBoom.

Итак, вот расклад на исходы. Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 2.99, коэффициент на ничью – 3.64, коэффициент на победу «Челси» – 2.33. Очевидно, что и у букмекеров фаворитом выглядит «Челси», который не только выдал отличный матч против «Брайтона», но и показал созидательное начало, ещё и устояв в меньшинстве. Впрочем, и у «МЮ» будет всё-таки шанс встать на нужные рельсы в этой игре. Что касается двойных шансов, то коэффициенты на них распределены следующим образом: 1.62 на победу «МЮ» или на ничью, 1.29 на победу любой из команд, 1.43 на победу «Челси» или на ничью. Отсюда следует, что ничейный исход действительно маловероятен, но действительно ли есть у кого-то преимущество?

От коэффициентов на исход матча перейдём к тоталу и оценке результатов пяти предыдущих встреч. Букмекеры предлагают тоталы больше 3 за 2.12 или меньше 3 за 1.76. Чтобы определить, на основании чего предлагается тотал именно относительно этой отметки, нужно вспомнить, как завершились пять предыдущих матчей у каждой из команд. Начнём с хозяев в лице «Манчестер Юнайтед».

8 ноября. Лига чемпионов. Копенгаген 4:3 Манчестер Юнайтед

11 ноября. АПЛ. Манчестер Юнайтед 1:0 Лутон.

26 ноября. АПЛ. Эвертон 0:3 Манчестер Юнайтед.

29 ноября. Лига чемпионов. Галатасарай 3:3 Манчестер Юнайтед.

2 декабря. АПЛ. Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед.

Из трёх матчей, где был пробит тотал больше 2.5 (за него предлагается кэф 1.68), два очень «весёленьких» матча прошли в Лиге чемпионов. «Весёленьких» за счёт обилия голов (был пробит тотал больше 5.5, за который дают кэф 9.7), но не несущих ничего хорошего и положительного в плане эмоций и перспектив для клуба. Если кто-то считает, что тотал будет ещё меньше, можете выбрать тотал меньше 2.5 за 2.25 или даже меньше 1.5 за 4.63.

А теперь давайте вспомним результаты пяти предыдущих матчей «Челси». Из них четыре прошли в рамках АПЛ, пятый состоялся в Кубке лиги, где «Челси» ещё выступает.

1 ноября. Кубок лиги. Челси 2:0 Блэкберн.

6 ноября. АПЛ. Тоттенхэм 1:4 Челси.

12 ноября. АПЛ. Челси 4:4 Манчестер Сити.

25 ноября. АПЛ. Ньюкасл 4:1 Челси.

3 декабря. АПЛ. Челси 3:2 Брайтон.

Как видим, здесь приведены более убедительные аргументы насчёт крупного тотала. В четырёх случаях из пяти был пробит тотал больше 4.5 (коэффициент 4.74, если вы ожидаете такой же тотал). Естественно, тотал был с разными исходами, но всё же в зрелищности матчей (особенно против «Сити») никто не усомнится. Матч Кубка лиги здесь выбивается из общего ряда, т.к. там особо не покуражишься: малейшая ошибка будет стоить места в следующем раунде.

Тех, кто интересуется индивидуальными тоталами, мы просим взглянуть вот на какие коэффициенты. Из индивидуальных тоталов «МЮ» здесь предпочтительными являются варианты на тотал больше 1.25 (за 1.85) или меньше 1.25 (за 1.99). Можно выбрать тотал больше 1 за 1.53 или меньше 1 за 2.55. Хотя нельзя быть уверенным в том, что родные стены помогут «МЮ» забить хотя бы один гол. Что касается «Челси», то у них ситуация с тоталом чуть получше: за тотал больше / меньше 1 предлагаются кэфы 1.36 и 3.23 соответственно, за тотал больше / меньше 1.25 можно получить кэфы 1.61 и 2.35. А вот тотал больше 1.5 уже идёт с кэфом 2.04, который больше, чем кэф на тотал меньше 1.5 за 1.81. То есть ещё большой вопрос, на что именно сподобятся «Челси» и «МЮ» в вопросе созидания и атак и насколько их хватит.

Скажем немного о форе. С учётом такой неоднозначной оценки личных тоталов нулевая фора может быть вполне разумной. Нулевая фора на хозяев за 2.13 против форы на гостей за 1.76. Накидать побольше голов будет нелегко: проиграв вчистую «Ньюкаслу», «Манчестер Юнайтед» ещё легко отделался. Хотя, возможно, в этот раз «Челси» не будут наступать на чужие грабли. Что касается фор, то минусовая фора (-0.5) на «МЮ» оценивается кэфом 2.98, а на «Челси» она идёт с кэфом 2.35. Плюсовая же предлагается за 1.63 и 1.42 соответственно на хозяев и гостей.

Коротко в заключение об авторах голов: коэффициент 1.56 на «Обе команды забьют» позволяет надеяться на то, что действительно отличатся обе команды (против кэфа 2.47). Предполагается, что «Челси» откроет счёт (кэф 1.85 против 2.08 на «МЮ» и 16.5 на нулевую ничью). Из вероятных авторов голов фаворитами являются Маркус Рэшфорд, Расмус Хёйлунн (по 2.625), Николас Джексон (2.875), Дэвид Вашингтон (3), Армандо Броя и Коул Палмер (по 3.4).

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3 за 1.76.

Вряд ли будут у команд силы на то, чтобы разыграть ещё одно яркое представление на газоне «Театра мечты». Им бы хотя бы сейчас три очка взять в текущей ситуации. Вопрос в том, кому всё-таки они нужнее.

Где смотреть матч МЮ – Челси

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