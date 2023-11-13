Мостовой про Абаскаля: «Отправить в «Урал» или «Сочи» – он там максимум месяца три продержался бы. Сам не играл в футбол и приехал учиться на «Спартаке» – кошмар просто»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Урал Георгий Джикия Срджан Бабич Александр Соболев Алексис Дуарте Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой уверен, что Гильермо Абаскаль не справился бы с «Уралом».

– Можно ли сказать, что Абаскаль нащупал оптимальный состав без Соболева на острие атаки?

– Ничего Абаскаль не нащупал. Он просто приехал в команду учиться.

Это вообще нормально? Человек, который сам не играл в футбол, приехал учиться на такой команде. Кошмар просто. Уже до смешного доходит.

Он молодой, у него много времени, это понятно. Ему повезло, что у него тут есть хороший подбор футболистов. Если Абаскаля отправить в какой-нибудь «Урал» или «Сочи», он там максимум месяца три продержался бы.

– Почему Соболев и Джикия потеряли место в основе, как считаете?

– Это футбольный процесс, когда кто-то проигрывает конкуренцию. Это нормально. Другое дело, если некого выпустить на замену, но в «Спартаке» один игрок место потерял, а у тренера есть еще пять таких же ребят.

– То есть связка Дуарте – Бабич ничем не хуже, чем Дуарте – Джикия?

– Нет. Когда Бабич пришел, я сразу сказал, что он будет основным защитником, – отметил бывший полузащитник «Спартака».

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36 комментариев

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Арни Южный
Уже если честно поднадоедает одну и ту же новость читать каждую неделю.
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Олег Трофимов
дайте хоть что то ему по тренировать, обосрется и исчезнет
+13
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Ебздрогыч
Я жду, когда Абаскаль напишет книгу "Тренер, который не играл в футбол" и подарит ее Мостовому. С автографом!
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igls54
Опять царь пропустил прием таблеток :(
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Этот Райола хочет денег
Да не душит меня жаба! А что такое зависть я вообще не знаю!
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Северный болельщик
Новость немного с опозданием, но стабильность сохраняется.
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Quiet Dad
одно и тоже по кругу. зачем переспрашивают?
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sergei_saenko77@mail.ru
Дайте царю Урал, сколько он там продержаться?
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Артур Межаков
И снова играет шарманка..... Заслуживает стажировку у Абаскаля...
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Рэдклифф, Сыр Жим
Мостовой это какой-то сигнал SOS в космосе, который уже бороздит там тысячи лет и раз в неделю космическая станция его ловит.
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Дмитрий9779
Только за эти его пассажи не надо в Спартак никогда брать,он просто всех там з..
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Гриша
Они одно и тоже выкладывают по какому графику? Сутки через трое?
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Men77
У Мостового дети не рыжие случайно? А то откуда такая "любовь"
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Alexis 50
может хватит у Саши интервью брать. надоел чесное слово!
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Ширко1986
Давайте вырезать - в футбол не играл, жизни не знает. И если после этого слов не останется, то новость не публиковать.
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Андрей Герасимов
Когда же ты угомонишься?
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Jesse Boy
это уже даже не смешно. он РЕАЛЬНО эту фразу повторяет в каждом предложении
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prosto D.
Ответ Олег Трофимов
дайте хоть что то ему по тренировать, обосрется и исчезнет
Он скажет, что команда плохая. Вот если бы Мостовому дали бы Зенит или Реал..
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Игорь Деньгин
его конкретно заклинило.... со своим "не играл в футбол"
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charly_54
Может Мостовой сам эти новости публикует?
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Мексиканская песня
Мне кажется, он прикрыл Ромашку.
Судя по хлопанью с Промесом.
И сидящему на лавке Джикии и прочим.
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rodjer22
кстати игра у Спартака очень даже смотрится. Зря Мостовой так не объективно оценивает работу Абаскаля.
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Константин Лобандиевский
Мостовой только об Абаскале и говорит
Это любовь? )
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charly_54
Ответ Олег Трофимов
дайте хоть что то ему по тренировать, обосрется и исчезнет
Наоборот! Ещё больше новостей будет
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prosto D.
Ответ sergei_saenko77@mail.ru
Дайте царю Урал, сколько он там продержаться?
Три дня)
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