«МЮ» проиграл «Ньюкаслу» три матча подряд впервые за 101 год

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Эдди Хау Эрик тен Хаг Футбол

«Ньюкасл» впервые за 101 год выиграл у «Ман Юнайтед» три матча подряд.

Вчера команда Эдди Хау дома обыграла манкунианцев в 14-м туре АПЛ – 1:0.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» обыгрывал «Ньюкасл» 26 февраля в Кубке лиги – 2:0. С тех пор «сороки» победили с таким же счетом в АПЛ, затем разгромили «МЮ» в Кубке лиги (3:0), а теперь выиграли с минимальным счетом.

Как пишет Squawka, «Ньюкасл» с 1922 года не выигрывал у «Ман Юнайтед» три матча подряд.

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24 комментария
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Поздравляю Тен Хага с выдающимся достижением.)
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Ответ Амир Ким
Давайте уволим ЭТХ, ведь кто то возьмётся за клуб в таком состоянии и поднимет с колен(уволим через сезон)
Феликса Магата до конца сезона назначат пусть.

Результаты вряд-ли сильно изменятся, но возможно "золотые мальчики" вроде Решфорда/Антони/Маунта скопытятся от таких тренировок. Разгрузка зарплатной ведомости — тоже хорошо.
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Новости о рекордах Тен Хага выглядят примерно так:

«У Тен Хага лучший процент побед за всю историю МЮ»

"через день"

«МЮ впервые за 300 лет проиграл любительскому клубу "Пивзавод" пять раз подряд»
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Лучше б Солскьяера оставили, у него хотя бы есть статус легенды, уважение игроков. А тут человек пытается сделать революцию, без какого-либо доверия к нему.
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Называется опростоволосился 7хаг
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лысый воооон из клуба, задолжал тащить на дно...
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Очередной рекорд лысого токсичного физрука
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Если так уж судить, то работа Почетино в Челси видна больше чем работа Тен Хага, за полтора года
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Ответ Фарид Харисов
Феликса Магата до конца сезона назначат пусть. Результаты вряд-ли сильно изменятся, но возможно "золотые мальчики" вроде Решфорда/Антони/Маунта скопытятся от таких тренировок. Разгрузка зарплатной ведомости — тоже хорошо.
Да не сработает это, не те времена сейчас.
Нежные мальчики его сольют быстрее чем он успеет что-либо сделать.
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Давайте уволим ЭТХ, ведь кто то возьмётся за клуб в таком состоянии и поднимет с колен(уволим через сезон)
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Ответ Фарид Харисов
Феликса Магата до конца сезона назначат пусть. Результаты вряд-ли сильно изменятся, но возможно "золотые мальчики" вроде Решфорда/Антони/Маунта скопытятся от таких тренировок. Разгрузка зарплатной ведомости — тоже хорошо.
Инструктор Спецназа покажет этим, как действительно нужно тренироваться.
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Один рекорд МЮ никому не побить, так это количество антирекордов за сезон 😏
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Один рекорд МЮ никому не побить, так это количество антирекордов за сезон 😏
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Верните рыбака!
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В мобильном приложении после новости сразу реклама: "Легендарная механика: Три в ряд". Хехе
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Ни игры без рекордов от голландского "гения"))
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У них плохое атмосфера внутри команды. Срочно нужно решительные изменения
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Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
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Персонаж Тен Хаг получил новое достижение 101Хаг
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это из-за Роналду
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Возвращение к истокам 😃
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ну теперь уж точно Эхандрит Ван Хаг
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Этот Лысый Шарлатан поломался, несите нового !
Напоминает Спартак и его жизненные циклы .
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тен хаг установит больше рекордов, чем фергюсон, но есть нюанс...
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