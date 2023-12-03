«МЮ» проиграл «Ньюкаслу» три матча подряд впервые за 101 год

«Ньюкасл» впервые за 101 год выиграл у «Ман Юнайтед» три матча подряд.

Вчера команда дома обыграла манкунианцев в 14-м туре – 1:0.

В последний раз « » обыгрывал « » 26 февраля в Кубке лиги – 2:0. С тех пор «сороки» победили с таким же счетом в АПЛ, затем разгромили «МЮ» в Кубке лиги (3:0), а теперь выиграли с минимальным счетом.

Как пишет Squawka, «Ньюкасл» с 1922 года не выигрывал у «Ман Юнайтед» три матча подряд.

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