Мостовой про Абаскаля: «Отправить в «Урал» или «Сочи» – он там максимум месяца три продержался бы. Сам не играл в футбол и приехал учиться на «Спартаке» – кошмар просто»
Александр Мостовой уверен, что Гильермо Абаскаль не справился бы с «Уралом».
– Можно ли сказать, что Абаскаль нащупал оптимальный состав без Соболева на острие атаки?
– Ничего Абаскаль не нащупал. Он просто приехал в команду учиться.
Это вообще нормально? Человек, который сам не играл в футбол, приехал учиться на такой команде. Кошмар просто. Уже до смешного доходит.
Он молодой, у него много времени, это понятно. Ему повезло, что у него тут есть хороший подбор футболистов. Если Абаскаля отправить в какой-нибудь «Урал» или «Сочи», он там максимум месяца три продержался бы.
– Почему Соболев и Джикия потеряли место в основе, как считаете?
– Это футбольный процесс, когда кто-то проигрывает конкуренцию. Это нормально. Другое дело, если некого выпустить на замену, но в «Спартаке» один игрок место потерял, а у тренера есть еще пять таких же ребят.
– То есть связка Дуарте – Бабич ничем не хуже, чем Дуарте – Джикия?
– Нет. Когда Бабич пришел, я сразу сказал, что он будет основным защитником, – отметил бывший полузащитник «Спартака».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Судя по хлопанью с Промесом.
И сидящему на лавке Джикии и прочим.
Это любовь? )