Мостовой про Абаскаля: «Отправить в «Урал» или «Сочи» – он там максимум месяца три продержался бы. Сам не играл в футбол и приехал учиться на «Спартаке» – кошмар просто»

Александр Мостовой уверен, что Гильермо Абаскаль не справился бы с «Уралом».

– Можно ли сказать, что Абаскаль нащупал оптимальный состав без на острие атаки?

– Ничего Абаскаль не нащупал. Он просто приехал в команду учиться.

Это вообще нормально? Человек, который сам не играл в футбол, приехал учиться на такой команде. Кошмар просто. Уже до смешного доходит.

Он молодой, у него много времени, это понятно. Ему повезло, что у него тут есть хороший подбор футболистов. Если Абаскаля отправить в какой-нибудь « » или « », он там максимум месяца три продержался бы.

– Почему Соболев и потеряли место в основе, как считаете?

– Это футбольный процесс, когда кто-то проигрывает конкуренцию. Это нормально. Другое дело, если некого выпустить на замену, но в « » один игрок место потерял, а у тренера есть еще пять таких же ребят.

– То есть связка Дуарте – Бабич ничем не хуже, чем Дуарте – Джикия?

– Нет. Когда Бабич пришел, я сразу сказал, что он будет основным защитником, – отметил бывший полузащитник «Спартака».

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