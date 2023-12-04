Пахтакор — Аль-Фейха: прогноз на матч 5 декабря 2023, Лига Чемпионов АФК

5 декабря, во вторник, узбекский «Пахтакор» на своем поле примет «Аль-Фейху» в матче 6-го тура группового этапа азиатской Лиги Чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и начнется в 17:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1; Ф2 (+1,5).

Пахтакор

Перед заключительным туром группового этапа «Пахтакор» занимает второе место в своем квартете, набрав в пяти играх семь очков. Команда из Ташкента уже не может занять первое место — его досрочно в группе А занял «Аль-Айн» из Объединенных Арабских Эмиратов.

Но матч с саудитами имеет важнейшее значение — на кону второе место в группе: «Аль-Фейха» идет третьей, отставая от узбеков всего на одно очко.

В рейтинге команд, которые сейчас занимают вторые места, «Пахтакор» идет на пятом месте, а для попадания в плей-офф надо попасть в тройку. Поэтому узбекскую команду в предстоящем матче устроит только победа.

«Пахтакор» начал розыгрыш Лиги Чемпионов с домашнего поражения от «Аль-Айна» на своем поле 0:3.

Затем последовало гостевое поражение в Саудовской Аравии от «Аль-Фейхи» 0:2 и, казалось, шансы на проход в плей-офф растаяли.

Но в следующих трех играх «Пахтакор» набрал семь очков. Сначала узбеки обыграли туркменский «Ахал» (3:0). Затем были ничья в Туркменистане (1:1) и победа над «Аль-Айном» в гостях со счетом 3:1.

Героем встречи в ОАЭ стал Хожимат Эркинов, оформивший дубль. В прошлом сезоне узбекский нападающий выступал за московское «Торпедо».

В составе «Пахтакора» есть еще игроки, которые выступали в России. Например, поляк Михал Кухарчик, отыгравший 16 матчей за екатеринбургский «Урал».

Прогноз на матч Истиклол – Аль-Наср

Аль-Фейха

«Аль-Фейха» — середняк чемпионата Саудовской Аравии. Команда занимает девятое место в турнирной таблице, а место в Лиге Чемпионов завоевала благодаря победе в Кубке Короля в сезоне-2021/22.

В Лиге Чемпионов помимо победы над «Пахтакором» саудиты также обыграли «Ахал» (3:1) на своем поле, а в других играх потерпели поражения.

В последнем перед поездкой в Узбекистан матче «Аль-Фейха» уступила на своем поле «Дамаку» 2:4.

В составе «Аль-Фейхи» тоже есть знакомые футболисты. Например, Фешн Сакала, который поиграл за московский «Спартак»-2.

Помимо замбийца в команде играют футболисты из Кот-д’Ивуара, Нигерии, Боснии и Сербии. Именно серб Владимир Стойкович, которому уже 40 лет, является капитаном команды.

Пахтакор — Аль-Фейха: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Пахтакора» — 1.70

Ничья — 4.00

Победа «Аль-Фейха» — 4.80

Узбекской команде необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на попадание в плей-офф. Плюс фактор своего поля должен помочь команде Максима Шацких, так что можно взять чистую победу хозяев.

Но матч точно должен получиться упорным, поэтом также можно и взять победу гостей с форой +1,5 за 1.43.

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